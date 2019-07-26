Известный педагог и муж с 50-летним стажем рассказал, на чем на самом деле строится крепкая семья

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Он создал гуманную педагогику. Его идеям следуют люди во всем мире. Ему почти 90, но его энергии позавидуют и молодые. Известный учитель, психолог и писатель Шалва Амонашвили - яркий пример гармонии публичного образа и настоящего лица человека.

Нас в AdMe.ru восхитил тот трепет и уважение, с которым Шалва Александрович говорит о своей жене. Невыдуманная история любви длиною в 50 лет, которая заставляет задуматься.

Почему сейчас семьи распадаются?

Свадьба, лимузины, банкет, близкие люди, которые желали счастья молодым. И как будто все это закрепляет будущую семейную жизнь. Но кризисные периоды люди не выдерживают и разводятся. Увы, они не думают, как это отразится на детях. О судьбе ребенка нужно думать не когда родители разводятся, а когда семья создается. Для этого нужно воспитание — с детского сада, со школы. И конечно, в семье нужно говорить о том, что такое любовь, верность, преданность и как все это взрастить в себе. Я работал ученым секретарем в Институте педагогики, а наш директор был очень уважаемым человеком, которого я искренне любил и чтил. Неожиданно он ушел из жизни. Через какое-то время на работу в институт пришла устраиваться девушка в темной траурной одежде. Я принял документы и сказал: «Наверное, без вас я больше жить не смогу». Мы сыграли с Валерией Гивиевной свадьбу. Спустя неделю мама сказала супруге, что ее мечта сбылась: «Я одна воспитывала сына, ему еще много чего не хватает. Заверши его воспитание, пожалуйста, я тебе доверяю». И признаюсь, что если я хоть как-то облагородился с тех пор, то это целиком заслуга моей жены.

Семья строится на общих благородных делах

Когда я увидел Валерию, она стала для меня самой красивой, самой умной, самой доброй, честной. В общем, олицетворением женщины во всех смыслах. Появилось огромное желание попытаться вычитать мой портрет в ее глазах и стать таким, каким она хочет меня видеть. Это прекрасное состояние — сделать все для любимой женщины, чтобы оправдывать ее надежды, и через всю жизнь пронести это желание. И знаете, если прожить так несколько лет, то радость накапливается. Мы прожили около 50 лет вместе. Мы прошли эту жизнь не так гладко, были камни, о которые спотыкались. Но умейте быть уступчивыми! Если вы уступаете взаимно, то ваш духовный мир сращивается и все разногласия уходят. Чем скрепляется семья? Наверное, единением идей. Так, мы годами строили дом, чтобы не просто жить, а принимать там друзей, общаться и обсуждать новые идеи. Строили небольшую церквушку и закончили ее только недавно. У каждой семьи должно быть общее дело для души. Это углубляет и развивает отношения, не дает им превратиться в рутину.

Жизнь шла своим чередом, родились дети. Я до сих пор храню письма, которые писал жене в роддом, так как туда не пускали, сотовых телефонов не было. Пишите письма друг другу, открывайте душу. А отцам, я думаю, нужно присутствовать при родах. Пусть видят своими глазами путь женщины на грани жизни и смерти. И, может, эти впечатления в критический период спасут семью от развода. Нужно, чтобы ничего лишнего и дурного не звучало в семье. Ведь туда приходят ангелы. Люди часто живут в прошлом и не видят чуда настоящего. В этом настоящем зреет плод. Нужно встать на колени и благодарить за то, что бог доверил вам свое чадо.

Ультиматум любви

Однажды меня вызвали и сказали, что экспериментальную школу закрывают. Жаловаться некому. Я совсем сник. Прихожу домой, зашел в комнату. Входит жена и видит, что я сижу в горе. «Ты не будешь бороться, чтобы сохранить лабораторию?» — спрашивает она. Это самый опасный внутренний враг — наша нетерпимость. Он может все разрушить из-за пустяка. Я выгнал жену из комнаты. Через какое-то время она заходит и говорит: «Хорошо, я уйду. Но уйду насовсем, если ты уйдешь из лаборатории». И тут у меня появились силы! Я понял, что должен бороться за свои идеалы до конца. Моя супруга неожиданно предложила: «Пока этот вопрос будет решаться, в лабораторию тебя не пустят, есть время писать книги. Потом времени у тебя уже не будет!» Это была моя первая книга на русском языке — «Здравствуйте, дети». Она прославила меня на весь мир. И вскоре в газете «Правда» выходит статья. А в советское время, если в таком издании что-то написали, это расценивалось как приказ президента сейчас. Лабораторию открыли, жена не ушла. Но я точно знаю, что если бы не Валерия Гивиевна, то не было бы всего будущего. Дорогие женщины, пожалуйста, дарите щедрость своей мудрости мужьям. Не криком, не навязыванием, а любовью и заботой.

Любовь на земле только зарождается

После 10 лет совместной жизни мы могли общаться без слов. Она умела читать мои мысли. Я даже боялся: вдруг она знает все мои тайны? Это самое лучшее состояние духовной общности в семье. Годы будут бежать, а вы даже не заметите. Прямо сейчас нужно взращивать любовь. Давайте не будем приписывать морщинки возрасту. Нет, это жизнь в поиске, любви, страдании и сострадании оставила такой замечательный след. Морщинки нужно любить, восхищаться ими. Медовый месяц — это лишь обследование тела. Но сама женщина, ее глубина бесконечна. Берегите свою женственность и постепенно приоткрывайте свои прелести, чтобы супруг не мог понять, какой ты будешь сегодня.