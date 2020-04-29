Я 3 года сижу дома с ребенком и расскажу, почему это стоит попробовать каждому мужчине

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Еще несколько лет назад я был преуспевающим журналистом. Редактор и ведущий на региональном телеканале. Уходил на работу рано утром, возвращался за полночь и был абсолютно всем доволен. Но потом моя беременная жена повредила колено, мне пришлось взять длительный отпуск, чтобы ей помочь, а когда отпущенные несколько недель подошли к концу, оказалось, что я не хочу возвращаться.

Впервые за 15 лет работы я остановился, посмотрел на себя со стороны и понял, что все это время старался быть тем, кого во мне видят родители, общество, большой начальник, даже друзья по университету, но вот только не тем, кем мне хочется на самом деле быть. Не было никакого домашнего совета, волевых решений. Просто жена еще не отправилась в декретный отпуск, а я уже уволился со своей работы и стал «домохозяйкой». И сейчас готов поделиться с читателями AdMe.ru тем, что я испытывал и о чем думал в тот момент.

Когда шеф-редактор узнала, что я увольняюсь, чтобы заботиться о жене и ребенке, она посмотрела на меня с диким удивлением

А потом кивнула на коллегу, у которого на тот момент уже было двое детей, и спросила лишь: «Почему ты не можешь как он?» Она искренне не понимала, как человек может выбрать не работу, а семью. И вот как ей было объяснить, что я не хочу видеть все важные события, происходящие в жизни дочки, на экране смартфона, как мой коллега, что не намерен сваливать на супругу домашние дела, что это стало для меня важнее, чем новости про ДТП, потерявшихся на льдине рыбаков и найденных в подворотне котят. Подобрать слова я не смог, так что просто ушел молча.

Большая часть моего дня состояла из того, что я ходил за ребенком и прибирал все, что тот только что разбросал

Вышел в ванную на 5 минут. Оставлял идеально прибранную комнату, а вернулся в это.

Мои радужные представления о том, что мы с дочкой будем качаться вместе на качелях, есть мороженое и читать книжки в уютном кресле, разбились о суровую реальность. Буквально весь день я только и делал, что наводил порядок в квартире. Это какой-то замкнутый круг бардака, из которого не было видно выхода. Я прибирался, прибирался, прибирался, а если останавливался хоть на секунду и хотя бы думал о том, чтобы заняться тем, чем мне хочется на самом деле, — квартира тут же превращалась в берлогу, по которой проложены тропки в кухню и туалет. Знаете классическую байку про мужа и жену? Они собираются ложиться спать. Муж решил досмотреть передачу, так что жена встает первая, идет на кухню, убирает продукты, складывает посуду в посудомойку, откладывает все для завтрака, потом заскакивает к детям и проверяет, как они спят. По пути прибирается в комнатах, относит ко входу пакеты с мусором и вот наконец заходит в спальню, а там уже муж на постели такой: «Ты чего так долго, ты же первая пошла?» Так вот, в нашей семье этой женой стал я.

На прогулку выходили бегом, заскакивали в магазин за продуктами, летели домой готовить еду, потом укладываться на дневной сон, и все по новой

Мой распорядок дня можно было описать двумя словами: «не успеваю». А читать книжки дочке я был не в силах. Это действовало похлеще снотворного. Не знаю уж, в чем дело, то ли в хроническом недосыпе, то ли в том, что детские произведения состоят в основном из картинок и пары предложений не очень-то и захватывающего повествования, но как только я брал их в руки и мой взгляд падал на строчки букв — я сразу же начинал засыпать. Дочка же от скуки принималась тыкать в меня пальцем, тянуть за руки и плакать.

Как так выходило — загадка, но еду я готовил почему-то исключительно для других

Делали шарлотку, экспериментировали без рецепта, тут либо провал, либо шедевр. Узнать я это не смог — жена с дочкой расхватали все, пока я готовил к выпечке чай и мыл жарник.

Мне действительно интересно, куда девается еда, которую я готовлю целыми днями. Вот полная сковорода макарон с котлетами, но прошло несколько часов — и все, надо готовить по новой. Я был в шоке от того, как с этим раньше управлялась моя жена. Когда я пристал к ней с просьбой научить меня готовить больше, она возразила — это просто невозможно. Зато в моих силах организовать перекусы. Оказывается, у нее была заначка с печеньками для себя и сушеными яблоками для дочки!



А я голодал. Сначала кормил дочь, откладывал жене, потом вроде мог бы и сам сесть за стол, но времени уже не было. Ребенок поел и требовал внимания, а скоро уже укладывать ее спать, и капризы не нужны — иначе не ляжет и у меня не будет единственного часа на себя. И при этом я умудрился набрать вес! 5 килограммов за 3 недели. Конечно, я стал меньше двигаться, да и на спортзал времени не осталось, но я не ожидал, что расплывусь так быстро и так сильно.

А через 2 года жена вышла на работу

Так получилось, что до конца декрета ей досидеть не удалось, пришлось выходить на год раньше. А я с 2-летним ребенком на руках остался один уже на весь рабочий день. Оказывается, до этого было еще не так плохо. Теперь спать я стал еще меньше, а работы прибавилось.

Я думал, что сидеть дома — это целыми днями качаться на качелях с дочкой и читать книжки

Когда за женой закрылась дверь квартиры, на меня как-то сразу навалилось все. Целыми днями я что-то мыл, готовил, убирал. Когда я спросил жену, как она раньше с этим справлялась, она лишь рассмеялась. А потом, похлопав меня по плечу, заявила, что мне просто надо набить руку. Но сколько бы я ни пытался быстро справиться с одной задачей, остальные проблемы не ждали меня на месте, они усугублялись. Кучи мусора росли, за ними старались не отставать кучи грязного белья и посуды. Ребенок скучал все больше, а кошки уже орали от голода. Спал я при этом часа по 3–4, полтора из которых — днем вместе с ребенком.

Иногда по утрам я просто не хотел вставать с постели, лежал и надеялся, что сегодня жена с дочкой обойдутся без меня

Мое рабочее место на кухне. И не потому, что домохозяин. Чаще всего я работаю и готовлю одновременно. По отдельности на эти 2 занятия просто нет времени.

Потому что если я встану, то дела не кончатся до ночи и уже не будет времени отдохнуть. Надо варить кофе, готовить завтрак, играть с дочкой, потом обед, ужин, уборка. И главное, жена порой делает вид, а может, и вправду не замечает, что я устал. Может, конечно, я для нее скала, которая просто не может дрогнуть, но и мне иногда нужен отдых.

Я не помнил, когда в последний раз пил что-то крепче двухдневного компота, смотрел футбол по телеку или разговаривал о спорте

Постепенно все те люди, парни и девушки, с которыми я общался еще со времен учебы, куда-то пропали. Казалось, только что товарищ звонил и предлагал на двоих организовать фотосессию для жен с едой и музыкой, а после отправиться в кино, а теперь в моем журнале звонков только детский магазин и прачечная. Почти 2 года я не выходил из дома позже 8 вечера. Как только дочка засыпала, я принимался за домашние дела, а потом засыпал. Меня перестали звать на дни рождения и свадьбы. Я продолжал следить за друзьями через соцсети и с удивлением узнал, что некоторые меня там заблокировали. Интересно, что первым со мной перестал общаться университетский товарищ, который раньше других из нашей компании завел ребенка. Теперь вот думаю, а может, это мы тогда отдалились от него, как сейчас остальные от меня?

Впрочем, друг из меня действительно получился не очень удобный: вечером из дома не выходил, к себе не приглашал, денег лишних дать взаймы не мог

К сожалению, человеку, который сидит дома, все равно требуется еда и одежда. Так что я работал удаленно. Мой дом — мой офис. Когда не был занят ребенком — я трудился, и наоборот. Гостей, прямо скажем, не ждал. Лишних средств тоже не было, к тому же большая часть денег уходила на памперсы, еду и оплату счетов.

Раз в неделю звонили родители и говорили, что присмотрели мне хорошую работу и я больше не обязан сидеть дома

Кот удивляется, почему это набор моих парадных бабочек валяется на полу рядом с Моаной. А впрочем, ничего удивительного нет, я сейчас никуда не хожу, так что все это годится теперь только для игр.

Родители — хорошие люди, старой закалки, работали со старших классов школы и продолжают трудиться даже на пенсии. Так что я сначала пытался объяснить, что работать можно удаленно, но в ответ слышал нечто вроде: «Как, прямо через интернет, да ну, фигня». Потом я сорвался и закатил скандал. Высказал все, что думал по поводу их взглядов на мою жизнь, напомнил, что она моя, а не их, и что я волен делать то, что сочту нужным. После мы не разговаривали с ними месяц, да и сейчас наши отношения не наладились до конца.

В какой-то момент я понял, что из меня получается плохой домохозяин

Я не успеваю готовить еду в режиме конвейера, в доме вечно бардак, а дочке явно не хватает моего внимания. И при этом я постоянно чувствую себя уставшим. В один день я просто сел посреди всего этого бардака, едва удерживаясь от того, чтобы не зарыдать. В голос, размахивая руками и тряся головой. Это было как раз после разговора с родителями. Все то, что копилось во мне с момента ухода с работы, нашло выход. Да, я совершенно не представлял себе, что такое быть домохозяйкой. И не был к этому готов. Но назад уже не вернуться, жена подписала трудовой договор, денег на няню не было. Впрочем, отступать было некуда, пришлось собраться с мыслями и силами и придумать план.

Я понял, что не смогу быть идеальным отцом и мужем

Держаться на таком же уровне напряжения дальше я просто бы не смог. Все закончилось бы нервным срывом. Пришлось расставлять приоритеты и выбирать, какими делами заниматься в первую очередь, а что может подождать. И оказалось, что идеальным мне и не надо было быть, этого от меня никто не ждал, ни жена, ни дочка. Первой нужен был спокойный и рассудительный партнер, второй — жизнерадостный и надежный отец.

Я научился делать все по чуть-чуть и радоваться малому

Сверху список дел (заканчиваю сейчас ремонт), снизу список покупок, составляю на неделю и зачеркиваю по ходу выполнения. Неплохо мотивирует, да и держать в уме все проще.

Было тяжело заставить себя не обращать внимание на бардак и грязные тарелки, но я решил, что сначала займусь ребенком, и определил очередность домашних дел. Мы разработали расписание прогулок, чтобы заранее знать, куда идти

Составили стандартный список покупок, чтобы не гадать, что купить каждый раз, когда, возвращаясь с детской площадки, я заскакиваю в магазин

Оказалось, дома ребенок может занять себя сам, для этого есть краски, конструктор, пластилин

В доме необязательно хранить 3 комплекта тарелок и кружек, достаточно оставить минимальный запас: легче мыть и место не занимает

Не нужно устраивать тотальную уборку — достаточно периодически возвращать попавшиеся на глаза вещи на место и просто, как с посудой, сократить их количество в доме

Необходимо заставлять себя спать. Отдых важнее всего вышеперечисленного Так потихоньку я и научился многозадачности. Пока писал эту часть текста, успел подскочить к плите и поставить готовиться дочке обед. Прибрал по ходу пару валявшихся на полу игрушек и, заглянув в холодильник, записал, что надо купить из продуктов.

При этом я не считаю, что помогаю жене с ребенком. Это подразумевает, что она — основной родитель, а я на подхвате

Мы равноправны в воспитании дочки, и ответственность у нас тоже равная. И это не значит, что я делаю что-то сверх того, что может и должен делать мужчина, что это какой-то подвиг. Нет, я просто муж и отец, и все. Для меня нет женских или мужских дел, только то, что нужно сделать, и неважно, какого пола родитель.

С утра, пока жена проводила совещание по скайпу, я готовил дочке завтрак, напевая избранные песни из «Моаны», и никогда еще не чувствовал себя более мужественным

Я — 183 см, жена — 162, угадайте, кто дотягивается до полок в кухонных шкафчиках? Да, на кухне все сделано под меня.

На мне было все — еда, дочь, весь дом. Как это может не нравиться? Я состоялся как журналист, мне этого достаточно. У меня нет машины, я не хожу в спортзал, не ношу дорогих костюмов. Теперь передо мной стоят новые вызовы — педагогика, психология детства, кулинария, в конце-то концов. Я знаю, когда дочке ложиться спать, когда она ходит в туалет и сколько осталось подгузников. А в телефоне у меня вместо фотографий девушек и мотоциклов — снимки ребенка и котов. И сейчас я пишу эти строки, а дочь сидит у меня на коленях и собирает пирамидку. Но от всех моих действий зависит ее жизнь, жизнь жены и моя собственная. Что может быть важнее, какой-то поход в спортзал или четыре колеса с мотором?