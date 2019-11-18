Учитель поделился школьными проблемами, о которых обычно педагоги вслух не говорят
Как часто мы слышим, что и учителя «уже не те» и система образования страдает. И большинство с этим соглашается, но скорее потому что находится по другую сторону баррикад.
AdMe.ru публикует довольно открытые высказывания молодого 30-летнего учителя, за плечами которого более 5 лет стажа в муниципальной и частной гимназиях, работа в специальном центре и детских садах, а еще репетиторство и частные уроки. Многое из этого — одновременно.
- И сразу то, о чем многие говорят: уровень квалификации учителей сильно упал. Это правда. Очень часто вижу среди молодых коллег полнейшую некомпетентность, кашу вместо четкого понимания терминологии, безразличное отношение к своей профессиональной деятельности вдобавок. Как же так вышло?
- Низкий социальный статус. В это понятие я включаю не только низкий уровень зарплаты, но и само отношение к учителям. Те, кто знает, что дети сейчас сложные, называет учителей мазохистами. А те, кто считает своего ребенка золотцем, воспринимает учителя как обслуживающий персонал.
- Как это связано? Все просто: пойдет ли условный медалист с перспективами по жизни учиться на педагога, зная, что его будут воспринимать как дно общества, борющегося за выживание с низкой заработной платой? Конечно, нет. А вот троечник — да.
- Теперь о самом интересном — о зарплате. Говорят, мол, учителя 60 тыс. рублей минимум получают, даже в глубинке. Совсем заелись, работать не хотят, а только деньги им давай. Тут сразу надо прояснить. Когда говорят о зарплатах учителей по ТВ, речь идет о суммарном доходе, а не о зарплате. В чем разница? У Марьиванны 3 работы с 50 часами в неделю? Зарплата за ставку может быть 20 тыс. рублей, а доход общий — 60 тыс. По ТВ, разумеется, озвучивается вторая цифра. А еще говорят, что постоянно повышают.
- Про повышение еще интереснее. Когда говорят, что повысили зарплату на 5 %, это означает, что бонусы урезали на 15 %. Если повысили бонусы за инновации, то понизили ставку за продленку или убрали гимназические надбавки. Вроде выглядит как повышение, но получаешь ты в итоге меньше.
- Сильные учителя, видя все это, уходят в репетиторство или уезжают в Москву. Да, в столице действительно неплохие зарплаты. 27 часов — от 65 тыс., без премий, бонусов и надбавок. Но стоит немного отъехать за МКАД, и неожиданно за те же 27 часов уже получается 23 тыс. Почти в 3 раза меньше, так-то.
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Буквально завтра я должен был проводить крупное городское мероприятие. Однако, как выяснилось, муниципалитет якобы никакие средства не выделяет и я должен его провести просто так. Подход умиляет.
- А если родители занимаются ребенком, то он обязательно «лидер». Причем ребенок, скорее всего, вообще флегматичен, но родители все равно пытаются сделать из домашнего котика льва, ломая о колено его психику, забывая, что домашние коты — милахи.
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Сейчас вообще с этими новомодными веяниями в психологии съели мозг родителям в край. Ох уж эти психологические травмы от боязни получить двойку. А может, не стоит дома давить на ребенка и надо объяснить, что главное для вас как для родителей — чтобы он получал знания? Да, не спорю, есть учителя, которые прямо наседают своей авторитарностью, однако неврозы из-за оценок чаще всего идут из семьи.
- Я работаю сейчас в частной начальной школе по большей части. Повышать голос в ней нельзя. Как-то раз мальчик, назовем его Дементий, начал бить ногами другого мальчика, условного Вениамина. Учительница подбежала и начала выговаривать Дементию, что тот разбойник. Однако мама Дементия, подскочив в три тигриных прыжка к учительнице, начала кричать: на каком основании та отчитывает ее сына, кто она такая, а как же его достоинство и вообще она в суд подаст. Да, родители — самое сложное, что есть в этой профессии.
- Рабочие программы и календарно-тематическое планирование — самые страшные слова для учителей старой закалки. И вроде же у них опыт, что, неужели у них нет наработанной программы? Конечно, есть. Но тут Министерство образования и департаменты подсуетились. Дело в том, что эти гении, чаще всего никогда не работавшие с детьми, отвечают за методическое сопровождение и установку стандартов КТП и РП. Они посидели и решили: а че, давайте каждый год будем тупо менять требования к планированию, а учителя в сентябре будут их переделывать.
- Однажды ко мне подошла бабушка ученика и сказала, что ее внучок видел меня с двумя разными девушками в течение недели. «Это просто аморально, мерзко, как не стыдно?!» А затем пошла в администрацию. Дабы сгладить углы, завуч на уроке семьеведения (да, есть такой) целый час рассказывала о том, что мужчина обязательно должен жениться до 25 лет, иначе он разлагает общество. Ко мне потом даже 11-классники подходили и пересказывали. Просто шедевр.
- Мало кто знает, но начальная школа в этой стране до сих пор считается лучшей в мире, однако в средних классах мы очень сильно проседаем. Как мне кажется, тут работает фантомное ощущение благополучия. Родители видят, что в «началке» у детей все окей, они умнички, а потом они переходят в 5-й класс, в новую для себя, по сути, среду, где над ними уже нет второй мамочки. А тут еще и переходный возраст, который, кстати, очень «помолодел». И все как-то пропускают этот момент.
- Нет уже такого контакта между родителями и учителями, как в начальной школе, сложнее осуществить индивидуальный подход. Ребенок учится говорить слово «нет», и вот он уже сидит на уроке в телефоне. Приплюсуйте к этому всему вышеперечисленный бардак и поймете, почему средняя школа у нас такая проблемная, а в старших классах большинство вылезает за счет списывания.
- В крутых школах детки особенно дерзкие. Особенно старшеклассники. И тут, если ты молод, тебе нужно завоевывать авторитет. Помимо знания своего предмета ты еще должен разбираться в тех сферах, которые интересны молодежи. Аж по 2017 год я смотрел Versus и Slovo.
- Вообще, система такая. Государство дает деньги только за хорошие результаты в школах, руководство напрягает учителей, те давят на детей и учат не размышлять и рассуждать, а просто заучивать и выполнять по шаблону. Господи, у них же сейчас даже банк литературных аргументов есть. Сейчас не надо читать всю «эту литературу», нужно просто применить нужный аргумент там, где надо. По математике тоже есть типы задач, просто тренируете круглый год одно и то же. Все ради результата. А на детей пофиг, будут у них знания или нет.
- Знаете, почему старшеклассники всегда сидят и пьют чай, беседуя с физруками? Они примерно на одном уровне развития! На самом деле нет, просто физруки почти всегда клевые ребята или девчонки, с которыми можно поговорить «за жизнь». Простота и общение на равных всегда притягивают детей, которые привыкли, что с ними говорят с позиции силы. Однако важно определенные рамки соблюдать.
- У детей есть мнение, что они ни в коем случае не смогут найти общий язык и уж тем более интересы с педагогом. У многих сложилось устойчивое мнение: учитель — враг. От этого, конечно же, нужно избавляться как можно скорее.
- Зато нам настоятельно рекомендовали завести «педагогические инстаграмы», где бы мы показывали, какие мы выдающиеся педагоги и в какой прекрасной школе работаем. Разумеется, фоточки — один из главных аспектов, характеризующих учителя как современного, эффективного и классного. А если «сторис» льет, то это вообще топ.
- На самом деле я очень люблю свою профессию, обожаю свой предмет, у моих воспитанников отличные достижения на городском уровне. Знаете, что самое приятное в педагогике? Когда учил, объяснял, показывал, разжевывал — и вот наконец в самый ответственный момент случается чудо: все складывается в единый пазл, у ребенка наконец-то получается. В этот момент на его лице можно обнаружить абсолютно искреннюю радость, апофеоз мечтаний в рамках этого предмета. И ты смотришь на его лицо, на это дите, улыбаешься и думаешь: «Эх, малой, видишь, все не зря!»
И действительно, все не зря. Пока есть учителя, которые идут в профессию по призванию, невзирая на все трудности и сложности современной системы, этот мир не безнадежен.
Как считаете, что сейчас самое сложное в профессии учителя?
Фото на превью @oneteacher2jobs / Twitter