Увидев такое сообщение, нужно срочно спешить на помощь ребенку

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Нет никакой гарантии, что ребенок подросткового возраста не попадет в какую-либо сложную ситуацию, которую не сможет решить в одиночку, и каждый ответственный родитель должен помочь своему чаду. AdMe.ru расскажет вам об одном способе, который может выручить вас.

Представьте себе картинку: ваш сын-подросток отправился гулять с «друзьями». Никто не застрахован от плохой компании. И вот они решают попробовать алкоголь или еще что похуже. Дальше сценарий может развиваться самым непредвиденным образом, но даже если ребенок почувствует себя в небезопасной ситуации, маловероятно, что он сможет позвонить вам и попросить о помощи. И даже если позвоните вы, находясь в компании, он, скорее всего, скажет, что все в порядке, ведь подросткам очень тяжело бывает пойти против своих друзей или прослыть среди них трусом. Берт Фалкс, пастор из США, прекрасно понимал эту психологическую особенность подростков и хотел избежать подобных ситуаций с младшим сыном Дэнни. Несмотря на то что Фалкс привык доверять сыну, он хотел быть уверен, что и у сына хватит доверия прийти к отцу за помощью, когда это будет нужно. Папа разработал секретный шифр, который должен был стать своего рода сигналом SOS. Используя этот сигнал, Дэнни мог не бояться упасть лицом в грязь перед друзьями.

Гениальная идея пришла к пастору после посещения наркологических клиник для подростков. В разговорах с ребятами он часто задавал один и тот же вопрос: «Скольким из вас приходилось оказываться в ситуации, когда в компании начинали делать что-то, что вам не нравилось, но вы следовали примеру других, боясь быть осмеянными, и не видели выхода?» Руки поднимали все как один. Вот что впоследствии написал об этом пастор: «Как-то мой младший, Дэнни, собирался на вечеринку. Я сказал, что если что-то пойдет не так, если он почувствует себя неловко или не в своей тарелке, пусть отправит букву „Х“ любому из членов семьи (мне, маме, старшему брату или сестре). Тот, кто получает этот шифр, должен следовать простой инструкции: через пару минут позвонить на телефон Дэнни. Когда он ответит, произойдет примерно следующий разговор: — Алло, да! — Дэнни, кое-что случилось и мне нужно забрать тебя прямо сейчас. — Что такое? — Расскажу на месте. Будь готов через 5 минут. Я приеду. После этого Дэнни со спокойной совестью говорит друзьям, что дома что-то произошло и ему нужно срочно уйти». Все. Дэнни уходит. В глазах друзей он не сбежал, а ушел «по делу». Этот прием поможет не только уберечь ребенка от беды, но и выстроить доверительные отношения: самое главное — дать понять, что даже если он попал в беду из-за того, что ослушался вас, его будет ждать не наказание, а помощь.