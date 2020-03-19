«Пока они живы, мы еще дети». 10 вещей, которые стоит помнить каждому, пока родители рядом

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Есть очень правильное высказывание: «Никогда не жалуйтесь на вещи, которые родители не смогли дать вам. Возможно, они отдали вам все, что у них было». Каждому поколению родителей выпадают свои трудности и возможности, но каждый из них достоин гораздо большего, чем просто телефонный звонок в конце недели.

Мы в AdMe.ru хотим сказать спасибо всем родителям за то, что они делают для своих детей, и напоминаем о простых истинах, которые порой забываются.

Говорите им как можно больше добрых слов

Родители дают нам очень многое — и материальное, и то, что не купить ни за какие богатства мира. Но пока они рядом, мы часто воспринимаем это как должное, забывая благодарить их за труды и поддержку просто так, без повода. Пожалуйста, говорите вашим родителям как можно больше добрых и ласковых слов. Прямо сегодня. Прямо сейчас. Пока рядом они, а не только их фотографии.

Пока родители рядом, мы еще дети

Даже если вам уже давно за 30, 40 или 50, для родителей вы навсегда останетесь детьми. А потому, если они будут пытаться дать вам совет или даже отругать в той или иной ситуации, знайте: ваше счастье для них имеет большое значение. Никогда не отворачивайтесь от их житейской мудрости: родители действительно могут во многом быть опытнее.

Научитесь прощать и отпускать обиды

Нет ничего хорошего в том, чтобы таить обиды на кого бы то ни было, в особенности на близких людей. Неважно, что они сделали, постарайтесь простить их при жизни, потому что в ином случае однажды вам будет очень сложно простить себя.

Делитесь с ними своими достижениями и победами

Для родителей каждое ваше достижение — это повод для радости. Если вы растете хорошим и успешным человеком, это доказательство того, что они все сделали правильно, воспитывая вас, и они могут гордиться главным творением своей жизни — вами.

Навещайте родителей как можно чаще

У всех нас полно забот, и работа нужна, чтобы прокормить семью и покрыть все расходы. Конечно, никто не спорит. Но всегда можно найти время, чтобы заехать в гости к близким, ведь это лишь вопрос приоритетов. Поверьте, душевные разговоры и моменты, проведенные вместе, будут одними из лучших воспоминаний вашей жизни, когда родителей не станет.

Давайте им возможность наслаждаться общением с внуками

Когда ваши родители видят своих внуков, они вспоминают вас маленькими, а также собственную молодость. Почаще радуйте их этой возможностью. К тому же связь между бабушками и дедушками и их внуками всегда особенна.

Умейте признавать свои ошибки и извиняться

Мы все порой выходим из себя, говорим много глупостей, о которых потом жалеем. Главное, вовремя осознать это и попросить прощения у тех, кого обидели. Любящие родители простят вас и так, еще до ваших извинений, но услышать эти слова важно каждому. Каждый раз, когда вы причиняете им боль, это выводит их из равновесия, ведь в отличие от вас они не могут исправить большинство своих ошибок. Как можно чаще давайте им почувствовать, что они сделали много хорошего в своей жизни. Это подарит им душевный покой.

Действуйте

Если у вас есть возможность осуществить то, что может принести огромную радость вашим родителям, просто сделайте это. Не откладывайте на какую-то специальную дату или особый повод. У меня есть много знакомых, которые хотели бы сейчас отправить своих родителей в отпуск, в санаторий, показать место своей работы и вместе сходить в дорогой ресторан, но опоздали. Их родители уже не с ними. Поэтому, если время еще на вашей стороне, действуйте.

Защитите их, как они когда-то делали это для вас

Когда вы были ребенком, ваш отец не рассказывал вам о различных проблемах, которые у него были в жизни, а ваша мама не жаловалась вам на все невзгоды в ее жизни. Теперь вы выросли, и ваши каждодневные трудности — это ваша забота. Вы взрослый человек, и вы в состоянии справиться со своими проблемами. Конечно, есть моменты, когда помощь со стороны просто необходима, но не стоит взваливать любую мелочь на плечи родных. Теперь пришел ваш черед проявлять заботу и беречь здоровье близких.

Помните, что вам очень повезло

Если у вас есть родители, то вы необычайно богатый человек. Не у всех в жизни сложилось так же. Одни потеряли их слишком рано, а другие могли и не иметь вовсе. Если ваши родители живы и здоровы и вы можете прямо сейчас отправиться к ним, обнять их и поговорить, то вам крупно повезло в этой жизни. Не забывайте об этом.