Как за 5 часов я приготовила еду на неделю вперед и почему больше не повторю этот опыт

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Привет! Меня зовут Ольга. Я люблю готовить, но, как и многие, не в восторге от того, что на это приходится выделять по 1−2 часа каждый день, да еще и после работы.

Я попробовала облегчить себе жизнь, приготовив еду для семьи на 7 дней, и решила поделиться результатами эксперимента с читателями AdMe.ru.

Постановка цели и исходные данные

«Есть, чтобы жить» — это не обо мне. Еда — это удовольствие, как и просмотр любимого фильма, задушевная беседа с другом или путешествие. Поэтому, планируя меню на неделю, я поставила цель: каждый день кормить домочадцев новым блюдом. При этом то, что было на ужин в понедельник, остается на обед во вторник. И так 7 дней. Готовила для 3 человек, поэтому в рецептах укажу ингредиенты для 1 порции. Если захотите использовать эту систему, будет проще определиться с количеством продуктов.

Все это обошлось в скромную сумму — 2 213 рублей.

Для недельного рациона я выбрала хорошо знакомые рецепты. Без экспериментов. Хранить блюда можно в холодильнике, причем не только в контейнерах. Например, у меня в арсенале их всего 6, поэтому часть приготовленной еды (супы, гарниры) буду хранить в кастрюлях. Кстати, некоторые предпочитают хранить запасы в замороженном виде. Здесь все зависит от вашей фантазии, желания и возможностей холодильника. Итак, продукты куплены, меню составлено, можно приступать!

Меню на неделю

Моя цель — сделать блюда простыми и одновременно вкусными, в нашей семье основные приемы пищи — это обед и ужин, утром едим что-нибудь легкое. Поэтому на семейном совете мы выбрали на завтрак йогурты и каши. Все это можно чередовать, добавить бутерброд или печенье по вашему желанию.

Открою небольшой секрет: кашу не любят не только дети. Чтобы сделать овсянку съедобной, обычно добавляю туда фрукты, варенье, корицу. В этом случае на 3 дня выбрала фрукты: бананы, груши, яблоки. В последний день решили побаловать себя, сдобрив кашу сладостями — кубиками пастилы.

Приготовление блюд

«Распределяя» блюда по дням недели, старалась сформировать оптимальное соотношение мяса, овощей и мучного. При готовке задействовала 4 конфорки сразу. Сначала сварила по кастрюле макароны и овсянку — этого гарнира хватит на 5 дней. Параллельно варила грибной суп и соус. Подготовка продуктов заняла полчаса, приготовление — 1 час 30 минут.

Во 2-й подход сварила картофель, поджарила фарш и котлеты, куриное филе. На это ушел 1 час 10 минут. На последнем этапе готовила мидии и овощное рагу. С учетом подготовки это заняло 1 час 35 минут. Суммарно на приготовление завтраков, обедов и ужинов ушло 4 часа 35 минут. На то, чтобы сделать пюре и разложить еду по кастрюлям и контейнерам, ушло еще 20 минут. Таким образом, чтобы приготовить еду на всю неделю, мне понадобилось чуть меньше 5 часов.

Подведу итоги: все «за» и «против» такого эксперимента

Эксперимент завершен, холодильник забит контейнерами и кастрюлями — можно расслабиться и осознать, стоила ли игра свеч. Цели достигнуты: во-первых, за неделю я ни разу не повторилась и блюда не надоели. Во-вторых, я смогла это сделать даже быстрее, чем ожидала. В таком подходе есть смысл: на неделе вместо готовки я дважды встретилась с друзьями, побывала в кинотеатре и перечитала любимую книгу. Причем каждый день я ходила на часовую прогулку по окрестностям. Но после 5-часовой готовки сил хватает только на то, чтобы лежать, листать ленту в социальных сетях и вести незамысловатые беседы. При всей любви к приготовлению пищи процесс показался слишком долгим, и в скором времени я вряд ли решусь на подобный подвиг. Возможно, нужно готовить не на 7, а, например, на 3 дня. Этот компромисс поможет тратить меньше времени на приготовление еды и освободит пару вечеров. Что касается домашних — они перемен не заметили, ведь блюда-то привычные.