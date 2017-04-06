Всего одна истинная причина, по которой на помолвку дарят кольцо с бриллиантом
Мы в AdMe.ru решили провести небольшое расследование по одному любопытному вопросу, а раскрыли чуть ли не самый большой заговор рекламщиков. Смотрите сами!
Молодой человек встает перед своей избранницей на одно колено, признается в любви и... дарит обручальное кольцо с бриллиантом. Почему же именно бриллиант?
До 30-х годов прошлого века никто, в общем-то, не обменивался кольцами при помолвке — и уж тем более украшенными такими дорогими камнями.
Дарить на помолвку кольцо с бриллиантом придумала международная корпорация De Beers, которая существует до сих пор и занимается добычей и обработкой алмазов. В 1940-х годах De Beers запустила рекламную кампанию под слоганом «Diamonds are forever» («Бриллианты навсегда»), которая произвела настоящий фурор и до сих пор является одной из самых успешных маркетинговых кампаний за всю историю рекламы.
Главной целью De Beers было всячески подчеркнуть уникальность и эксклюзивность бриллиантов. И хотя покупка такого кольца являлась хорошим вложением, реклама намекала покупателю, что не стоит его продавать хотя бы по сентиментальным причинам — лучше передать следующим поколениям.
Еще бы — количество алмазных рудников увеличивалось, и, если бы владельцы драгоценностей начали регулярно перепродавать свои камни, это в конечном итоге вызвало бы их обесценивание на рынке.
Промокадр к фильму «Бриллианты навсегда».
В рекламу были вложены огромные средства, а сотни влиятельных актеров, актрис и моделей убеждали людей покупать бриллианты. Слоган кампании использовался в качестве названия фильма «Бриллианты навсегда» из серии о Джеймсе Бонде, а фильм был частично спонсирован De Beers. Всюду продавцы транслировали одну и ту же иллюзию — бриллианты приносят вечную любовь и они никогда не потеряют своей ценности.
Прошло уже много лет, а образ бриллиантов как идеального капиталовложения и символа любви только крепчает день ото дня. Но, как ни крути, любовь вовсе не нуждается в таких доказательствах, как шикарные и дорогие кольца, — она либо есть, либо ее нет, не правда ли?
По материалам huffingtonpost.com, theatlantic.com