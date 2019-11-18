Учитель поделился школьными проблемами, о которых обычно педагоги вслух не говорят

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Как часто мы слышим, что и учителя «уже не те» и система образования страдает. И большинство с этим соглашается, но скорее потому что находится по другую сторону баррикад.

AdMe.ru публикует довольно открытые высказывания молодого 30-летнего учителя , за плечами которого более 5 лет стажа в муниципальной и частной гимназиях, работа в специальном центре и детских садах, а еще репетиторство и частные уроки. Многое из этого — одновременно.

Буквально завтра я должен был проводить крупное городское мероприятие. Однако, как выяснилось, муниципалитет якобы никакие средства не выделяет и я должен его провести просто так. Подход умиляет.

Сейчас вообще с этими новомодными веяниями в психологии съели мозг родителям в край. Ох уж эти психологические травмы от боязни получить двойку. А может, не стоит дома давить на ребенка и надо объяснить, что главное для вас как для родителей — чтобы он получал знания? Да, не спорю, есть учителя, которые прямо наседают своей авторитарностью, однако неврозы из-за оценок чаще всего идут из семьи.

И действительно, все не зря. Пока есть учителя, которые идут в профессию по призванию, невзирая на все трудности и сложности современной системы, этот мир не безнадежен.

Как считаете, что сейчас самое сложное в профессии учителя?