Владельцы котов-тиранов завели инстаграм-канал, где выкладывают последствия проделок своих питомцев

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Сколько можно терпеть хулиганства котов? Растерзанная мебель, украденные вещи, бег посреди ночи — и это только малая часть того, что сводит с ума их владельцев. Этих пушистых хулиганов и многих других рецидивистов вы увидите в нашей статье. Возможно, и вам захочется рассказать о том, о чем вы так долго молчали.