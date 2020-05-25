Владельцы частных домов откровенно рассказали, как мечта об отсутствии соседей превратилась в кошмар

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Мечта сменить душную квартиру в городской панельке на уютный загородный домик знакома каждому. Соцопросы подтверждают, что больше половины россиян хотят переехать из города куда-нибудь поближе к природе. Людей привлекает возможность самостоятельно вести хозяйство, отсутствие шумных соседей, свежий воздух. Однако на деле не все так гладко, и о многих изъянах частного дома мечтатели даже не догадываются.

Меня зовут Алексей Федорин, и специально для AdMe.ru я поделюсь несколькими историями о том, с чем приходится сталкиваться владельцам частных домов и почему все больше людей совершают обратный обмен и возвращаются из загородных коттеджей в городские квартиры.

Дома на продажу чаще всего очень низкого качества

Первое, что приходит в голову, когда возникает вопрос о переезде за город, — купить готовый дом, построенный специально для продажи. Однако за редким исключением их не стоит даже рассматривать, поскольку качество строительства чаще всего оставляет желать лучшего. На доведение такой постройки до ума может уйти не один год и сумма, превышающая ту, которая изначально была отдана за дом. Вот история одного моего знакомого. Купили дом, построенный на продажу. Одноэтажный, 100 кв. м, участок 4 сотки. Оказалось, дом холодный и сырой, фундамента почти нет, повсюду трещины, штукатурка обваливается, появилась плесень, на окнах дешевые стеклопакеты, до асфальтовой дороги ехать 500 метров по убитой грунтовке. Никакие нормативны не выдержаны, видно, что хотели сляпать побыстрее и продать. Земли недостаточно: поставить баню, сделать площадку для 2 машин — и места больше нет.

Частный дом требует больших вложений, которые почти никогда не окупаются

Математика цен тоже не радует. Дом обошелся знакомому в ₽ 3,5 млн в черновой отделке. Выгодно здесь были вложены только ₽ 1,5 млн — это стоимость тех 4 соток земли. Участок находится в хорошем месте, в 15 км от города, и в дальнейшем будет только дорожать. А вот сам дом нужно доводить до ума, и потратить на это придется минимум ₽ 1,5 млн. Знакомый вкладывается в него уже несколько лет, но еще даже не построил забор, а половина дома стоит без ремонта. Про нормальный отдых они с женой даже не вспоминают и жалеют, что их квартира, которую продали за ₽ 3 млн, с того момента подорожала процентов на 30–40, а дом, несмотря на все вложения, в цене не вырос.

Отсутствие соседей может обернуться неожиданными проблемами

Еще одного знакомого, человека старой закалки, обменять квартиру на дом уговорила жена, мечтавшая о цветнике, бане, соловьях и прочих прелестях загородной жизни. Его самого квартира вполне устраивала: трешка больше 100 кв. м в тихом уголке Казани. Тем не менее он начал потихоньку смотреть варианты. Искал готовый дом, построенный для себя. И нашел: кирпичный 2-этажный домик 10 на 10 метров с полноценным цокольным этажом и обустроенным чердаком. Все было сделано капитально, по уму. Сторговались на ₽ 7 млн, еще больше ₽ 4 млн ушло на переделку «под себя», оборудование придомовой территории и подсобных помещений, постройку бани, заказ мебели. Я регулярно общался с ним по вопросам строительства и облагораживания территории и не знал, что он недоволен жизнью в доме.

А недавно он разговорился — видимо, накипело. В городе меня каждая собака знала во дворе, было с кем поговорить. А тут соседи в основном молодежь — свои дела, работа. Сижу тут весь день как тетерев, книги читаю. А в баню мы все равно ходим с мужиками в городе, куда привыкли, свою даже не топлю. Жене нравится, что соседи не топают, но меня и в квартире этот момент не беспокоил. А вся эта бурда в виде грядок и цветочков мне даром не сдалась — скоро 70.

Платежи здесь не меньше: везде теплые полы, за септик выкладываю каждый месяц. Плюсов вообще не вижу. Каких-то совсем негативных чувств к дому не испытываю, но лучше бы жил в старой квартире.

В частном секторе нет той инфраструктуры, к которой привыкли городские жители

Еще один знакомый уже решился перебраться обратно в город из частного дома. Главная причина — школу в поселке закрывают, местным придется учиться в соседней деревне. Да и в целом, как оказалось, его мечты о частном доме были далеки от реальности. Ему хотелось вкладываться в свое хозяйство, он мечтал о гараже, мастерской, бане. Знал, что все это нужно не только построить, но и содержать. Но голова рисовала красивые картинки, как он вместо того, чтобы валяться с ноутбуком на диване, кидает снег и занимается другими полезными делами. А когда все это превратилось в ежедневную обязанность, краски померкли.

Загородный дом не гарантирует отсутствие надоедливых соседей

Именно от соседей знакомый хотел сбежать, выбирая загородную жизнь. Сначала получал удовольствие от того, что ни сверху, ни снизу, ни за стенкой никого нет. Можно петь, танцевать и сверлить хоть круглые сутки. Но один сосед построил рядом 3-этажный особняк, и весь участок стал как на ладони. На окна пришлось вешать плотные шторы — не очень приятное ощущение, что за тобой в любое время могут наблюдать. Но к этому еще можно было привыкнуть. А вот другой сосед ничего не строил, но постоянно приходил ругаться. Его не устраивало все, что делал товарищ на своем участке. Грозился начать судебное разбирательство за то, что дом построен слишком близко к забору, что септик слишком близко к его участку расположен и т. д. Причем этот сосед купил свой дом уже после моего знакомого. Так что головомойка с соседями — это не только городская проблема.

Вместо частного дома экономнее выбрать квартиру, причем не в новостройке, а на вторичном рынке

В 2017 году у меня появилась семья. Пришлось задуматься о новом жилье. Часть денег была, часть решил взять в ипотеку. Ограничился ₽ 3,5 млн, чтобы за 5 лет полностью погасить долг, продать это жилье и двигаться дальше. Дом на продажу за такие деньги — худший вариант: качество никакое и участок 3 сотки. Двушка в новом жилом комплексе на окраине города была неплохим вариантом, но для семьи из 3 человек она маленькая и с учетом отделки сильно превысила бы бюджет. К тому же первое время в новостройках беда со сверлящими соседями. В итоге купили трешку в старом доме ленинградского проекта. Ремонт есть, заезжай и живи. Да, панелька, да, страшненькая, но факт в том, что за 2,5 года цена на квартиру выросла на ₽ 1,2 млн, а дома в том поселке стоят столько же.

Я все равно хочу построить свой дом, несмотря на все описанные проблемы

Если ничто не нарушит планы, в ближайшие 2 года я закрою кредит и начну строить дом — большой и капитальный, с внушительным участком и хозяйством, такой, чтобы хотелось вкладывать душу и средства. Это далеко не лучший вариант с точки зрения инвестиций: содержание коттеджа потребует куда больших затрат, чем обычной квартиры. Но тут я делал выбор исходя не из экономии или практичности. Подводя итог, хочу сказать, что разочароваться в частном доме можно очень сильно, если принять решение, не взвесив все за и против. Нужно трезво оценить свои приоритеты, финансы и прочие ресурсы. В этом случае переезд принесет только положительные эмоции. Большинство тех, кто ощутил прелести загородной жизни, ни за какие коврижки не вернутся в городские муравейники.

А вы все еще хотите сменить квартиру на загородный дом? Или, возможно, вы уже перебрались на лоно природы и не видите в своем коттедже никаких минусов?