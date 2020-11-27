Важный совет для мам взрослеющих мальчиков

Ольга Нечаева — предприниматель, писатель, экс-вице-президент компании 20th Century Fox и одна из создательниц сайта «Фемософия» об «искусстве жить собой». А еще Ольга — мудрая, чуткая, терпеливая и доверяющая мама. В своем Facebook она пишет о своей жизни и воспитании детей и своими текстами неизменно задевает читателей за живое.

AdMe.ru публикует важный текст Ольги Нечаевой о том, как не помешать своему ребенку научиться важному.

Ребенок всегда учится тому, что поможет ему решить актуальные задачи. Интересы, увлечения, изводящие родителя вопросы и упертые попытки всегда движимы актуальной задачей и уходят по мере ее смены. Задача научиться ходить сменяется задачей удержать маму, ведь ходьба позволила понять, что мама может уйти, и вот из вырывающего руку годоваса внезапно возникают цепляющиеся «наручки». Дети дрейфуют между увлечением учебой и увлечением друзьями, между лего и модными джинсами, между «я самая красивая принцесса» и «фу, это для девчонок», потому что меняются их задачи. Мы можем пытаться манипулировать в своих целях, но ребенок все равно будет учиться решать стоящую перед ним задачу: влиться в коллектив, побороть оценочный взгляд учителя, понравиться маме, побороть противного брата или завоевать теплый взгляд девочки любыми способами.

Вот уже пару месяцев как Данила хочет оставаться в парке после школы, а не играть в планшет. В парке он с самыми хулиганистыми мальчишками, теми, кого не забирают на машине скорее домой, кого оставляют самостоятельно гулять до темноты, кто знает нехорошие слова, умеет драться и плевать сквозь зубы. Скажи мне, с кем дружит твой ребенок, и я скажу, какую задачу он решает. Многие родители страшно переживают, что ребенок выбирает себе в друзья не белокурых правильных Сашенек со скрипочкой, а рабоче-крестьянских Ванек и Мишек. Но через эту дружбу дети проживают и и примеряют на себя иную, недоступную им жизнь, берут от нее то, чего им так не хватает.

Темнеет, с площадки все давно ушли. Только Данила и его новый друг болтаются на турниках, сидят плечом к плечу на горках, бросаются камнями в баскетбольное кольцо и валяются на земле, глядя в темнеющее небо. Кевин зацепляется с мальчишками постарше, и Данилыч, руки в боки, стоит неуверенно рядом. Он совсем не умеет это — мальчишеские словесные потасовки, долбануть палкой по железной горке, сотрясая округу, ответить смачно и хрипло. Он стоит неуверенно и учится. А я сижу в машине, работаю работу и жду его — час, два, три, пока не стемнеет совсем, и даю ему возможность мужественеть без дидактического надзора.

— Мам, я всегда не знаю, как мне ответить, если кто-то надо мной смеется. — Потому что внутри тебя чувствительная и нежная душа, мой хороший. — Но я не хочу быть таким! Я хочу уметь ответить! Я хочу быть грубым! — Ты можешь быть и тем и другим. Тебе предстоит выстроить крепкую броню, чтобы защитить нежность внутри. Но ты можешь надевать ее, как маску, просто научиться этому. — Как это? И я прищуриваю глаза, снижаю голос, делаю лицо холодным и злым и говорю со свистом «че-ты-блин-хочешь?!». А потом снимаю это и снова становлюсь теплой мамой. — Понимаешь? Видишь, я просто это сыграла. Я тоже очень стеснялась в детстве, но научилась показывать другое лицо. Но мне не обязательно быть грубой всегда, я просто это могу надеть, как маску, когда надо, и защитить себя настоящую. И ты так научишься. Он смеется и понимает. И мы придумываем едкие ответы.

Я не могу посадить его в крепкую переноску с дверцей и нести всю жизнь, он не котик, мой мальчик. Он мужественеет, а я отпускаю. В его жизни не случился крепкий, надежный отец с большими сильными руками и умением одним словом поставить на место. Я не могу его заменить, ему придется научиться, как это, быть мужчиной, с разных сторон — самому. Поэтому в его жизни будут Кевины, а я буду им в его жизни рада. И еще, надеюсь, покажу, что за необходимость «быть мужчиной» не нужно продавать душу. Я, женщина, не могу научить его быть мужчиной, но зато я знаю, как это — быть сильной, когда внутри страшно, быть мужественной, когда внутри хочется расплакаться, стоять вопреки, когда в тебя не верят. И как можно пройти это, не очерствляясь.