Ученые выяснили, через сколько лет брака люди чувствуют себя счастливее всего

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Ученые из США задались вопросом: когда у женатой пары наступает полное взаимопонимание и счастье? На протяжении многих лет они изучали развитие отношений в браке, и результаты, кажется, стали сюрпризом даже для самих исследователей. Оказывается, самые счастливые супруги — это вовсе не молодожены.

Мы AdMe.ru немало удивлены результатами исследования и спешим поделиться ими с вами. Может, вы со своей половинкой как раз приближаетесь к вашим золотым временам?

Суть исследования

Исследователи из Университета штата Пенсильвания и Университета Бригама Янга проанализировали браки 2 034 пар (средний возраст респондентов — 35–37 лет). Целью было изучить то, как менялась с годами удовлетворенность браком.

В ходе исследования рассматривались долгосрочные тенденции супружеских отношений: счастье в браке, совместная деятельность и разногласия. И вот что выяснилось:

чувство счастья постепенно снижалось в первые 20 лет брака, но затем укреплялось;

участие в совместных делах также снижалось в первые 20 лет супружеской жизни, но после этой отметки шло вверх;

разногласия постоянно шли на спад.

Получается, самые счастливые пары — это вовсе не молодожены, а те, кто прожил вместе не меньше 20 лет! Такие супруги не просто больше времени проводят за совместными делами, но и больше ценят друг друга. К тому же с течением времени люди начинают спокойнее относиться к недостаткам своей половины, которые раздражали их в первые годы брака.