Я предложила мужу вести раздельный бюджет и расскажу, как это повлияло на нашу семью
Деньги — это достаточно сложная тема для разговоров, в том числе и в семье. Психологи утверждают, что экономическая зависимость одного из супругов приводит к неравноправным отношениям. Если пара может договориться о планировании бюджета, это помогает избавиться от многих конфликтов.
Автор AdMe.ru Мария вместе с мужем попробовали вести раздельный бюджет ради эксперимента. Спустя 4 месяца они вошли во вкус и не хотят останавливаться. Мария расскажет, почему раздельный бюджет сделал их отношения более доверительными, и поделится лайфхаками, которые помогут сделать переход на такую систему менее болезненным.
Что такое раздельный бюджет
Обычно раздельный бюджет подразумевает, что супруги сбрасываются на общие траты: коммунальные платежи, кредиты, продукты, хозяйственные покупки, а оставшиеся средства тратят на свое усмотрение. Бытует мнение, что такая организация расходов отдаляет супругов и вредит семейным отношениям. В целом деньги — это болезненная тема, однако, согласно исследованиям, большинство конфликтов в семье происходит по другим причинам.
У нас с мужем раздельный бюджет
Мы с мужем вели совместный бюджет с самой свадьбы. У меня нестабильный заработок: в одном месяце может прийти $ 300, а в следующем — $ 600. У мужа такая же история. Совместный учет мы вели в приложении CoinCeeper. Заносили туда все поступления и траты.
На тот момент нам казалось, что мы гуру финансового планирования. Но на самом деле это был настоящий бардак. Я могла спустить ползарплаты на одежду, понадеявшись на то, что коммуналку и кредит оплатит муж. А он в свою очередь считал, что в этот раз платить будем с моей карты. Мы часто ругались, хотя секретов друг от друга у нас не было.
Почему мы решились на эксперимент
Мы решили разобраться, куда, несмотря на наше тотальное планирование, уходят деньги. Я предложила вести бюджет раздельно. Мужу сказала, что хочу больше финансовой независимости. Но на самом деле мне надоело вести общий счет, потому что мы с ним по-разному относимся к расходам.
Я заношу траты сразу и учитываю каждый рубль. Он заполняет графы раз в неделю и тратит на это часа 4. Мы часто ссорились, потому что посреди недели я не знала, сколько денег у нас на счету, а его волновали мои бесконечные траты на косметику.
В итоге уже 4 месяца каждый ведет собственный бюджет. У нас есть общие траты: продукты, хозяйственные покупки, коммунальные платежи, кредиты. На них мы скидываемся поровну. Оставшиеся деньги каждый тратит так, как хочет. Вот как это выглядит на практике.
Как веду бюджет я
Деньги я получаю два раза в месяц на зарплатную карту. Мы с мужем посчитали, сколько тратим на обязательные платежи. Свою часть суммы я скидываю на другую карту, привязанную к общему счету. Из оставшихся денег часть трачу на продукты для семьи, накопительный счет, подарки, а остальное — по своему усмотрению. В основном деньги уходят на косметику, одежду, обучение и хобби. Сколько и на что потратила, перед мужем не отчитываюсь.
Также пополам мы оплачиваем отдых, каждый со своей карты. Я не использую никакое приложение, анализирую расходы с помощью банка. Например, вот так выглядели мои траты в августе:
Как ведет бюджет муж
У мужа зарплата приходит в разные дни, поэтому он поступает иначе. С первых денег, которые приходят в начале месяца, он вносит все обязательные платежи. Обычно на это уходит большая часть аванса, поэтому первую часть месяца за развлечения и продукты плачу я. После 15-го числа муж шикует: покупает удочки, подарки и Бог знает что еще. Учет супруг ведет в приложении «Гугл. Таблицы». Я считаю таблицы устаревшим дедовским методом, но ему удобно. Вот как выглядят его августовские траты:
Как мы тратим деньги вместе
Когда я рассказываю знакомым о раздельном бюджете, меня ехидно спрашивают: а кто платит в ресторане и покупает продукты? Да кто может. Мы примерно поделили зоны ответственности.
- В большие супермаркеты типа «Ашана» ходим вместе, чаще всего продукты оплачивает муж. Если нужно купить по дороге домой молоко или приезжают гости, платит тот, кому удобнее. Например, я часто покупаю домой хлеб и сладости — около места работы есть отличная пекарня. Ради частоты эксперимента иногда мы сравниваем, кто сколько потратил на продукты, — сумма примерно совпадает.
- Коммуналку оплачивает муж — у нас настроено автоматическое списание средств.
- В ресторане платит тот, кто приглашает. Однажды я не рассчитала силы, и на дебетовой карте не хватило средств. Супруг, конечно же, оплатил ужин. Официант сильно удивился нашему диалогу:
— Дорогой, у меня кончились деньги, перекинешь мне 1 200 рублей на эту карту?
— Да, окей.
- У нас есть кредит и накопительный счет — наша финансовая подушка безопасности. На них мы скидываемся поровну.
- Несмотря на то что бюджет у нас раздельный, мы стараемся обсуждать друг с другом большие траты.
Плюсы и минусы такого подхода
Может показаться, что мы постоянно обсуждаем деньги и просим перевести их со счета на счет. На самом деле это не так, все гораздо проще.
Плюсы:
- Можно покупать друг другу подарки незаметно, не то что раньше.
- Я больше не чувствую себя виноватой, когда в очередной раз покупаю много косметики. Я не выхожу за собственный лимит, ни перед кем не отчитываюсь и не делаю дыру в семейном бюджете.
- Друзья рассказывали, что у них и раньше были личные деньги — в заначке. Когда начинаешь вести раздельный бюджет, все заначки легализуются.
- Раздельный бюджет позволяет оценить собственный, а не совокупный достаток. Я поняла, что без мужа поддерживать такой уровень жизни мне было бы тяжело. Значит, нужно расти по карьерной лестнице.
Минусы:
- Странная реакция окружающих. Мы перестали рассказывать знакомым о раздельном бюджете — это вызывает слишком много недопонимания. Людям кажется, что мы скрываем что-то друг от друга, но это не так. Если я попрошу мужа рассказать, куда делись «те 10 000, которые нам подарила мама на день рождения», он, скорее всего, скинет мне скриншот из интернет-банка.
Лайфхаки
За 4 месяца мы освоили несколько приемов, которые помогут вести раздельный бюджет.
- Первое правило раздельного бюджета: не говори никому о раздельном бюджете. Прибегут мамы/папы/двоюродная тетя Лида и скажут, что это неправильно и подрывает институт семьи. Не слушайте их и делайте так, как вам удобно.
- У нас с мужем примерно одинаковые доходы, но так бывает не всегда. Я знаю много семей, где муж зарабатывает больше жены, и наоборот. Если у партнеров разный доход, то общие расходы тоже можно делить пропорционально, в процентах. Например, расходы на питание в месяц у моих друзей составляют $ 250. Жена зарабатывает меньше, поэтому она вносит около $ 90. Если бы расходы делились поровну, то на ее личные траты денег бы катастрофически не хватало.
- Чтобы начать вести раздельный бюджет, придется посчитать расходы. Как только поймете, сколько средств уходит на общие платежи, можно договариваться, кто за что платит.
- Если в семье есть дети, применять раздельный бюджет тоже можно. Траты на ребенка также разделяйте поровну или в процентном соотношении.
- Не ставьте разговоры о деньгах во главу угла. Если чувствуете, что отношения стали напряженными, ситуация выходит из-под контроля, отложите разговор о деньгах на потом.
Выводы
Мне понравился эксперимент — шоу должно продолжаться. Конечно, раньше я знала, сколько заработал муж, до копейки. Но что давало мне это знание? Практически ничего. Теперь не знаю точно, а только примерно: в этом месяце был большой заказ, значит, месяц хороший. Мы озвучиваем цифры, но никуда не записываем.
До раздельного ведения бюджета я думала, что без точных цифр мы не сможем планировать покупки. Это не так. Теперь мы все обсуждаем заранее. Например, в декабре я хочу покататься на лыжах. Сообщила о планах мужу, сказала, что у меня есть 2/3 суммы. Он обещал добавить недостающую часть.
Самая большая для меня радость в том, что я могу купить подарок и не переживать, что муж увидит расходы раньше времени и испортит сюрприз. Сколько бы ты ни зарабатывал, покупая подарки на собственные, а не общие деньги, ты чувствуешь себя по-другому.
А как бюджет ведут в вашей семье? Согласны повторить эксперимент?