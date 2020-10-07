Я поняла, почему декрет — это не отпуск и что современные мамы каждый день совершают маленькие подвиги

Еще 30 лет назад любая мама, чей ребенок был сыт, обут, одет, могла считать себя хорошей. Современное общество предъявляет к женщинам с детьми катастрофически высокие требования. Им, кроме своих прямых обязанностей, приходится выполнять функции педиатров, психологов, специалистов по раннему развитию в режиме 24/7 на протяжении нескольких лет, и даже при этом мучиться чувством вины за то, что «не дотянули до идеала».

Я провела в декретном «отпуске» 3 года и твердо знаю, что быть мамой XXI века — работа, которую окружающие сильно недооценивают. Мне хочется рассказать читателям AdMe.ru, почему героизма в быте нынешних мам не меньше, чем в жизни наших бабушек, несмотря на наличие у современных родителей памперсов, посудомоечных машин и роботов-пылесосов.

Мама целыми днями одна с ребенком

Никогда раньше с появлением малыша жизнь женщины не менялась настолько сильно, как сегодня. После выписки из роддома очень многие новоиспеченные мамы сталкиваются с полной изоляцией. Родственники есть где-то в телефоне, друзья — в соцсетях, муж — на работе, а они с утра до вечера один на один с младенцем. Мой сын стал первым новорожденным, которого я держала на руках к своим 30 годам. У меня не было никакого опыта взаимодействия с детьми, поэтому главными чувствами первых месяцев после родов были страх и растерянность. Я постоянно переживала, что делаю что-то неправильно. Почему он не спит по ночам? Отчего так часто плачет? Что не так?

За беременность я набрала 28 кг и скинула 33 к первому дню рождения сына. Без диет и спортзалов, просто из-за стресса. Ребенок оказался абсолютно ручным, поэтому мне пришлось научиться делать все домашние дела с младенцем под мышкой, а банальный поход в туалет превратился в спецоперацию «успеть за 10 секунд, пока соседи от его крика не вызвали органы опеки». Моя бабушка оставляла старшего сына дома одного с трех месяцев и убегала на работу. Прилетала в обеденный перерыв, кормила — и снова трудиться. Когда малыш подрос, она привязывала его к ножке стола, чтобы не натворил бед. Моему отцу повезло больше: с ним сидел уже «взрослый» 5-летний старший брат. Сегодня такое недопустимо, а 70 лет назад было нормой. Современные мамы не оставляют малыша одного, не дают ему рыдать в кроватке с мыслью «наплачется — сам уснет», они кормят его по требованию и моментально удовлетворяют все потребности маленького человека, совершенно забывая о своих. Делало ли так хоть одно поколение женщин до них? Нет. Разве это не заслуживает уважения?

Мама все время должна принимать решения

Как и любая современная мама, я все время обязана принимать решения, от которых зависит здоровье, развитие, самочувствие малыша. Массаж или грудничковое плавание, карточки Домана или кубики Зайцева, одежда Kerry или китайский ноунейм? Ни наши матери, ни бабушки не терзались этими бесконечными муками выбора. Мой мозг взрывается. А ваш? Я прихожу в магазин и зависаю: обычная каша или с омега-3, йогурт с пребиотиками или биолакт? А вот подгузники, каждый вид из которых — особенный. Десятки наименований, сотни упаковок, и именно я должна изучить, проанализировать и выбрать, что же из этого будет лучше моему малышу. Куда там до этих ежедневных дилемм Нео с его всего лишь двумя таблетками.

Больше нет никаких четких рекомендаций. Педиатр при ОРВИ выписывает рецепт из 10 пунктов со словами: «Моя обязанность — вам все это назначить, а принимать или нет — смотрите сами». В первое время я честно шла в аптеку, оставляла там ₽ 2 500 и пыталась впихнуть все это в своего сына. Опыт подсказал мне, что 80 % из списка — совершенно бесполезные БАДы. В детстве от всех болезней на свете нас лечили банками, горчичниками и молоком с медом. Мы носили ту одежду, которую удавалось достать или перешить. Я выбирала сыну первый зимний комбинезон 3 недели: по отзывам более опытных мам и советам на форумах. В итоге купила за ₽ 6 000, а ребенок взял и вымахал на 8 см за 2 месяца. Так я познакомилась с Avito. Конечно, разнообразие — это здорово. Я помню пустые полки магазинов 90-х и, безусловно, не мечтаю о возвращении в те смутные времена. Но необходимость принимать важные решения в режиме нон-стоп — это серьезная эмоциональная нагрузка, которая легла на плечи нынешних мам. И мы справляемся с ней каждый день, потому что «никто, кроме нас».

Мама должна успевать все и сразу

В сутках всего лишь 24 часа, у меня 2 руки, на одной из которых постоянно висит годовалый малыш. Отовсюду вещают, что я должна держать сына в поле зрения 24/7, одновременно успевать шуршать по дому, уделять внимание мужу, хорошо выглядеть и заниматься хобби, иначе превращусь в клушу. О половине из этого, если честно, мне даже думать некогда. А вам? Вот я варю сыну кашу. Ребенок машет ручками — это опасно. Отпускаю на пол, даю пару игрушек. Пока снимаю пенку, мешаю, переливаю в тарелку, смотрю, а он уже дополз до заветной кошачьей миски и набрал полную пригоршню корма. Сидит, не знает, то ли салют запустить, то ли позавтракать. Все это заняло секунд 10. Как оставить малыша одного, чтобы помыть голову?

Весь мой день уходит на то, чтобы приготовить еду сыну и нам с мужем (она разная), дважды погулять в любую погоду, протереть пол, ведь малыш по нему ползает, и раз 20 поиграть с ним во все на свете. По идее вечером я должна уложить карапуза спать, выйти к супругу вся такая ухоженная и с огоньком в глазах, а потом еще заняться спортом или шитьем. Где взять силы?

Окружающие считают, что я не имею права уставать, ведь у меня есть посудомойка и памперсы. Но эти чудесные изобретения никак не влияют на то, что за первый год жизни ребенка я ни разу не спала больше трех часов подряд и не разлучалась с малышом дольше чем на час. Я знаю, что в таком режиме живут многие мамы. Это не подвиг, но что-то героическое в этом есть.

Мой ребенок всем мешает

Наш мир стал жутко детоцентрированным, но при этом общество нетолерантно к женщине с ребенком. Я понимаю, что посторонние люди не обязаны обожать наших детей, но и матери не должны чувствовать себя ущербными только потому, что рядом с ними находится маленький и не всегда предсказуемый человек. Мы все когда-то были карапузами, помните? Такого уничижительного отношения к женщинам и детям, как сейчас, не было никогда раньше. Ребенок расплакался на улице. «Да что ты за мама? Он у тебя больной, что ли?» — бурчат бабушки на лавке. Просишь соседа перестать сверлить в установленные законом часы тишины. «Очередная „яжемать“ мешает ремонт делать», — сквозь зубы цедит он.

Год назад летели с сыном в Сочи. Расфуфыренная мадам демонстративно попросила стюардессу еще до взлета пересадить ее от нас подальше. Ребенок, к слову, молчал. Ее перевели куда-то в хвост салона, где весь полет блаженно орал в переноске кот. Но никто не возмущался: к хвостатым все терпимее. Вот если бы плакал младенец, то это другое дело. Иногда хочется банального человеческого отношения — такого же, как и ко всем остальным людям. Да, я рожала для себя и никто мне ничего не должен, но мир не рухнет, если вы в автобусе уступите место малышу или придержите дверь перед мамой с коляской. Просто потому, что ей тяжело, а вас правильно воспитали родители. Я верю, что они старались. И делаю так же.

Вместо вывода

Я хорошо знаю историю своей семьи и скажу точно: матерям никогда не было легко. На подмоге у наших бабушек был общинный строй, когда под одной крышей жило несколько поколений семьи, а у меня — технический прогресс. Они изнемогали от тяжелого физического труда, а современные мамы — от эмоциональной нагрузки, высоких требований и одиночества. Даже котенка вырастить непросто, если делать это по правилам, что уж говорить о младенце? Поэтому, если вы видите на улице нервную маму с гулькой на голове и плачущим ребенком под мышкой, не спешите ее осуждать, а лучше помогите по мере возможности. Ободряющая улыбка и слова «Ты справляешься!» не стоят ни копейки, но для каждой из нас — настоящая ценность.