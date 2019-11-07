«Я его вычислила по пакету!» Правдивая история о том, что мужчины зря недооценивают женскую логику

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Простить измену или подать на развод? На этот вопрос ответить не так просто, когда за плечами 15 лет совместной жизни, общий устоявшийся быт и ни о чем не подозревающие дети. Поэтому некоторые супруги предпочитают закрывать глаза на признаки неверности, но только не героиня нашей истории, которая, кажется, брала уроки дедукции у самого Шерлока.

Пользовательница Pikabu под ником Infinity222 поделилась рассказом своей подруги о том, как той удалось вывести своего мужа на чистую воду. Мы в AdMe.ru считаем, что так мастерски раскрытая измена не может остаться без внимания.

Отправилась я за новогодними подарками. Встречаю в магазине знакомую, с которой не виделась полгода. — Привет, как дела? — Да вот с мужем развелась. — Да ладно?! Вы же почти 20 лет прожили, вроде все было хорошо. Сели мы с ней кофе выпить, и она рассказывает.

«Где-то с февраля-марта у мужа стало плохо с деньгами: то премию не дали, то зарплату урезали — ну, думаю, у всех бывает. К лету стали жить практически на мою зарплату. Что-то он, конечно, приносил, но в несколько раз меньше. И постоянно у него какие-то проблемы: машина сломалась, родителям срочно надо помочь. Я особо не расстраивалась, всякое у нас было: и я без работы сидела, а он семью содержал. Засобирался он на рыбалку на Волгу. Одной компанией уже лет 15 каждый год ездят рыбачить. Только мужики. Возвращается муж с отдыха, разбираю его вещи для стирки и нахожу фирменный пакет из магазина дорогой обуви. Понятно, мужики — какой пакет увидели, в такой вещи и запихнули. Еще подумала: вот же люди женам обувь какую покупают. Проходит пару недель, собираюсь в магазин съездить, а у меня колесо спустило. Звоню мужу, чтобы принес ключи от своей машины, а мне пока колесо накачал. Затарилась, открываю багажник, а там два пакета из этого дорогущего обувного магазина с его спортивными вещами. Тут у меня прямо щелкнуло: что-то тут нечисто. Обзвонила жен тех мужиков, с которыми он ездил. Никто в том магазине обувь не покупал, да и понятно, там с тридцатки цены начинаются. Поехала на следующий день в этот магазин, перемерила все туфли моего размера, часа полтора там тусила. Перефоткала всех продавщиц. Наступил день рождения у мужа. Приходит с новым телефоном, говорит, что коллеги подарили. Ага, айфон за полтинник! Старый дочке отдал. Я в нем пошарила, все контакты выписала и начала прозванивать. Контакт «Юра шиномонтаж» — два номера: городской и сотовый. По сотовому девушка трубку берет, а по городскому — магазин дорогой обуви. Бинго! Я в интернет. У магазина аккаунт в инстаграме. Я просмотрела всех подписчиков. Нашла. Девушка Лена. Начиная с весны фотки с огромными букетами, подпись «Любимый подарил», рестораны и т. д.

И как вишенка на торте — фото в обнимку с моим мужем и подпись «С любимым в Сочи». Как позже оказалось, он даже больше стал зарабатывать — на работе его повысили. Просто ту девушку он содержал, квартиру ей снимал, подарки всякие дарил«. Выпили мы по третьей чашке кофе, а у меня в голове не укладывается: ну как так? Я и спрашиваю: «Ну а что ты бабе этой волосы не повыдергивала? С какого перепугу ей мужика отдавать?» Я ожидала услышать про гордость и «не прощу измену», но нет, ответ был такой: «Честно? Наверное, простила бы. Я же не сказала ничего сначала, ходила, молчала в тряпочку. В сентябре, когда дочь в 11-й класс перешла, встал вопрос о репетиторах. Она же в медицинский поступать собирается, а там сама знаешь, сколько денег нужно. Так он и говорит, что нет денег, может, еще куда попробовать. А у нее с детства мечта врачом быть. Я машину свою продала, оплатила репетиторов, думаю, вдруг денег не хватит, начала по знакомым спрашивать. Позвонила начальнику мужа, мы с ним в хороших отношениях. Он и рассказал, что муж у него 300 тыс. взял месяц назад на репетиторов для дочери. Вот так и вскрылось все. И знаешь, как отрезало, чужой он мне теперь человек. Я сразу пошла на развод подала. Он бегал, умолял не горячиться, клялся, что все кончено. Но чушь это все, ладно меня — он ребенка своего предал». Посидели мы, помолчали. Мне прямо как-то не по себе стало. Давно эту семью знаю, не ожидала такого. А знакомая мне говорит: «Ладно, ерунда это все. Ты зацени, как я его вычислила — по пакету!» А все прикалываются над женской логикой.

А в вашей жизни были истории, когда вы включали детектива и разоблачали обманщиков?