«Убрать маму из жизни» — что стоит за этими необдуманными словами

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Это история о важности намерений. Вернее, о важности формулировок своих намерений. ...Аудитория в тот день случилась для меня особенной: директора школ, учителя, воспитатели. Зал вместил человек 200. Общались на темы, связанные с психологией взаимодействия и коммуникаций. Разбирали ситуации. Довольно быстро набрали темп, участники заинтересовались и стали активно предлагать темы для обсуждения и вопросы стали задавать — один заковыристее другого. Уже к концу, когда «с полуслова понимаем друг друга», когда уже образовалось общее «понятийное поле», вопросы стали переходить на совсем личное: на дом, на семью. — А как вот мне разобраться с мамой? — прозвучал вопрос откуда-то из первых рядов. Девушка, задавшая его, было видно, сильно волновалась. На мое предложение немного прояснить ситуацию, с которой она хотела разобраться, эмоционально рассказала, что мама держала ее в ежовых рукавицах и она от этого сильно страдала. У мамы всегда были «самые правильные правила», мама всегда знала, «как лучше», лишала дочку права на собственное мнение и за каждый промах отчитывала по полной. Такие у нее воспоминания остались из детства. Приотпустила ее мама только недавно, когда переключила свое внимание на подросшую внучку. И вот теперь история повторялась: — Я слышу, как она с нею общается, как заставляет ее есть, делать уроки, надевать теплые колготы... И вдруг ощущаю, что впадаю в ступор, как будто это меня опять связывают по рукам и ногам... И так мне хочется мою дочь от этого избавить. Я много раз маме выговаривала. Она обижается. И все равно продолжает рулить. — «Выговаривала» — это как? — уточнила я. — Ну, эмоционально, конечно... Когда совсем уж припечет, говорила: «Мам, прекрати! Мы без тебя разберемся. Она уже взрослая, сама может решить». Еще часто хотелось сказать: «Мама, я сыта по горло твоими наставлениями. Ты меня затюкала, теперь и ее хочешь затюкать?» Иногда так и говорила. Нет, не говорила... Кричала. Мама хлопала дверью. Несколько дней у нас не появлялась. Потом как-то забывалось — и все по новой...

— И в чем ваш вопрос? — Вот мы сегодня весь день говорим про общение, про то, как донести свою эмоцию, не разрушив ни себя, ни собеседника. Я весь день ищу ответ на свой вопрос и не нахожу. — А вопрос-то какой? — Вопрос: как сказать, чтобы она не давила? Как донести, что нам не нужна такая ее помощь? Как оградить дочку от нее? Но я же и маму не хочу обидеть. Вы услышали? Уловили, где есть повод для «свистка»? Вот и я услышала и предложила ей: «Скажите это по-другому». Она растерялась. — Такая помощь не нужна, а какая нужна? — начала с подсказки я. — Маму обидеть не хочу, а что тогда хочу? В чем ваше намерение, ваша цель? — Цель? Дистанцироваться... Убрать маму из нашей с дочкой жизни. У меня холодок по спине... Я сделала вид, что не расслышала. Подошла чуть ближе и попросила ее повторить. — Я хочу убрать маму из жизни... — начала проговаривать она для меня каждое слово с паузами и громко. Немного подаюсь вперед, чтобы хоть еще немного приблизиться: — Вы себя сейчас слышите? — не даю ей договорить и повторяю шепотом: «Убрать. Маму. Из жизни» — это действительно ваша цель? В зале вдруг повисает такая тишина, которую обычно называют мертвой.

Она заметно взволновалась. Вдруг услышала, что стоит за ее словами. Ведь что бы она ни говорила, какие бы слова ни подбирала, если она так формулирует для себя цель своего высказывания, именно оно и будет читаться во всем: и в словах, и в интонациях, и в жестах. И мы именно об этом весь день говорили. — Ой, какой ужас... Я не это совсем имела в виду. — Но пока вы так обозначаете свои намерения, все ваши высказывания, как бы вы для них грамотно ни подбирали слова, будут работать на вашу цель. Начните с цели. Слова придут. — Я не хочу, чтобы мама... Ой! Я хочу, чтобы мама... Ой! Мне важно, чтобы дочка... Нет, мне важно, чтобы я... Она задумалась. В зале по-прежнему тишина. — Вы знаете, — после недолгого молчания продолжила она, — я вот сейчас вдруг подумала: этой своей строгостью мама меня так закалила, что нам с дочкой этой закалки с лихвой хватит на двоих. И я справлюсь с этим сама. Как теперь это до мамы донести? Интонации были уже совсем другими. Взгляд стал мягче, колючки отпали. — Итак, ваша цель? — стояла я на своем. — Я хочу донести до мамы, что я... очень признательна ей... за то, что она столько сил вложила в меня. Что благодаря ей у меня сейчас есть полная уверенность, что я смогу быть такой же заботливой мамой. Я хочу успокоить, что у меня все получится, ведь я росла на ее уроках. И я сама непременно поделюсь с дочкой всем, что вложила в меня она, моя сильная, любящая мама.