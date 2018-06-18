Как без слез и истерик приучить ребенка правильно питаться

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Ваш ребенок отворачивает нос при виде тушеных овощей или горохового супа, зато с радостью уплетает конфеты и печенье? Поверьте, причина не только в детском упрямстве, но и во врожденных инстинктах выживания. В природе кислые и горькие растения нередко оказываются ядовитыми, поэтому у маленьких детей рецепторы на языке очень чувствительны к этим вкусам. К тому же торты и конфеты хорошо обеспечивают энергией, поэтому предрасположенность к сладостям есть у людей на генном уровне. В этой статье мы расскажем, как ученые предлагают приучать детей к полезной пище.

Мы в AdMe.ru изучили исследования по этой теме и собрали самые интересные и полезные советы.

1. Ешьте вместе с детьми

Традиция есть вместе с детьми существует у многих европейских народов: испанцы собираются всей семьей на обед, немцы в середине дня или вечером — на Kuffee and Kuchen (кофе и пирожное), а французы во время обедов и ужинов сажают за стол даже маленьких детей. Пользу от таких трапез трудно переоценить. Обедая или ужиная с семьей, ребенок съедает больше овощей и охотнее пробует новые продукты. Он перенимает от вас полезные пищевые привычки (например, есть кашу по утрам). Расширяет словарный запас и учится поведению за столом. В целом дети, которые едят вместе с родителями, психологически здоровее и счастливее сверстников.

2. Не запрещайте сладости

То, что запретный плод сладок, знают еще со времен Адама и Евы. Но многие родители не разрешают детям есть конфеты или фастфуд, мотивируя тем, что это вредно. На самом деле получается с точностью до наоборот: чем больше вы запрещаете что-то детям, тем сильнее им хочется. И в результате ограничения в еде становятся причиной переедания и лишнего веса у детей. Если вы сами не можете отказаться от вредной еды, давайте ее и детям. Только объясните: сладости или чипсы нельзя есть ежедневно или заменять ими нормальную еду, так как это вредно для здоровья.

3. Не давайте большие порции еды

Прислушивайтесь к сыну или дочери, если ребенок говорит, что не хочет больше есть. Дети до 5 лет сами чувствуют, когда они насытились. Если вы будете насильно кормить малыша, то вскоре отобьете в нем желание не только есть полезную пищу, но и вообще садиться за стол. Ребенку старше 5 накладывайте еду небольшими порциями: дети, как и взрослые, склонны есть больше, если на тарелке много еды. Если сын или дочка не насытится, то сможет всегда подложить себе еще пищи.

4. Предлагайте новое блюдо не меньше 10 раз

Предлагайте новые блюда регулярно, но при этом ненавязчиво. С возрастом вкусовых рецепторов у ребенка станет меньше, и он полюбит полезные продукты. Имейте в виду: для того чтобы малыш привык к новому блюду, он должен попробовать его от 10 до 16 раз. Поэтому не стоит делать выводы о том, что из еды ребенок не любит, после того как вы предложили ему пищу два или три раза.

5. Не давайте конфеты в качестве награды

Не вознаграждайте за съеденную тарелку цветной капусты конфетами. Политика вознагражения — это плохой вариант приучения к полезным продуктам, поскольку дети начинают относиться к ним как к чему-то неприятному, что нужно перетерпеть. И в результате избегают такой еды. А если ребенок еще маленький, то вообще не давайте ему сладости в качестве награды. Лучше купите ему любимые фрукты или ягоды. Когда малыш привыкнет к этому, то будет больше радоваться апельсину и банану, чем плитке шоколада.

6. Чаще обнимайте своего ребенка

Повышенная тяга к сладостям у ребенка может быть связана с недостатком внимания. Доказано, что люди едят больше сахара, когда им скучно или они расстроены. Поэтому если не хотите, чтобы ребенок пристрастился к сладостям, чаще обнимайте и целуйте своего малыша. И не используйте еду в качестве утешения. Иначе ваше чадо может привыкнуть много есть во время стресса.

7. Прививайте полезные пищевые привычки до года

Наиболее благоприятным временем для приучения малыша к здоровой еде является возраст до года. Дети, которые ели овощи и фрукты в младенчестве и в возрасте 1–2 лет, позитивно относились к ним и впоследствии. После 3 лет вводить новые блюда становится сложнее. Также важно, чтобы опыт взаимодействия с новой едой был позитивным и неоднократным. Не давите на малыша, лучше предлагайте незнакомое блюдо по чуть-чуть, чтобы ребенок привык к его вкусу. Начать закладывать основы здорового питания можно еще в период беременности. В это время и в период кормления грудью женщине нужно питаться разнообразно, отдавая предпочтение полезным продуктам. Из амниотической жидкости и молока ребенок воспринимает аромат новой еды, запоминает его и позднее с большей охотой ее ест.

8. Поощряйте активность детей

Если ребенок плохо кушает, поощряйте подвижные игры и физическую активность. Любое движение улучшает аппетит, а также предупреждает появление лишнего веса. Проголодавшись после игр или спортивных занятий, он с большей вероятностью съест даже нелюбимую еду. Также можно, по примеру итальянцев, готовить вместе с детьми. Так ребенок не только узнает азы кулинарии, но и наверняка попробует собственноручно приготовленное блюдо.

9. Обеспечьте разнообразие

Еда должна обеспечивать ребенка всеми необходимыми микро- и макроэлементами, достаточным количеством белков, углеводов и полезных жиров. Поэтому важно, чтобы продукты были не только полезными, но и разнообразными. Следите, чтобы в открытом доступе для детей было больше овощей, фруктов и другой полезной еды, а не печенья и булочек. Единственный надежный способ уберечь детей от вредной пищи — это не держать ее дома. Итальянцы, например, вообще не покупают майонез, чипсы, полуфабрикаты и другие малополезные продукты. Поэтому у ребенка и не возникает соблазна их попробовать.

10. Не допускайте лишних перекусов

Жевать целый день — плохая привычка, которая заглушает естественное чувство голода и мешает нормальному усвоению пищи. У детей должно быть три основных приема пищи. Между ними у малышей допустимы два перекуса, а у детей старшего возраста (не имеющих значительных физических или умственных нагрузок) — один. Строгих правил на этот счет придерживаются французы. Они делят всю еду на три приема. В перерывах между ними не бегают к холодильнику (в том числе и по ночам) и не едят на ходу. Только дети могут перекусить куском торта, фруктами или шоколадом после школы, но и этот прием пищи (он называется goûter) совершается строго в период с 4 до 6 вечера.

11. Приучайте ребенка есть только за столом

Избегайте телевизора, игр и других способов отвлечения от еды. Пусть ребенок учится есть сам — при помощи детской посуды, нагрудников и стульчиков для кормления. Малыш должен быть полностью сосредоточен на еде. Не торопите малыша: пусть он ест с такой скоростью, с какой может. Чем медленнее он будет есть, тем лучше усвоится пища.

Как приучаете к здоровой пище своих детей вы? Расскажите нам об этом в комментариях.