Я перестала водить ребенка в детский сад, и это было самое правильное решение в моей жизни

С появлением в семье ребенка перед большинством родителей встают сложные задачи, при решении которых ломаются копья на женских форумах и встречах мам у песочниц. Грудное вскармливание или смеси? Совместный сон или отдельная кроватка? Покупные пюре или домашний прикорм? Одним из краеугольных камней воспитания является детский сад, адепты и противники которого так и жаждут затащить неопытных родителей в свои ряды.

Я хочу поделиться с читателями AdMe.ru своим опытом и рассказать, почему мой сын больше не пойдет в это дошкольное учреждение.

Мне помнилось, что садик — это клево

Мы встали на очередь в детский сад сразу после выписки из роддома. Я мечтала, как мой 3-летний малыш пойдет в красивое здание рядом с нашей многоэтажкой, а во время прогулок я буду махать ему ручкой с балкона. Помню, как в детстве я каждое утро спешила к своим одногруппникам, при встрече обнимала любимых воспитателей и просила родителей забирать меня попозже. С нами занимались, не заставляли доедать манную кашу с комочками и пить молоко с пенкой. Там было много (по сравнению с домом) игрушек, друзья, первая влюбленность, утренники и вкуснейшее какао. Словом, я ходила в самый обычный советский детский сад с удовольствием и была уверена, что сын продолжит эту традицию. Но мои воспоминания о счастливых дошкольных годах разбились о суровую современную реальность.

«Шкафчиков свободных нет, и кроватей — тоже»

К 3 годам сын получил заветную путевку в садик под нашими окнами. В первый же день нас ждал неприятный сюрприз: группа оказалась, мягко говоря, переполненной — 42 малыша по списку. Нам не досталось ни шкафчика («Будете переодеваться пока на стуле»), ни кроватки («Вам на сон оставаться еще рано, а потом кто-то из детей заболеет, и мы положим вашего на свободное место»). Не то чтобы я была слишком брезгливой, но мне не хотелось, чтобы сын кочевал по чужим постелям. Заведующая пообещала решить проблему, и ребенок пошел в группу. На период адаптации меня попросили приводить малыша на 2 часа, с 10:00 до 12:00. Первые пару дней прошли спокойно, а на третий я забрала с прогулки рыдающего ребенка с 2 сильными укусами на руке. Нет, на территорию садика не забегала стая бродячих собак. Просто в группе нашлась кусачая девочка, от которой пострадали уже практически все дети.

Воспитатель извинилась за инцидент, но честно призналась, что сделать ничего не может: с мамой малышки беседа была проведена, а результата — ноль. Другие родители жаловались заведующей, но и та оказалась бессильна. Ребенок кусает всех. Без каких-то мотивов. А 2 воспитателя (старший и младший) на 30–40 деток не могут следить только за ней. Если в группе есть агрессивно настроенные дети, а их родители только разводят руками, то ситуация практически безвыходная. Нам повезло, и проблема решилась сама собой: сына перевели в смежную группу, где по списку было на 4 человека меньше. Как из этого положения выходили родители оставшихся детей, я не знаю.

Больной ребенок — это норма?

До садика мой сын единожды перенес ОРВИ и точно не был в числе часто болеющих детей. Первый месяц он отходил в группу нормально, а я вышла на работу. Но радость от возвращения к любимому делу длилась недолго. В один из дней мне позвонила воспитательница: «Заберите сына, у него температура 38,8». Я работаю на другом конце города, час езды. Дать жаропонижающее они не могут — запрещено. Когда я долетела до сада, мой ребенок уже просто горел и был вялым настолько, что домой пришлось нести его на руках. Больничный на 10 дней, а потом — снова в бой. Постепенно периоды хождения в садик сокращались, а время выздоровления увеличивалось. Я видела в раздевалке кашляющих детей с зелеными соплями, но их мамы уверяли, что малыши здоровы. А моя коллега по работе и вовсе хвалилась тем, что перед садом она впихивает в температурящую дочку жаропонижающее и отправляет малышку в группу. Да, матери-одиночке нужно зарабатывать деньги, но в этом не виноваты ни другие дети, ни их родители. Однако из-за подобных фокусов некоторых взрослых инфекции в садике не переводились никогда.

За те 9 месяцев, что сын посещал дошкольное учреждение, в группе дважды был карантин по педикулезу (XXI век на дворе!), трижды — по ОРВИ, а также ротавирус и ветрянка. Конечно, можно считать, что так у ребенка быстрее разовьется иммунитет к различным заболеваниям, и к школе он будет легко справляться с любыми атаками вредоносных бактерий и вирусов. Но по факту ослабленный болезнями организм просто не в состоянии сопротивляться новым вирусам. Ему некогда накопить резервные силы для того, чтобы давать им отпор. Ну и, конечно же, работодатели не горят желанием ждать, пока малыш наработает иммунитет. В итоге из-за постоянных больничных мне пришлось уволиться.

«Детский сад — это важный этап развития и обучения»

Каждый день в садике с малышами проводятся занятия: лепка, рисование, аппликация. Я регулярно забирала домой красивые работы, подписанные именем моего сына, но ребенок честно признавался, что его труда туда вложено было немного. Часто он просто не слышал или не понимал задания из-за шума в группе. Воспитатели обязаны не просто что-то делать с детьми в рамках учебного расписания, но и составлять отчеты о проведенной работе. Современные педагоги заполняют такое количество бумажек, что только диву даешься, как у них остается время на подопечных. Зачастую им проще доклеить что-то самим: и родителям приятно, и в отчете плюсик. Из навыков, освоенных сыном в детском саду, самым важным было, пожалуй, быстрое одевание. Но и это сыграло с ним злую шутку: собравшись на прогулку первым, он мог еще 10–15 минут ждать отстающих. За это время ребенок успевал вспотеть и выходил на улицу уже мокрым. Вероятно, и это тоже стало одним из факторов, которые провоцировали болезни. Также он научился нескольким шуточкам из разряда «туалетного юмора», далеко плеваться и показывать средний палец в моменты гнева. Не уверена, что мне хотелось бы развивать ребенка именно в эту сторону.

А как же социализация?

Те, кто ратует за хождение в детский сад, одним из главных аргументов приводят такую необходимую для ребенка социализацию. Но в чем она должна проявляться? В умении находить общий язык со сверстниками и решать конфликты без участия взрослых? Я не уверена, что со многими стрессовыми ситуациями ребенку нужно справляться самостоятельно. Соседской девочке Алине 5 лет. Где-то раз в 2 недели родители забирают ее из сада в мокрых штанишках. Дома таких инцидентов у них не бывает уже давно. То ли она боится воспитателей, то ли стесняется кого-то — загадка. Дети над ней смеются, а педагоги и вовсе закатывают глаза и стыдят перед всей группой. Это не прибавляет Алине уверенности в себе. Мой сын однажды принес в садик любимую машинку, но после сна она пропала. Ребенок рыдал. Воспитатели поискали — не нашли. А через несколько дней игрушка обнаружилась в шкафчике мальчика Леши, он признался, что взял ее. Знаете, что сказала его мама? «А нечего брать в сад такие машинки!» Какие «такие»? К слову, свои игрушки приносили все.

Алина боится чего-то постоянно. Мой сын стал переживать за все свои вещи, к которым он достаточно бережно относится. Я уверена, что ребенку 4–5 лет не полезно находиться в состоянии страха, испытывать стыд за физиологические процессы, учиться тому, что другие дети могут вести себя нечестно, а их родители — оправдывать такое поведение. Ученые установили, что у малышей в детском саду повышается уровень кортизола, гормона стресса. Вероятно, это и есть плата за принудительное включение в общество и отлучение от семьи. Некоторые просто замыкаются в себе или начинают чаще болеть, только чтобы любыми способами избежать похода в дошкольное учреждение. Мой сын, вероятно, из таких. Несмотря на добрые отношения с воспитателями и наличие друзей, он так и не смог полюбить детский сад. А социализируется мой ребенок на детских площадках, в секции по футболу и развивашке — без ущерба для психики. Я считаю, что для его (да и для моей) нервной системы это гораздо полезнее.

Что в итоге?

9 месяцев я искренне пыталась адаптировать своего сына к детскому саду. В сухом остатке мы получили убитый иммунитет ребенка и мамы (ведь я переболела всем тем, что малыш принес из группы), истрепанные нервы обоих и стойкое желание обходить это учреждение стороной. Я считаю, что дальше ставить эксперименты над здоровьем сына было просто опасно. Детский сад хорош исключительно тем, что дает работающим родителям возможность трудиться. Мне кажется, отдавать туда ребенка необходимо только в том случае, если другого выхода нет. Любая мама может воспитать, развить и социализировать своего малыша не хуже, чем пара педагогов — толпу из 30–40 детей. Конечно, если у нее есть возможность. Родственники и знакомые до сих пор пеняют мне на то, что я лишаю сына чего-то важного. Меня пугают тем, что ребенок будет постоянно болеть в школе и не впишется в коллектив, ведь он плохо знает «правила игры». Я все же надеюсь, что к этому возрасту его иммунитет восстановится, а навыки коммуникации вне садовских стен позволят завести надежных друзей.

А вы сами ходили в детский сад? А ваши дети? Расскажите о своем опыте — он наверняка будет полезен многим читателям.