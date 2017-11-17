Уши могут многое рассказать о вашем здоровье, и вот 8 вещей, на которые лучше обратить внимание
Чистить уши раз в несколько дней — обычное правило гигиены, которому нас научили еще в детстве. Но мало кто знает, что ушная сера не только выполняет защитную функцию, но еще и может рассказать об общем состоянии здоровья всего организма.
С помощью ватной палочки проверьте, какого цвета ваша ушная сера, и узнайте, стоит ли переживать.
Сера серого цвета
Если ваша ушная сера приобрела серый оттенок без каких-либо других симптомов, то не стоит паниковать. Скорее всего, это просто пыль.
Подобный цвет серы часто встречается у жителей больших городов, где воздух слишком загрязнен.
Сера со следами крови
Если, чистя уши, вы заметили следы крови, насторожитесь: это может свидетельствовать о перфорации барабанной перепонки. В ухе открывается доступ к попаданию инфекций, что может вызвать отит и впоследствии привести к ухудшению слуха. Поэтому следует как можно раньше обратиться к врачу.
Коричневая сера
Обильное выделение серы и потемнение ее цвета говорят о том, что недавно организм испытал большой стресс.
Поэтому постарайтесь не нервничать и последующие несколько дней провести в спокойной обстановке.
Черная сера
Одноразовое потемнение серы не свидетельствует ни о каком заболевании. А вот если вы ощущаете зуд, который только усиливается, следует немедленно обратиться к врачу, поскольку черный цвет серы сигнализирует о наличии грибковой инфекции.
Белая сера
Белая сера является признаком того, что вашему организму не хватает витаминов и микроэлементов, а именно железа и меди.
Поэтому введите в свой рацион содержащие эти вещества продукты, например фасоль, овсянку, горох, гречку. Или пропейте специальный курс витаминов, дабы восполнить данную недостачу.
Сера с запахом
Резкий гнилой запах серы говорит о наличии инфекции среднего уха.
Помимо изменения запаха вы можете также заметить шум и заложенность в ушах.
При подобных симптомах следует обратиться к ЛОРу.
Жидкая сера
Изменение консистенции серы и ее вытекание из уха говорят о возможной травме уха и начале воспалительного процесса.
В данном случае следует обратиться к специалисту.
Сухая сера
Самым простым объяснением изменения структуры серы является недостаток в вашем организме полезных жиров.
Если после того, как вы начали употреблять богатую жирами пищу, ничего не изменилось, то причину следует искать в другом: сухая сера может быть признаком дерматита и прочих кожных заболеваний.
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