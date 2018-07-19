Владельцы котов-тиранов завели инстаграм-канал, где выкладывают последствия проделок своих питомцев
Сколько можно терпеть хулиганства котов? Растерзанная мебель, украденные вещи, бег посреди ночи — и это только малая часть того, что сводит с ума их владельцев. Этих пушистых хулиганов и многих других рецидивистов вы увидите в нашей статье. Возможно, и вам захочется рассказать о том, о чем вы так долго молчали.
AdMe.ru нашел любопытный аккаунт в инстаграме, в котором пользователи делятся самыми невыносимыми поступками своих четвероногих друзей.
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А в вашем доме живет злостный нарушитель? Редакция читает комментарии и смотрит все фотографии, которыми вы делитесь с нами, поэтому, если вы успели застать своего питомца на «месте преступления», расскажите нам эту историю.
Фото на превью cat_shaming / instagram