Ученые заявляют, что отцы сильнее влияют на жизни дочерей, и нам не терпится узнать почему

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Связь между отцом и дочерью уникальна. Отношения девочки с папой формируют ее детский опыт и определяют взрослое поведение. Именно отец является примером «мужчины мечты» и жизненного благополучия. Если папа не участвует в жизни дочери или ведет себя не лучшим образом, в будущем девочка может иметь низкую самооценку и проблемы с доверием к мужчинам в принципе.

В сегодняшней статье AdMe.ru прольет свет на роль отца в жизни девочки.

Рядом с ранних лет

За последнее время общество изменилось и многие папы наконец имеют возможность заботиться о своих дочерях с самого рождения. С первого дня отцы могут кормить своих малышек специальными смесями, менять подгузники, купать, убаюкивать и успокаивать. Такая близость формирует связь между ними, закладывая фундамент очень важных отношений в будущем.

Отец важен на эмоциональном уровне

Дочери, у которых сложились хорошие отношения с папой, меньше рискуют поддаться тревожности и депрессии и, согласно исследованию, лучше справляются со стрессом. Если отец работает над созданием тесной связи со своей дочерью и позволяет ей говорить о своих чувствах, он настраивает ее на успешные отношения в будущем.

Влияние отца на самооценку дочери

Участие отца в жизни дочери имеет решающее значение, так как это помогает ей развить уверенность в себе и составить позитивное отношение к себе. Для этого он должен словесно поощрять свою дочь, уважать ее чувства и прислушиваться к мыслям, а также проявлять активный интерес к ее увлечениям. Это поможет ей избавиться от неуверенности и укрепить уверенность в своих силах.

Влияние отца на отношения дочери с партнером

Именно отец показывает девушке, что значит уважение и любовь. Он демонстрирует, как мужчина может относиться к другим женщинам, особенно к ее матери. Дочь видит и запоминает, как ее отец общается с женщинами, независимо от того, насколько уважительно он это делает. Отношения с отцом формируют ее восприятие того, чего стоит ожидать и что приемлемо в отношениях с романтическим партнером. Исследование показало, что зрелые женщины встречаются и строят долгосрочные отношения с мужчинами, которые напоминают им отцов.

Практическое влияние отца

Отцы причастны и к финансовому, и физическому благополучию девочек. Последние считают своих пап символом материальной стабильности, физического и эмоционального благополучия. Дочь заботливого отца, вероятнее всего, будет более здорова и финансово устойчива, а следовательно, более успешна.

Роль матерей

Хотя отцы незаменимы в жизни своих девочек, матери для них не менее важны. Они подают дочерям пример того, как вести себя в отношениях со взрослыми и как ухаживать за собственными детьми.