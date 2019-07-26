Известный педагог и муж с 50-летним стажем рассказал, на чем на самом деле строится крепкая семья
Он создал гуманную педагогику. Его идеям следуют люди во всем мире. Ему почти 90, но его энергии позавидуют и молодые. Известный учитель, психолог и писатель Шалва Амонашвили - яркий пример гармонии публичного образа и настоящего лица человека.
Нас в AdMe.ru восхитил тот трепет и уважение, с которым Шалва Александрович говорит о своей жене. Невыдуманная история любви длиною в 50 лет, которая заставляет задуматься.
Почему сейчас семьи распадаются?
Свадьба, лимузины, банкет, близкие люди, которые желали счастья молодым. И как будто все это закрепляет будущую семейную жизнь. Но кризисные периоды люди не выдерживают и разводятся. Увы, они не думают, как это отразится на детях. О судьбе ребенка нужно думать не когда родители разводятся, а когда семья создается. Для этого нужно воспитание — с детского сада, со школы. И конечно, в семье нужно говорить о том, что такое любовь, верность, преданность и как все это взрастить в себе.
Я работал ученым секретарем в Институте педагогики, а наш директор был очень уважаемым человеком, которого я искренне любил и чтил. Неожиданно он ушел из жизни. Через какое-то время на работу в институт пришла устраиваться девушка в темной траурной одежде. Я принял документы и сказал: «Наверное, без вас я больше жить не смогу». Мы сыграли с Валерией Гивиевной свадьбу. Спустя неделю мама сказала супруге, что ее мечта сбылась: «Я одна воспитывала сына, ему еще много чего не хватает. Заверши его воспитание, пожалуйста, я тебе доверяю». И признаюсь, что если я хоть как-то облагородился с тех пор, то это целиком заслуга моей жены.
Семья строится на общих благородных делах
Когда я увидел Валерию, она стала для меня самой красивой, самой умной, самой доброй, честной. В общем, олицетворением женщины во всех смыслах. Появилось огромное желание попытаться вычитать мой портрет в ее глазах и стать таким, каким она хочет меня видеть. Это прекрасное состояние — сделать все для любимой женщины, чтобы оправдывать ее надежды, и через всю жизнь пронести это желание. И знаете, если прожить так несколько лет, то радость накапливается. Мы прожили около 50 лет вместе.
Мы прошли эту жизнь не так гладко, были камни, о которые спотыкались. Но умейте быть уступчивыми! Если вы уступаете взаимно, то ваш духовный мир сращивается и все разногласия уходят.
Чем скрепляется семья? Наверное, единением идей. Так, мы годами строили дом, чтобы не просто жить, а принимать там друзей, общаться и обсуждать новые идеи. Строили небольшую церквушку и закончили ее только недавно. У каждой семьи должно быть общее дело для души. Это углубляет и развивает отношения, не дает им превратиться в рутину.
Жизнь шла своим чередом, родились дети. Я до сих пор храню письма, которые писал жене в роддом, так как туда не пускали, сотовых телефонов не было. Пишите письма друг другу, открывайте душу. А отцам, я думаю, нужно присутствовать при родах. Пусть видят своими глазами путь женщины на грани жизни и смерти. И, может, эти впечатления в критический период спасут семью от развода. Нужно, чтобы ничего лишнего и дурного не звучало в семье. Ведь туда приходят ангелы. Люди часто живут в прошлом и не видят чуда настоящего. В этом настоящем зреет плод. Нужно встать на колени и благодарить за то, что бог доверил вам свое чадо.
Ультиматум любви
Однажды меня вызвали и сказали, что экспериментальную школу закрывают. Жаловаться некому. Я совсем сник. Прихожу домой, зашел в комнату. Входит жена и видит, что я сижу в горе. «Ты не будешь бороться, чтобы сохранить лабораторию?» — спрашивает она.
Это самый опасный внутренний враг — наша нетерпимость. Он может все разрушить из-за пустяка. Я выгнал жену из комнаты. Через какое-то время она заходит и говорит: «Хорошо, я уйду. Но уйду насовсем, если ты уйдешь из лаборатории». И тут у меня появились силы! Я понял, что должен бороться за свои идеалы до конца. Моя супруга неожиданно предложила: «Пока этот вопрос будет решаться, в лабораторию тебя не пустят, есть время писать книги. Потом времени у тебя уже не будет!»
Это была моя первая книга на русском языке — «Здравствуйте, дети». Она прославила меня на весь мир. И вскоре в газете «Правда» выходит статья. А в советское время, если в таком издании что-то написали, это расценивалось как приказ президента сейчас. Лабораторию открыли, жена не ушла. Но я точно знаю, что если бы не Валерия Гивиевна, то не было бы всего будущего. Дорогие женщины, пожалуйста, дарите щедрость своей мудрости мужьям. Не криком, не навязыванием, а любовью и заботой.
Любовь на земле только зарождается
После 10 лет совместной жизни мы могли общаться без слов. Она умела читать мои мысли. Я даже боялся: вдруг она знает все мои тайны? Это самое лучшее состояние духовной общности в семье. Годы будут бежать, а вы даже не заметите. Прямо сейчас нужно взращивать любовь. Давайте не будем приписывать морщинки возрасту. Нет, это жизнь в поиске, любви, страдании и сострадании оставила такой замечательный след. Морщинки нужно любить, восхищаться ими. Медовый месяц — это лишь обследование тела. Но сама женщина, ее глубина бесконечна. Берегите свою женственность и постепенно приоткрывайте свои прелести, чтобы супруг не мог понять, какой ты будешь сегодня.
Наступил 2012 год. Супруга болела, и мы знали, что нас ждет впереди. Если я чувствовал себя плохо, Валерия Гивиевна тут же вела к врачам. Всякая гуманная педагогика по отношению ко мне отступала, и она насильно тащила на обследования. Но если с нею что-то происходило, всегда откладывала на потом. И вот она лежит в постели. Остались считаные дни, и мы оба это знаем. Чтобы немного ее успокоить, я говорю: «Знаешь, скоро чтения педагогические приближаются, давай сборник выпустим». Валерия Гивиевна оживилась, мы начали обсуждать, и вдруг спрашивает: «А ты ничего нового не написал?» Я готовил ей сюрприз, а она, как всегда, обо всем догадалась. Уже в типографии лежал готовый отредактированный текст.
Валерия Гивиевна очень трепетно и ревностно относилась к тому, чтобы никто до нее не читал мои тексты, так как всячески хотела оградить меня от каких-то насмешек по поводу того, что пишу с ошибками на русском языке. И это была первая книга без ее читки. В отредактированном профессионалами тексте она обнаружила 96 (!) ошибок. Несмотря на болезнь, охватившую все тело, супруга внимательно прочитала до конца. После этого она 4 дня не открывала глаза. И я слышал только, как она тихо шепчет: «Я тебя люблю!» Когда на 4-й день супруга открыла глаза, я увидел, что она смотрит в какой-то угол. Я физически почувствовал, что она кого-то видит. Я убежден, что есть другой мир. И что наша любовь в этом мире не заканчивается с уходом близкого.
Любовь — это не только когда за руки идут по жизни. И на земле она только зарождается, а потом поднимается вверх. Я жалею только о том, что не подтверждал свои чувства супруге каждый день.