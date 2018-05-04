Ученые выяснили, через сколько лет брака люди чувствуют себя счастливее всего
Ученые из США задались вопросом: когда у женатой пары наступает полное взаимопонимание и счастье? На протяжении многих лет они изучали развитие отношений в браке, и результаты, кажется, стали сюрпризом даже для самих исследователей. Оказывается, самые счастливые супруги — это вовсе не молодожены.
Мы AdMe.ru немало удивлены результатами исследования и спешим поделиться ими с вами. Может, вы со своей половинкой как раз приближаетесь к вашим золотым временам?
Суть исследования
Исследователи из Университета штата Пенсильвания и Университета Бригама Янга проанализировали браки 2 034 пар (средний возраст респондентов — 35–37 лет). Целью было изучить то, как менялась с годами удовлетворенность браком.
В ходе исследования рассматривались долгосрочные тенденции супружеских отношений: счастье в браке, совместная деятельность и разногласия. И вот что выяснилось:
- чувство счастья постепенно снижалось в первые 20 лет брака, но затем укреплялось;
- участие в совместных делах также снижалось в первые 20 лет супружеской жизни, но после этой отметки шло вверх;
- разногласия постоянно шли на спад.
Получается, самые счастливые пары — это вовсе не молодожены, а те, кто прожил вместе не меньше 20 лет! Такие супруги не просто больше времени проводят за совместными делами, но и больше ценят друг друга. К тому же с течением времени люди начинают спокойнее относиться к недостаткам своей половины, которые раздражали их в первые годы брака.
Специалисты считают, что за 20 лет совместной жизни люди лучше понимают, что на самом деле важно. Пара также вместе переживает тяжелые моменты, например разводы друзей или смерть родственников, и это учит их больше ценить друг друга. Кроме того, за такой большой период времени сложно не научиться слушать партнера и разбираться с вашими общими тараканами.
Что говорят другие исследования
- Анализ исследований разведенных и женатых людей показал: после развода люди со временем становятся счастливее, в то время как после свадьбы люди обычно не чувствуют себя более счастливыми, чем до нее (а иногда даже наоборот).
- Вопреки распространенному убеждению, первое время после свадьбы вовсе не такое радостное для молодоженов. Австралийский центр качества жизни выяснил, что у людей, проживших в браке год, удовлетворенность семейной жизнью гораздо ниже, чем у тех, кто женат уже 40 лет. Это связывают с необходимостью молодоженов принимать новые решения и приспосабливаться к ролям мужа и жены. Думаем, это исследование подтверждает результаты американского.
- Исследование Национального бюро экономических исследований (США) показало: люди, которые считают своего партнера лучшим другом, довольны жизнью больше тех, чей лучший друг — кто-то другой. Более того, в исследовании участвовали как супруги, так и неженатые пары, и у последних удовлетворенность жизнью оказалась еще выше.
Сравните результаты исследования с собственными ощущениями: когда, по-вашему, в браке начинается настоящий медовый период?