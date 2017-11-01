В каких странах труд женщины ценится наравне с мужчиной и наоборот
Наиболее высокие показатели дохода женщин в Скандинавских странах в Северной Европе. Здесь разрыв между зарплатой мужчин и женщин минимальный. Самые низкие — в странах Ближнего Востока с преобладающей религией ислам. Россия в этом рейтинге занимает место в середине списка.
Индекс гендерного разрыва должен стремиться к единице, это означает равенство в доходе у мужчин и у женщин. Чем ниже этот показатель, тем больше разрыв между заработной платой.
Для сравнения AdMe.ru привел Education Index — уровень грамотности населения на 2016 год.
Страны, где уровень дохода мужчин и женщин почти равен
1-е место. Исландия
- Индекс гендерного разрыва — 0,874
- Уровень грамотности — 0,909
В Исландии нет большого различия в заработной плате у разных профессий. Считается, что любой труд в равной мере достоин уважения, менеджер ты или уборщица. Кроме того, почти каждый исландец имеет 2 работы: одну для денег, вторую для души. Поэтому каждый официант или врач здесь еще и художник, декоратор или фотограф.
2-е место. Финляндия
- Индекс гендерного разрыва — 0,845
- Уровень грамотности — 0,847
Несмотря на маленький отрыв в оплате труда, профессии в Финляндии строго разделены на «мужские» и «женские». Школьники с младших классов готовятся выбрать профессию в зависимости от пола. Как правило, «женские» профессии — это медсестра, уход за детьми, здравоохранение, работа в офисе и уборка.
3-е место. Норвегия
- Индекс гендерного разрыва — 0,842
- Уровень грамотности — 0,916
Норвегия, как и другие Скандинавские страны, почти не имеет расслоения на богатых и бедных, только средний класс. Только, в отличие от Финляндии, здесь абсолютно нормально и даже распространено, когда женщина работает токарем-фрезеровщиком, механиком, сварщиком. Разобраться, что там стучит под капотом машины? Да не вопрос!
За равные права на оплату труда норвежкам пришлось поплатиться: выходить в декрет по закону можно всего за 3 недели до родов. Поэтому будущие мамы вынуждены обманом брать больничные и «сочинять» диагноз вместе с врачами, ведь беспокойство за здоровье ребенка и женщины гораздо важнее любых законов.
4-е место. Швеция
- Индекс гендерного разрыва — 0,815
- Уровень грамотности — 0,855
В Швеции после рождения ребенка каждый из родителей обязан уйти в отпуск по уходу за ребенком на 90 дней из общих 480 и не имеет права передать его супругу. Это значит, что минимум 3 месяца мужчина сидит с маленьким ребенком. Женщины имеют равное право на оплату труда и распределение семейных обязанностей.
Поэтому шведские мамы совсем не домоседки. Они рожают детей после 30 лет, когда есть свой бизнес или построена карьера, и выходят на работу сразу после рождения ребенка.
6-е место. Ирландия
- Индекс гендерного разрыва — 0,797
- Уровень грамотности — 0,910
А вы знали, что Ирландией 22 года управляли женщины? Да, Мэри Робинсон (1990–1997) и Мэри Макэлис (1997–2011). На президентских выборах в 1997 году 4 из 5 кандидатов были женщины.
Активное участие женщин в политике и на производстве привело к легализации торговли контрацептивами в 1979 году. Кроме того, в эти годы остро обсуждались вопросы о разрешении абортов и разводов, чтобы женщина имела возможность быть полноправным членом общества.
Страны с самым высоким разрывом в оплате труда женщин и мужчин
139-е место. Иран
- Индекс гендерного разрыва — 0,587
- Уровень грамотности — 0,704
На 2017 год число женщин на рынке труда в Иране составило больше 50 %, то есть работающих женщин больше, чем мужчин. А ведь еще совсем недавно уровень безработицы среди женщин даже не входил в статистические данные. Жаль только, что труд прекрасной половины все еще не ценится в денежном выражении.
141-е место. Саудовская Аравия
- Индекс гендерного разрыва — 0,583
- Уровень грамотности — 0,768
Саудовская Аравия — одна из самых закрытых и консервативных стран. Без разрешения мужчины-опекуна саудийки не имеют права выходить замуж, разводиться, получить образование, устроиться на работу, путешествовать, снять жилье, открыть банковский счет и даже сделать операцию по медицинским показаниям. Не говоря уже о том, что женщинам совершенно запрещено водить машину. В противовес законам современные саудийки очень активные и ищут любую возможность получить образование, пусть даже дистанционное.
В 2016 году активистка Маналь Аль-Шариф проехалась на машине по городу, сняла видео, выложила на YouTube и тем самым запустила целое движение неповиновения среди женщин. В результате уже в сентябре 2017 года был издан королевский указ, который давал женщинам право на вождение.
142-е место. Сирия
- Индекс гендерного разрыва — 0,567
- Уровень грамотности — 0,416
Постоянные национально-освободительные войны привели к тому, что женщина в Сирии давно уже имеет равные права в социальной и экономической деятельности и даже... на войне! Около 800 «львиц обороны» в женском батальоне в Дамаске сражаются наравне с мужчинами за свободу и справедливость.
143-е место. Пакистан
- Индекс гендерного разрыва — 0,556
- Уровень грамотности — 0,395
Пакистан — 3-я страна в рейтинге с высшим уровнем рабского труда. Это более 20 тыс. предприятий, преимущественно кирпичные заводы, где рабовладелец использует ручной кабальный труд как мужчин, так и женщин. Механизм вербовки в рабство — долговая яма. Сейчас в стране действует освободительная организация, и уже удалось освободить более 80 тыс. человек.
144-е место. Йемен
- Индекс гендерного разрыва — 0,516
- Уровень грамотности — 0,350
Мы даже не смогли ничего найти по запросу «труд женщины в Йемене». Зато узнали, что девочки в Йемене выходят замуж в 12 лет и чаще всего так и не заканчивают школу, а просто становятся многодетными мамами.
Для определения глобального индекса гендерного разрыва было проанализировано 14 разных нормативов в ключевых областях:
- участие в экономике;
- грамотность;
- здоровье;
- политические права и возможности.
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