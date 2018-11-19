Ученые обнаружили, что по-настоящему любящие пары склонны набирать вес

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Идея, что счастливые пары склонны к полноте, звучит несколько надуманно, но все-таки имеет доказательства. Люди, которые признавались, что удовлетворены своими отношениями, чаще страдали от лишнего веса. Это подтверждают сразу несколько научных работ.

Мы в AdMe.ru собрали ряд исследований, проведенных на эту тему, и узнали, какие конкретно результаты они принесли.

1. Супружеские пары

Исследования, проведенные Университетом Южной Каролины, включали ответы 8 тыс. человек. Оказалось, что замужние женщины в первые 5–6 лет брака набирают в среднем 10,8 кг. Для сравнения: женщины, которые живут с партнером, но не состоят в браке, набирают 9,9 кг, а те, кто состоит в отношениях, но не живет вместе, — всего 5,8 кг. Мужчины также склонны набирать вес после того, как вступают в отношения. Те из них, кто живет с партнером более 2 лет, набирают в среднем на 10 кг больше мужчин, которые живут одни, но состоят в отношениях.

В результате исследования был сделан вывод, что между романтическими отношениями и лишним весом есть явная связь. Однако выяснилось также, что пары, состоящие в длительных отношениях, меньше курят и употребляют алкоголь. Это показывает, что в целом они ведут более здоровый образ жизни, чем одинокие люди.

2. Молодожены

Больше данных удалось собрать Национальному институту здоровья США. Они хотели узнать, связан ли лишний вес с уровнем счастья. Исследователи опросили пары, состоящие в браке более 4 лет, и сравнили их эмоциональное состояние и уровень стресса. Оказалось, что люди, которые счастливы в браке, в 2 раза больше склонны к набору веса, чем те, кто не слишком доволен своими отношениями.

Исследователи пришли к выводу, что люди, которые счастливы в отношениях, набирают вес, потому что не видят потребности привлекать другого партнера. Они довольны тем, кто есть. Те, кто не удовлетворен отношениями, не набирают вес в том числе из-за стресса. Поэтому благополучным парам рекомендуется следить за своим весом с точки зрения не привлекательности, а здоровья.

3. Увеличение веса заразно

Исследование, проведенное «Медицинским журналом Новой Англии», также подтверждает, что совместный набор веса — характерное явление для супругов. Если один партнер толстеет, риск располнеть для второго увеличивается примерно на 37 %. Это связано с тем, что люди приспосабливаются к привычкам тех, с кем проводят много времени. Те, кто недоволен отношениями в паре, избегают общества друг друга и потому реже перенимают вредные пищевые пристрастия.

Ученые проанализировали социальную среду, привычки и совместную деятельность пар. После этого они пришли к выводу, что увеличение веса обоих партнеров происходит из-за того, что близкие люди оказывают психологическое влияние друг на друга. И оно затрагивает в том числе и пищевые привычки.

Стоит учесть, что полученные данные показывают лишь определенную тенденцию, но, конечно, не отражают ситуацию каждой пары во всем мире. Исключения есть всегда, и если вы давно вместе и не набираете вес, то это вовсе не значит, что вы не счастливы в браке. Главная цель проведенных исследований — понять особенности жизни пар и помочь им бороться с лишним весом. Но, так или иначе, обоюдное психологическое влияние — доказанный факт. Поэтому очень важно прививать друг другу здоровые привычки питания и образа жизни вне зависимости от того, страдаете вы от лишнего веса или нет. Это позволит наслаждаться компанией друг друга всю оставшуюся жизнь.

А что вы думаете о результатах исследований? Верите, что счастливый брак ведет к полноте? Поделитесь своими мыслями в комментариях!