Уши могут многое рассказать о вашем здоровье, и вот 8 вещей, на которые лучше обратить внимание

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Чистить уши раз в несколько дней — обычное правило гигиены, которому нас научили еще в детстве. Но мало кто знает, что ушная сера не только выполняет защитную функцию, но еще и может рассказать об общем состоянии здоровья всего организма. С помощью ватной палочки проверьте, какого цвета ваша ушная сера, и узнайте, стоит ли переживать.

Сера серого цвета

Если ваша ушная сера приобрела серый оттенок без каких-либо других симптомов, то не стоит паниковать. Скорее всего, это просто пыль. Подобный цвет серы часто встречается у жителей больших городов, где воздух слишком загрязнен.

Сера со следами крови

Если, чистя уши, вы заметили следы крови, насторожитесь: это может свидетельствовать о перфорации барабанной перепонки. В ухе открывается доступ к попаданию инфекций, что может вызвать отит и впоследствии привести к ухудшению слуха. Поэтому следует как можно раньше обратиться к врачу.

Коричневая сера

Обильное выделение серы и потемнение ее цвета говорят о том, что недавно организм испытал большой стресс. Поэтому постарайтесь не нервничать и последующие несколько дней провести в спокойной обстановке.

Черная сера

Одноразовое потемнение серы не свидетельствует ни о каком заболевании. А вот если вы ощущаете зуд, который только усиливается, следует немедленно обратиться к врачу, поскольку черный цвет серы сигнализирует о наличии грибковой инфекции.

Белая сера

Белая сера является признаком того, что вашему организму не хватает витаминов и микроэлементов, а именно железа и меди. Поэтому введите в свой рацион содержащие эти вещества продукты, например фасоль, овсянку, горох, гречку. Или пропейте специальный курс витаминов, дабы восполнить данную недостачу.

Сера с запахом

Резкий гнилой запах серы говорит о наличии инфекции среднего уха. Помимо изменения запаха вы можете также заметить шум и заложенность в ушах. При подобных симптомах следует обратиться к ЛОРу.

Жидкая сера

Изменение консистенции серы и ее вытекание из уха говорят о возможной травме уха и начале воспалительного процесса. В данном случае следует обратиться к специалисту.

Сухая сера

Самым простым объяснением изменения структуры серы является недостаток в вашем организме полезных жиров. Если после того, как вы начали употреблять богатую жирами пищу, ничего не изменилось, то причину следует искать в другом: сухая сера может быть признаком дерматита и прочих кожных заболеваний.