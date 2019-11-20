Я месяц экономила по советам экспертов и из обычной женщины превратилась в неврастеничку с плохой кожей

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Меня зовут Юля, у меня есть муж и ребенок, и все мы любим побаловать себя. Однако в последнее время в сети я часто встречаю статьи о том, как важно уметь экономить и как много хорошего можно потом получить от этого, например поехать в отпуск за границу на сэкономленные деньги. Я присмотрелась к расходам своей семьи и обнаружила, что у нас в бюджете есть несколько пунктов, приносящих нам удовольствие, но от которых запросто можно отказаться. Поэтому мы с мужем решили провести эксперимент.

Для экономии я выбрала четыре категории, которые, как мне казалось, сократить было проще всего. И думаю, читателям AdMe.ru будет интересно узнать, что из этого вышло.

Кафе и рестораны

Я очень люблю есть то, что приготовил кто-то другой. В кафе и ресторанах я отдыхаю, у меня появляется приятное чувство, что я могу себе это позволить. Так что раз в неделю всей семьей мы посещаем какое-то приятное место. Ходим в заведения примерно одного класса, поэтому каждый семейный выход стоит примерно одинаково — 1 800 рублей. В течение недели мы с мужем отдельно друг от друга грешим общепитом, встречаясь с друзьями, тем самым добавляя еще 1 000 рублей. Планируемая экономия — 12 600 рублей.

Эксперимент мы начали с энтузиазмом. Правда, выходные получились довольно унылыми. Ресторан всегда был частью ритуала, и, лишившись его, мы растерялись: что же делать в эти несколько часов? Вторые выходные мы провели дома — погода не располагала гулять. Субботнее полубезделье прерывалось моими трехразовыми вылазками на кухню. Раньше в выходные я всегда готовила только завтрак. Теперь у меня была трехразовая готовка и, соответственно, тройная уборка, что не добавило мне радости. По ходу дела я приготовила дома карбонару и проверила, во сколько обойдется порция, которая в ресторане стоит в районе 350 рублей. На сами спагетти у меня ушло 110 рублей, на 250 г копченого мяса — еще 130, сливки 120 рублей, 100 г пармезана — 180, 4 яйца — 30. Мелочь вроде пары ложек масла и щепотки специй я считать не стала. Итого вышло 570 рублей за две щедрые порции. Я сберегла 130 рублей и потратила 1,5 часа жизни. Больше никогда не буду делать этого ради экономии.

В третьи выходные я решила не падать духом и позвала гостей. За день до этого купила продуктов на 2 200 рублей, весь день провела в уборке, а следующий — в готовке. Засиделись с гостями до ночи, утром нас поднял сын. Весь день я была невыспавшаяся и злая: от наведенного порядка не осталось и следа, и при этом снова нужно было готовить есть. На четвертые выходные мы поехали в лесок за городом, взяли с собой еды и устроили небольшой пикник. Это было очень мило, но я согласна на такое исключительно в теплое время года. Реальная экономия — 7 400 рублей, т. к. на прием гостей и пару дополнительных приемов пищи дома в выходные дни ушло 5 200 рублей.

Кофе

Дэвид Бах (David Bach) написал книгу о том, как небольшие суммы денег, которые мы ежедневно тратим на мелочи, могут изменить наше финансовое состояние. На примере стаканчика кофе латте можно просчитать расходы, которые человек делает, покупая его каждое утро в рабочие дни на протяжении года.

И я просчитала. Дома я пью кофе ILLY по 1 000 рублей за 250 г, которых хватает недели на три. В месяц получается 1 500 рублей. Кроме того, я нередко позволяю себе чашку латте в течение дня, как правило, в кафе. Мелочь, ведь это только кофе. Всего около 570 рублей в неделю — 2 500 рублей в месяц. Я решила не утрировать и не покупать домой совсем уж дешевый кофе. Выбрала из среднего ценового сегмента — 250 г за 400 рублей. Он обойдется мне в 600 рублей в месяц. Кофе в кофейнях я твердо решила не покупать вообще. Планируемая экономия с учетом перехода на более дешевый кофе — 3 400 рублей.

Запах у нового кофе был невнятным и немного горьким. Наверное, все дело в предубеждении, подумала я. Ведь я знаю, что он недорогой и наверняка хуже качеством. Увы, вкус оказался примерно такой же, как и запах — никакой. Я выпила полчашки — больше не хотелось. Экономия «домашнего» кофе превзошла ожидания — я стала пить его меньше. Первые две недели я продолжала делать себе кофе по утрам. Однако потом заметила, что неосознанно стараюсь избежать этого — вкусный утренний ритуал стал выглядеть как издевка над самой собой. Лучше выпить зеленого чая, подумала я. А еще лучше — безвкусного кипяточка. Что касается кофе в кофейнях, то тут я должна признаться — три раза я не выдержала и сорвалась. Потратила лишних 400 рублей. Реальная экономия — 3 000 рублей.

Фрукты и овощи

Времена, когда моя мама делала закрутки на зиму, чтобы в холодное время года из овощей на столе была не только картошка, давно прошли. Я не люблю соленые и маринованные овощи, поэтому меня радует широкий ассортимент супермаркетов: огурцы, помидоры, море зелени на любой вкус, проростки злаков, тропические фрукты и овощи — заходи, выбирай и плати.

Мы и платим. Я посчитала, что ежемесячно на овощи для семьи из трех человек у нас уходит около 10 000 рублей. Эту цифру было решено сократить на 75 % за счет отказа от экзотических и несезонных овощей и фруктов. Планируемая экономия — 7 500 рублей.

Закупила в промышленных масштабах свеклу, морковку, капусту и яблоки — прекрасный и здоровый набор. Сколько интересных блюд можно сделать — весь интернет к моим услугам. Можно жить!

Сначала было интересно и приятно. Винегрет привнес в нашу жизнь нотку ностальгии по детству. Через неделю фантазия иссякла и мне пришлось поднапрячься, чтобы сделать блюда, которых мы еще не ели. Но я докупила корень сельдерея, изюм и орехи, и справилась. Потом в нашей жизни появился майонез — захотелось новых вкусов. На четвертой неделе я уже почти втянулась в этот ритм и поняла, что так жить однозначно можно и это действительно как минимум в 4–5 раз дешевле. Реальная экономия — 7 500 рублей.

Уход за собой

Как и каждой женщине, мне важно чувствовать себя красивой и ухоженной. Поэтому уже много лет я трачу деньги на маникюр, педикюр и регулярные визиты к косметологу. Я понимаю: в результате появляется не только ухоженный вид, но и приятное чувство морального удовлетворения от заботы о себе. В течение месяца я один раз хожу на маникюр с покрытием гелем-лаком и еще раз — на коррекцию. Плачу за это 1 400 рублей. Педикюр раз в месяц — 1 000 рублей. К косметологу я также хожу регулярно раз в месяц на легкую чистку с пилингом и маской за 2 500 рублей. Итого на все это у меня уходит 4 900 рублей ежемесячно. Но что же я, ногти сама себе не накрашу? Маску на лицо не намажу? Да запросто. Планируемая экономия — 4 900 рублей.

Однозначно, в самостоятельном маникюре масса плюсов: не нужно тратить время на дорогу, планировать или созваниваться и переносить, если не получается. И платить тоже не нужно. В общем, я решила делать маникюр сама. То, что ногти ужасные, — это полбеды. Главное, что исчезла магия: делая эту процедуру дома, ты теряешь ощущение, что одновременно отдыхаешь, восполняешь какой-то внутренний ресурс.

В самостоятельном уходе за лицом плюсов я вообще не нашла: во-первых, мне все время было некогда. А во-вторых, получилось то же самое, что и с маникюром: вроде неплохо и что-то даже помогает, но удовольствия от всего этого нет. Я потратила на несколько лаков, одну тканевую и одну глиняную маску для лица 800 рублей. Посмотрела ролик на YouTube и попробовала делать себе массаж лица самостоятельно. Получалось неплохо, это вполне можно делать дома. Правда, через пару дней высыпали прыщи — то ли маска не подошла, то ли руки были недостаточно чистыми для массажа. Это несколько умерило мой оптимизм. Реальная экономия — 4 100 рублей.

В конце месяца я уже знала, хочу ли так жить дальше

Итак, в нашей семье прибавилось около 20 000 рублей и одна неврастеничка — я. Да, к концу месяца я была злая и нервная. Потому что отказываться от того, что приносит мне радость, во имя будущего отпуска — это странно. Продолжать пахать у плиты на выходных, вместо того чтобы расслабиться после рабочей недели, обидно. Весь день придумывать, чем накормить семью вечером из ограниченного набора продуктов, — издевательство над собой. Я поняла, что могу и умею экономить. Поняла, что моя семья может жить на гораздо меньшую сумму, чем живет сейчас. Не поняла только, чего ради. Неужели эти деньги стоят того, чтобы каждый день я чувствовала себя унылой жертвой экономии только потому, что кто-то в интернете рекомендует делать это?.. Уметь минимизировать расходы — замечательное свойство. И оно может здорово помочь в жизни. Однако лучше всего это свойство работает, если начать не уменьшать расходы, а увеличивать доходы. Поэтому, пожалуй, я выбираю этот путь.