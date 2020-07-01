Я не вожу детей в школу, разрешаю им устраивать бардак и есть что угодно, но все равно считаю себя отличной мамой

Мама 3 детей Даша Кувшинникова уже 9 лет поражает читателей своего блога тем, что разрешает детям есть что угодно, учиться без школы, устраивать бардак, ходить босиком по снегу — в общем, быть настолько свободными, насколько это возможно. При этом дети 9, 6 и 2 лет растут такими развитыми, талантливыми и яркими, а Даша так спокойно относится к любым их проделкам, что некоторые читатели даже признаются, что сами мечтали бы о такой маме. Главное, за что подписчики ее любят, — это предельная честность, с которой она рассказывает о своих буднях.

В редакции AdMe.ru немало родителей, и мы не понаслышке знаем, как трудно бывает выбраться за границы стереотипов о воспитании: перестать запрещать, одергивать и закутывать. Но пример нашей героини доказывает, что иногда не помешает относиться ко всему спокойнее, и результаты не заставят себя ждать.

Свободное воспитание значит любить и не мешать

Я приверженец свободного воспитания. То есть считаю, что природа настолько хорошо все продумала, что если не мешать, то из детей могут получиться неплохие взрослые. Главное — любить. Ну и иногда рассказывать о том, что некоторые вещи могут быть смертельно опасными. Возможно, я очень ленивая мама. Как показывает мой опыт, намного менее энергозатратно все разрешать, чем постоянно тревожиться и строить вокруг детей защитную сеть из запретов и ограничений.

«Беги домой, зови всех, я утонул!»

С самого раннего возраста мои дети закаливаются. Но это не регулярное обливание холодной водой и даже не контрастный душ. Это выбегание из дома на снег в футболках и даже без, пляски под дождем и купание в лужах, а также хождение босиком в +3, потому что сапоги промокли и идти в них неприятно. В марте любимым развлечением моих детей были игры со льдом. Они бежали к пруду неподалеку от нашего дома, ломали лед и вытаскивали его на берег. Каждый раз это заканчивалось мокрыми насквозь одеждой и обувью. Но апогеем стала история, когда старшие дети отправились на пруд вдвоем, пока я укладывала спать дома младшего. И через пару минут дочка прибежала с криком: «Саша упал в пруд!»

Оказалось, что он ухватился за льдину, но та оказалось такой тяжелой и коварной, что утянула ребенка в воду по пояс. Впрочем, они с сестрой быстро справились с ситуацией, и Саша молча выбрался на берег. И, уже почувствовав себя в безопасности, заорал: «Беги домой, зови всех, я утонул!» Я надеялась, что после того случая игры со льдом прекратятся, но на следующий день дети были на том же месте. А если заболеет? Если заболеет, то сделает выводы. Впрочем, ни разу пока от такого не заболели. Болеют от вирусов. Переохлаждение может подорвать иммунитет, что сделает организм более восприимчивым к инфекциям. Но я доверяю способностям терморегуляции. И считаю, что небольшие стрессы только формируют крепкий иммунитет.

Интуитивное питание: дети едят что хотят и когда хотят

У моих детей интуитивное питание. Если они не хотят есть, то могут не есть. Если хотят на обед мороженое (и оно есть), я не возражаю. Они всегда могут купить себе в магазине что угодно и съесть это когда угодно. При этом они любят капусту и брокколи. Регулярно едят супы, салаты и сложные углеводы. Не испытывают проблем с пищеварением, недостатком или избытком веса/энергии, не отстают в развитии. Не питаются одними конфетами. Хотя, повторюсь, имеют возможность это делать. Когда моя старшая дочка была маленькой, я, как и многие, считала, что важно каждый день есть горячее, супчик и кашку, желательно в конкретное время. На этой почве у нас часто возникали конфликты, потому что ребенок считал иначе. Когда я погрузилась в тему интуитивного питания, изучила литературу и исследования на эту тему, то решила срочно изменить стратегию поведения. Нужно было устроить «переход». Мы поехали в магазин, она выбрала то, что хотела. Я взяла этого же самого, но побольше. Дома мы сложили все ее покупки в один ящик и на одну полку в холодильнике. И сказали, что она может когда угодно есть из этого что угодно. Да, это были булки, йогурты, сгущенка и шоколад. Но, что интересно, она очень быстро насытилась сахаром, буквально за день-два. И перестала есть почти совсем. Пару кусочков в день, кефир... Видимо, я так долго настаивала на необходимости есть до этого, что дочка решила проверить мои границы, а заодно свои возможности. К концу недели у нее уже начала кружиться и болеть голова, не было сил и было много капризов. В тот день у нас была бабушка, она усадила внучку за стол и уговорила съесть котлеты, отчего ребёнку сразу стало плохо. Но все закончилось благополучно. В 4 года ребенок уже многое понимает. Прожив такой опыт и осознав, что еда ей необходима для хорошего самочувствия, дочка в течение следующих месяцев интуитивно пришла к прекрасному рациону. Сейчас ей 9, она очень сбалансированно и разнообразно питается, любит брокколи и капусту, сама просит кашу и суп. Ну и чувствует себя отлично. Я считаю очень важным, чтобы дети умели чувствовать и осознавать потребности своего организма. Могли сами решать, что и когда им съесть, и не испытывали проблем с пищевым поведением в будущем.

Если видеть в беспорядке не хаос, а развитие, все становится на свои места

Я разрешаю детям раскладывать свои вещи и игрушки везде. Если они рисуют или проводят химические опыты, то часто в этом задействована большая часть нашего дома. Они могут полностью раскрасить себя краской или залить пол гашеной содой. Конечно, они пытаются ликвидировать последствия. Но в силу возраста они не могут привести себя и дом в идеальный порядок. Поэтому я убираю и отмываю. А иногда оставляю как есть. На днях они зашли в ванную комнату и решили посмотреть, что лежит в коробках под раковиной. Даже спросили моего разрешения. Хотя я, конечно, не ожидала ТАКОГО эффекта. Когда я вернулась буквально через 10 минут, все баночки, скляночки, пробнички и коробочки ровным слоем были разложены по всему полу. «Ну такого я бы точно не выдержала!»; «Вы их потом наказали?»; «Это уж слишком, должны же быть какие-то рамки!» — писали мои подписчики, увидев результат детских стараний у меня в блоге. Но я не стала никого наказывать. Хотя немного поворчала, конечно. Но, во-первых, у меня были свободные 10 минут, которые я отлично провела. Во-вторых, там давно пора было разобраться и выбросить лишнее и просроченное. Чем я и занялась. Если они рисуют, то часто выходят за границы листа. Рисование красками может превратиться в боди-арт, стрит-арт и другие виды искусства, которые требуют часовой уборки. Но я не препятствую. И да, у нас дома не всегда идеальный порядок, потому что я тоже человек, и иногда мне не хочется разбираться в том углу, который они разворошили. Или уже нет сил оттирать полы, тогда это может остаться в таком виде на день, два или дольше. Но для меня важнее дать своим детям возможность творить и изучать мир и себя в нем, нежели обеспечить блеск намытых полов. Чистые полы не несут никакой ценности, в отличие от уверенных в себе, увлекающихся личностей.

Если ребенок увлечен, он учится быстрее всего

Мой средний сын активно интересуется биологией. Вчера он порадовал меня новым «питомцем». Это был полуметровый уж, которого он нашел на улице, поймал в стакан от блендера и принес домой. Я очень боюсь ужей, червяков и прочих тараканов, но не могу же я запретить сыну развивать свои сильные стороны. Приходится смириться, что ему важно рассматривать в микроскоп мертвую птицу или ловить рыбу в пруду — и затем селить ее в аквариуме. Уверена, что именно так выглядит детство будущего ученого. Впрочем, если любовь к технике и программированию окажется сильнее, знания об окружающем мире не будут лишними. Я считаю, что чем больше увлечений будет у моих детей, чем глубже и обширнее будут их познания в различных областях, тем интереснее и насыщеннее будет их жизнь. А для того, чтобы реализовывать свои идеи, нужно владеть различными навыками. Поэтому я с младенчества разрешаю детям резать фрукты и овощи настоящим ножом. Работать молотком и шуруповертом (даже если для освоения этого навыка периодически оказываются разобранными на детали наши стулья). Строить себе убежища из всех подушек, матрасов и одеял в доме. Реализовывать задатки модельера. А потому наряжаться во что угодно. Даже если кому-то это покажется странным и неуместным. Ульяна как-то отправилась на детский праздник зимой в летнем сарафане в пол, надетом поверх джинсов. Образ дополнили краги — специальные кожаные штуки, которые надеваются на икры для езды на лошади. А также она взяла с собой 3D-очки. Выглядело экстравагантно. Но я полностью поддерживаю ее выбор. Мне все равно, что подумают окружающие, но важно, чтобы она экспериментировала и не боялась самовыражаться. Дети учатся обращаться с огнем, да так, чтобы не устроить пожар в нашем деревянном доме.

Быть ловкими, уметь управлять своим телом, держать равновесие, а потому лазать по деревьям, скатываться кубарем с горы. Ориентироваться в пространстве, не попадать под машину, а потому гулять самим по территории поселка.

Мы выбрали обучение вне школы

Мои дети не ходили в детский садик и не ходят в школу. На мой взгляд, формирование привязанностей и свобода без навязывания предрассудков намного важнее «социализации», «умения справляться с конфликтами в коллективе» в дошкольном возрасте. Считаю, что сад — это всего лишь место, где можно оставить ребенка для выхода на работу. Чем больше же я вникала в вопросы школьного обучения, тем больше понимала, что современная общеобразовательная школа — тоже скорее место для передержки ребенка. Даже многие учителя открыто заявляют о том, что школа сейчас лишь дает вектор для самостоятельного освоения материала. Конечно, пока еще есть чудесные, талантливые педагоги, которые горят своим делом и могут заразить им ребенка. Есть альтернативные школы. Но в большинстве случаев дети проводят время в школе, а вернувшись домой, до вечера делают уроки, пытаясь выучить весь материал и освоить ненужные навыки. При этом часто страдает здоровье. Как физическое — весь день нужно сидеть, портятся осанка, зрение, — так часто и психическое: конфликты с учителями, одноклассниками и родителями. Подавление собственной воли ребенка, навязывание правил, воспитание послушного и удобного человека. Семейное обучение стало логичным продолжением вектора свободного воспитания, которого мы придерживаемся с самого рождения детей. Считаю, что научиться учиться, искать и анализировать информацию, освоить эффективные методы обучения, найти действительно интересные для себя области важнее, чем быть послушным и дисциплинированным. Вопрос общения со сверстниками мы решаем дружбой с соседями, а также встречами/совместными занятиями с другими детьми-хоумскулерами. Думаю, что лучше дружить и общаться с теми, кто тебе интересен, а не с теми, с кем тебя посадили за одну парту. Конечно, когда мы приняли такое решение, среди знакомых и родных было много вопросов и непонимания. Сложнее всего наше решение было принять маме моего мужа, ведь она заслуженный учитель, преподаватель начальных классов на пенсии. Периодически у нее возникали опасения, что время упущено, а ребенок до сих пор не выучил таблицу умножения. В конце концов она решила просто не вникать в эту тему, хотя не перестала осуждать наш выбор. Среди подписчиков тоже много людей, которые считают, что нам просто лень возить дочку в школу, так как мы живем не в городе и у нас слишком много детей. Многие думают, что дети мои слишком избалованные и что вырастут из них эгоисты, не приспособленные к жизни в обществе. Но, несмотря на негатив, я обсуждаю и показываю всю свою жизнь в своем блоге. Показываю как есть. С разлитой по столам краской, разбросанными вещами. Часто с капризами и грязной посудой.

Зачем я делюсь

После каждого фото бардака находится десяток уставших мам, которые радостно выдыхают мне в директ что-то вроде: «Даша, спасибо, что показываете!»; «Я поняла, что я не одна такая!»; «Я уже вешаюсь от постоянной уборки, а дети все равно все разбрасывают через минуту»; «Муж говорит, что я неряха, а я только и делаю, что убираю!»; «Спасибо, что делитесь, я перешлю это видео свекрови!» — и так далее. После постов про питание пишут, что наконец позволили себе, 30-летней женщине, не доедать суп до конца, потому что надо. А питаться, исходя из потребностей. И стали счастливее и красивее. И что отстали наконец от детей. И надо же! Они отлично питаются и сами. После того как я делюсь успехами, пособиями, а иногда рассказываю про сложности и неудачи в обучении детей, мне пишут, что наконец решились и забрали ребенка из ненавистной школы. И вот он постепенно оттаивает и сам проявляет интерес к учебе.

На каждого хейтера и недовольного находятся десятки людей, которым стало чуть легче жить. Потому что чем меньше установок, запретов и ограничений, тем проще! Дети вырастут, мы состаримся. О чем вам будет важно вспомнить? О стерильности или о том, как вы все вместе хохотали, оттирая акриловые краски от пола? Что лучше: убиваться весь день в попытках поддерживать идеальный порядок, заработать себе проблемы со спиной и нервами? Или отложить все заботы и уделить время себе? Отдохнуть, насладиться моментом, заняться творчеством для себя, почитать книгу, поболтать с детьми?

Для меня ответы на эти вопросы кажутся очевидными.