У женщины из Уганды 38 детей. Она рассказывает, как ей удается с ними справляться

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Многие молодые родители иной раз не знают, как справиться с 1 или 2 детьми. А как насчет 38? Нет, это не шутка. За свои 39 лет жизни женщина из Уганды родила 44 ребенка. 6 из них она потеряла, так что сегодня под крышей ее дома живут 38 разновозрастных детей.

Мы в AdMe.ru поражены ее историей и хотим поделиться ею с вами.

Эту женщину зовут Мариам Набатанзи, и ее жизнь нельзя назвать простой. Когда ей было всего 13 лет, родители продали девочку человеку на 27 лет старше. Они назвали это браком, но Мариам даже не понимала, что происходит, пока не оказалась в его доме. Через год она родила первых детей-близнецов, на следующий год — тройню, а еще через год — сразу 4 малышей.

Мариам была подростком, но уже хорошо понимала, что брак — это непросто. «У моего мужа было множество детей от прошлых отношений. Их матери были разбросаны по всей стране, так что я должна была заботиться о них. Он был жестоким человеком и бил меня при любой возможности, даже если я просто говорила что-то, что ему не нравилось», — так Мариам описала свои отношения с мужем.

Был момент, когда Мариам обратилась к врачам с вопросом, можно ли что-то сделать, чтобы у нее больше не было детей. На тот момент она родила уже 23 ребенка. После обследования врачи пришли к выводу, что у нее повышенная функция яичников и любое вмешательство может поставить под угрозу не только здоровье женщины, но и ее жизнь. Всего Мариам родила 44 ребенка: 6 близнецов, 4 тройни, 3 четверни и всего лишь 2 детей, у которых не было «копии». 6 детей оказались нежизнеспособны и умерли во младенчестве. Сама Мариам считает, что иметь детей — это божье благословение, и утверждает, что ни о чем не жалеет.

Единственное, что огорчает женщину, — все ее дети растут без отца. Муж Мариам мог не появляться месяцами, затем годами, пока в конце концов окончательно не пропал. Он никогда не принимал участия в воспитании детей, разве что иногда давал им имена. Это нередко случалось при телефонном разговоре. Старшему сыну Мариам сейчас 23 года, он говорит, что не видел отца с 13 лет.

Но у этой женщины просто нет времени на жалобы и жалость к себе. Она посвятила свою жизнь детям: старается дарить им достаточно любви и заботы и обеспечивать всем необходимым для жизни. Самые значительные траты этой большой семьи — это, конечно, питание. Каждый день они съедают около 10 кг кукурузной муки, 7 кг фасоли и 4 кг сахара.

Все дети Мариам получают образование. Старшая дочь уже стала медсестрой, сын — квалифицированным строителем. Образование — один из главных приоритетов Мариам: «Я мечтала, что все мои дети будут ходить в школу. У них разные цели: стать врачами, учителями, юристами. У меня не было возможности учиться и состояться в профессии, но я хочу, чтобы она была у них».

Meet 37 year old Mariam Nabatanzi Babirye who has 38 children! (Photos)https://t.co/WyGxBLoPTi pic.twitter.com/CESuRgXuuF — happeningsmediang (@happeningsng) April 26, 2017

Чтобы справляться с финансовой нагрузкой, Мариам пришлось освоить множество самых разных навыков. Она собирает и продает лечебные травы, печет торты, делает свадебные прически, организует и оформляет вечеринки и даже кладет кирпичи. «Все мои дети — это дар бога, который я очень ценю. Я делаю все, что в моих силах, чтобы заботиться о них», — говорит она.

Бывший журналист BBC Кассим Кайира услышал о Мариам и посетил ее необычную семью. Именно благодаря ему мы узнали историю этой женщины. Получив возможность достучаться до широкой аудитории, Мариам рассказала о проблемах женщин в своей культуре: «Прекратите продавать своих дочерей мужчинам, запретите ранние браки. Девочки ужасно страдают, а от потери родительской любви невозможно до конца оправиться».

«Я буду продолжать бороться, чтобы у моих детей была еда и все необходимое для жизни. Я никогда не оставлю их, даже если нам придется страдать, чтобы выжить», — сказала эта удивительная мать. В своем интервью Кассиму Мариам также обратилась к мужчинам: «Не забывайте о своей ответственности перед детьми, брак — это совместная работа по их воспитанию».

С самого детства жизнь этой женщины была очень тяжелой. Мы желаем, чтобы все ее дети выросли в замечательных взрослых. А она в один прекрасный день получила возможность наконец просто спокойно посидеть, отдохнуть и насладиться ароматом цветов. Безусловно, Мариам этого заслуживает.

Что вы думаете об этой истории? Расскажите нам в комментариях и не забудьте поделиться ею с друзьями и семьей.