Всего одна истинная причина, по которой на помолвку дарят кольцо с бриллиантом

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Мы в AdMe.ru решили провести небольшое расследование по одному любопытному вопросу, а раскрыли чуть ли не самый большой заговор рекламщиков. Смотрите сами! Молодой человек встает перед своей избранницей на одно колено, признается в любви и... дарит обручальное кольцо с бриллиантом. Почему же именно бриллиант?

До 30-х годов прошлого века никто, в общем-то, не обменивался кольцами при помолвке — и уж тем более украшенными такими дорогими камнями.



Дарить на помолвку кольцо с бриллиантом придумала международная корпорация De Beers, которая существует до сих пор и занимается добычей и обработкой алмазов. В 1940-х годах De Beers запустила рекламную кампанию под слоганом «Diamonds are forever» («Бриллианты навсегда»), которая произвела настоящий фурор и до сих пор является одной из самых успешных маркетинговых кампаний за всю историю рекламы.

Главной целью De Beers было всячески подчеркнуть уникальность и эксклюзивность бриллиантов. И хотя покупка такого кольца являлась хорошим вложением, реклама намекала покупателю, что не стоит его продавать хотя бы по сентиментальным причинам — лучше передать следующим поколениям. Еще бы — количество алмазных рудников увеличивалось, и, если бы владельцы дра­гоцен­ностей на­чали ре­гуляр­но пе­реп­ро­давать свои кам­ни, это в ко­неч­ном ито­ге выз­ва­ло бы их обес­це­нива­ние на рынке.

Промокадр к фильму «Бриллианты навсегда».