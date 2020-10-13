Я предложила мужу вести раздельный бюджет и расскажу, как это повлияло на нашу семью

Деньги — это достаточно сложная тема для разговоров, в том числе и в семье. Психологи утверждают, что экономическая зависимость одного из супругов приводит к неравноправным отношениям. Если пара может договориться о планировании бюджета, это помогает избавиться от многих конфликтов.

Автор AdMe.ru Мария вместе с мужем попробовали вести раздельный бюджет ради эксперимента. Спустя 4 месяца они вошли во вкус и не хотят останавливаться. Мария расскажет, почему раздельный бюджет сделал их отношения более доверительными, и поделится лайфхаками, которые помогут сделать переход на такую систему менее болезненным.

Что такое раздельный бюджет

Обычно раздельный бюджет подразумевает, что супруги сбрасываются на общие траты: коммунальные платежи, кредиты, продукты, хозяйственные покупки, а оставшиеся средства тратят на свое усмотрение. Бытует мнение, что такая организация расходов отдаляет супругов и вредит семейным отношениям. В целом деньги — это болезненная тема, однако, согласно исследованиям, большинство конфликтов в семье происходит по другим причинам.

У нас с мужем раздельный бюджет

Мы с мужем вели совместный бюджет с самой свадьбы. У меня нестабильный заработок: в одном месяце может прийти $ 300, а в следующем — $ 600. У мужа такая же история. Совместный учет мы вели в приложении CoinCeeper. Заносили туда все поступления и траты. На тот момент нам казалось, что мы гуру финансового планирования. Но на самом деле это был настоящий бардак. Я могла спустить ползарплаты на одежду, понадеявшись на то, что коммуналку и кредит оплатит муж. А он в свою очередь считал, что в этот раз платить будем с моей карты. Мы часто ругались, хотя секретов друг от друга у нас не было.

Почему мы решились на эксперимент

Мы решили разобраться, куда, несмотря на наше тотальное планирование, уходят деньги. Я предложила вести бюджет раздельно. Мужу сказала, что хочу больше финансовой независимости. Но на самом деле мне надоело вести общий счет, потому что мы с ним по-разному относимся к расходам. Я заношу траты сразу и учитываю каждый рубль. Он заполняет графы раз в неделю и тратит на это часа 4. Мы часто ссорились, потому что посреди недели я не знала, сколько денег у нас на счету, а его волновали мои бесконечные траты на косметику. В итоге уже 4 месяца каждый ведет собственный бюджет. У нас есть общие траты: продукты, хозяйственные покупки, коммунальные платежи, кредиты. На них мы скидываемся поровну. Оставшиеся деньги каждый тратит так, как хочет. Вот как это выглядит на практике.

Как веду бюджет я

Деньги я получаю два раза в месяц на зарплатную карту. Мы с мужем посчитали, сколько тратим на обязательные платежи. Свою часть суммы я скидываю на другую карту, привязанную к общему счету. Из оставшихся денег часть трачу на продукты для семьи, накопительный счет, подарки, а остальное — по своему усмотрению. В основном деньги уходят на косметику, одежду, обучение и хобби. Сколько и на что потратила, перед мужем не отчитываюсь. Также пополам мы оплачиваем отдых, каждый со своей карты. Я не использую никакое приложение, анализирую расходы с помощью банка. Например, вот так выглядели мои траты в августе:

Как ведет бюджет муж

У мужа зарплата приходит в разные дни, поэтому он поступает иначе. С первых денег, которые приходят в начале месяца, он вносит все обязательные платежи. Обычно на это уходит большая часть аванса, поэтому первую часть месяца за развлечения и продукты плачу я. После 15-го числа муж шикует: покупает удочки, подарки и Бог знает что еще. Учет супруг ведет в приложении «Гугл. Таблицы». Я считаю таблицы устаревшим дедовским методом, но ему удобно. Вот как выглядят его августовские траты:

Как мы тратим деньги вместе

Когда я рассказываю знакомым о раздельном бюджете, меня ехидно спрашивают: а кто платит в ресторане и покупает продукты? Да кто может. Мы примерно поделили зоны ответственности. В большие супермаркеты типа «Ашана» ходим вместе, чаще всего продукты оплачивает муж. Если нужно купить по дороге домой молоко или приезжают гости, платит тот, кому удобнее. Например, я часто покупаю домой хлеб и сладости — около места работы есть отличная пекарня. Ради частоты эксперимента иногда мы сравниваем, кто сколько потратил на продукты, — сумма примерно совпадает.

Коммуналку оплачивает муж — у нас настроено автоматическое списание средств.

В ресторане платит тот, кто приглашает. Однажды я не рассчитала силы, и на дебетовой карте не хватило средств. Супруг, конечно же, оплатил ужин. Официант сильно удивился нашему диалогу:

— Дорогой, у меня кончились деньги, перекинешь мне 1 200 рублей на эту карту?

— Да, окей.

— Дорогой, у меня кончились деньги, перекинешь мне 1 200 рублей на эту карту? — Да, окей. У нас есть кредит и накопительный счет — наша финансовая подушка безопасности. На них мы скидываемся поровну.

Несмотря на то что бюджет у нас раздельный, мы стараемся обсуждать друг с другом большие траты.

Плюсы и минусы такого подхода

Может показаться, что мы постоянно обсуждаем деньги и просим перевести их со счета на счет. На самом деле это не так, все гораздо проще. Плюсы: Можно покупать друг другу подарки незаметно, не то что раньше.

Я больше не чувствую себя виноватой, когда в очередной раз покупаю много косметики. Я не выхожу за собственный лимит, ни перед кем не отчитываюсь и не делаю дыру в семейном бюджете.

Друзья рассказывали, что у них и раньше были личные деньги — в заначке. Когда начинаешь вести раздельный бюджет, все заначки легализуются.

Раздельный бюджет позволяет оценить собственный, а не совокупный достаток. Я поняла, что без мужа поддерживать такой уровень жизни мне было бы тяжело. Значит, нужно расти по карьерной лестнице. Минусы: Странная реакция окружающих. Мы перестали рассказывать знакомым о раздельном бюджете — это вызывает слишком много недопонимания. Людям кажется, что мы скрываем что-то друг от друга, но это не так. Если я попрошу мужа рассказать, куда делись «те 10 000, которые нам подарила мама на день рождения», он, скорее всего, скинет мне скриншот из интернет-банка.

Лайфхаки

За 4 месяца мы освоили несколько приемов, которые помогут вести раздельный бюджет. Первое правило раздельного бюджета: не говори никому о раздельном бюджете. Прибегут мамы/папы/двоюродная тетя Лида и скажут, что это неправильно и подрывает институт семьи. Не слушайте их и делайте так, как вам удобно.

У нас с мужем примерно одинаковые доходы, но так бывает не всегда. Я знаю много семей, где муж зарабатывает больше жены, и наоборот. Если у партнеров разный доход, то общие расходы тоже можно делить пропорционально, в процентах. Например, расходы на питание в месяц у моих друзей составляют $ 250. Жена зарабатывает меньше, поэтому она вносит около $ 90. Если бы расходы делились поровну, то на ее личные траты денег бы катастрофически не хватало.

Чтобы начать вести раздельный бюджет, придется посчитать расходы. Как только поймете, сколько средств уходит на общие платежи, можно договариваться, кто за что платит.

Если в семье есть дети, применять раздельный бюджет тоже можно. Траты на ребенка также разделяйте поровну или в процентном соотношении.

Не ставьте разговоры о деньгах во главу угла. Если чувствуете, что отношения стали напряженными, ситуация выходит из-под контроля, отложите разговор о деньгах на потом.

Выводы

Мне понравился эксперимент — шоу должно продолжаться. Конечно, раньше я знала, сколько заработал муж, до копейки. Но что давало мне это знание? Практически ничего. Теперь не знаю точно, а только примерно: в этом месяце был большой заказ, значит, месяц хороший. Мы озвучиваем цифры, но никуда не записываем. До раздельного ведения бюджета я думала, что без точных цифр мы не сможем планировать покупки. Это не так. Теперь мы все обсуждаем заранее. Например, в декабре я хочу покататься на лыжах. Сообщила о планах мужу, сказала, что у меня есть 2/3 суммы. Он обещал добавить недостающую часть. Самая большая для меня радость в том, что я могу купить подарок и не переживать, что муж увидит расходы раньше времени и испортит сюрприз. Сколько бы ты ни зарабатывал, покупая подарки на собственные, а не общие деньги, ты чувствуешь себя по-другому.