Ученые обнаружили, что у людей с большой разницей в росте самые счастливые браки

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Винни-Пух однажды сказал, что самые маленькие вещи могут занимать больше всего места в наших сердцах. Сегодня есть исследования, которые хотя бы отчасти опровергают высказывание знаменитого медвежонка. Согласно данным, полученным ученым Китаей Сон, больше всего шансов создать счастливый брак имеют невысокие женщины в паре с высокими мужчинами.

Мы в AdMe.ru заинтригованы этими исследованиями и решили узнать, с чем связаны такие результаты. Если и вам это интересно, оставайтесь с нами и читайте дальше.

1. Все дело в эволюции

В ходе своего эксперимента Сон собрал и проанализировал данные 7 850 женщин. Оказалось, что более счастливые женщины состоят в паре с мужчинами, которые заметно их выше. Сон считает, что всех женщин изначально привлекают более высокие представители противоположного пола. Эволюция — одна из главных причин, влияющих на такой выбор. Однако исследователи также заметили, что связь роста партнера и уровня счастья в паре существует только в первые 18 лет брака. Затем значение роста в этом вопросе сходит практически к нулю.

2. Высокие мужчины дают почувствовать себя женственной и защищенной

Еще одно независимое исследование также дает положительный ответ на вопрос, важен ли рост будущего избранника. В этом опросе участвовала 601 женщина, и для большинства фактор роста оказался значимым. Женщины давали такие пояснения своим ответам: «Довольно странно каждый раз опускать глаза вниз, чтобы взглянуть в лицо своему мужчине».

«Это очень здорово — носить обувь на каблуках и все еще быть ниже своего партнера».

«Мне нравится, что надо тянуться вверх, чтобы обнять мужчину».

«Как девушке, мне приятно чувствовать себя хрупкой и защищенной одновременно».

3. Высокие мужчины умнее

Согласно этому исследованию, есть определенная корреляция между ростом и интеллектом человека. Ученые, проводившие его, заявляют, что высокие мужчины в среднем действительно умнее. Однако они добавляют важное замечание: интеллектуальный уровень оказался лишь немного выше. При этом, конечно, нельзя сказать, что все низкие мужчины глупее высоких. В конечном счете на интеллект взрослого человека куда больше влияют не физические данные, а качество его развития.

4. У высоких мужчин выше доход

Согласно этой научной статье, чем выше рост человека, тем больше уровень его дохода. В частности, приводятся такие данные: человек с ростом 180 см за 30 лет карьеры заработает в среднем на $ 166 тыс. больше, чем тот или та, чей рост равен 150 см. Дополнительные исследования Энн Кейс и Кристины Пакс показали, что каждые +2,5 см к росту влекут увеличение дохода на те же 2–2,5 %.

5. У высоких мужчин выше социальный статус

Результаты этого исследования показали, что рост напрямую связан с общественным весом и социальным статусом. Высокие мужчины чаще участвуют в общественной деятельности, благодаря чему лучше адаптируются в социуме и достигают более высоких целей.

Какова идеальная разница в росте?

К интересному результату пришел польский антрополог Богуслав Павловский. Он обнаружил, что деньги, социальный статус и доверие — это не то, о чем стоит думать в первую очередь, выбирая партнера. Разница в росте — вот что действительно имеет значение. Согласно его теории, для счастливых отношений нужно, чтобы мужчина был на 30 см выше своей избранницы. Хотите узнать, какие звездные пары соответствуют этому коэффициенту успеха? Вот несколько примеров, которые анализировал ученый: Шери и Тони Блэр — 30,4 см;

Виктория и Дэвид Бекхэм — 30,2 см.