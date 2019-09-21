Я перестала жертвовать собой, чтобы мой сын вырос без чувства вины

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Меня зовут Вера, и я плохая мать. Когда родился мой сын, я твердо решила, что буду для него идеальной. Но мне не удалось достичь совершенства. В попытках стать лучшей я упускала что-то важное. Мой сын перестал приносить мне радость, и от этого я чувствовала себя виноватой и несчастной.

Мне хотелось бы рассказать читателям AdMe.ru, как я пересмотрела свои взгляды на жизнь и воспитание детей и поняла, что счастливое материнство не имеет ничего общего с бесконечной чередой жертв.

Я все сделала, как мама научила

Мы с сестрой всегда были у мамы на первом месте. Об этом она напоминала нам ежедневно. Мама гордилась, что ради нас пожертвовала всем, и неодобрительно отзывалась о женщинах, которые имели наглость думать и о себе. По ее примеру я тоже поставила своего сына на первое место. У него было все: дорогие вещи, вкусные и полезные блюда, кружки, лучшие игрушки. Свобода выбора, минимум ограничений и практически никакого режима. Я играла с ним, развлекала его и развивала. Понимала его, утешала и целовала. Я даже ушла с работы, чтобы быть всегда рядом с ним.

Но этого было мало

Не только своему сыну я должна была отдавать всю себя — мама тоже во мне нуждалась. Нужно было почаще навещать ее, ходить с ней по магазинам, а по выходным ездить на дачу и помогать с хозяйством. Я разрывалась: с одной стороны был мой мальчик, для которого я хотела быть идеальной, с другой — мама, которая столько лет была идеальной для меня. Но однажды мама произнесла: «Я отдала тебе всю свою жизнь, а ты совсем не стараешься для меня. Ты должна уделять мне больше времени». Меня захлестнуло жгучее чувство вины и раскаяния. Все сложилось: я была ужасной дочерью, моя карьера с рождением сына отодвинулась в сторону, а вишенкой на торте стали ухудшающиеся отношения с мужем. Мы почти не проводили времени вместе, а если и разговаривали, то темой разговора был ребенок.

Однажды утром я поняла, что не могу и не хочу вставать с кровати

Рядом плакал сын, а я лежала в кровати и просто смотрела в потолок. В тот день я поняла, что не об этом мечтала. Пришлось заметить очевидное: принцип «ребенок — центр вселенной» не работает. Следуя ему, через 20–30 лет я превращусь в свою мать, которая отдала детям все, а теперь ждет отдачи. И мой сын будет чувствовать такое же жгучее чувство вины, как и я сейчас. Нет, не такого будущего я хотела для своего ребенка.

И я решила бороться

Проблема оказалась довольно распространенной. Все психологи твердили: рождение ребенка не повод ставить крест на собственной жизни. Более того, возведение ребенка на пьедестал в первую очередь вредит самому ребенку. Начитавшись книг по психологии, мы с мужем осмелились задать себе известный, но крайне неприятный вопрос: «Может ли кого-то по-настоящему любить человек, который не смог полюбить самого себя?» Ответ заставил нас принять трудное решение: больше мы не будем ставить интересы ребенка выше собственных. На семейном совете было решено полностью пересмотреть уклад нашей жизни.

Мы сделали несколько простых, но эффективных шагов

Ввели режим. Раньше мне не хотелось ограничивать свободу сына, однако она дорого обходилась всем нам: он уставал до изнеможения, рыдал в истерике и потом отключался в неудобном месте и в неподходящее время. Спланировать день и успеть закончить свои дела было невозможно. Через неделю после введения четкого регламента на сон, еду и прогулки сын стал спокойнее, истерики почти исчезли, а я получила несколько часов для себя.

Наш сын выучил слово «подожди». Я перестала бросать все свои дела по его первому писку, и постепенно он понял, что вокруг его желаний планета не вращается, у всех людей есть чувства и потребности и с этим нужно считаться.

Мы перестали постоянно развлекать сына. Это не только энергозатратно, но и вредно: когда у ребенка нет времени на скуку, у него не развивается воображение, а ведь это одна из важнейших функций мозга. Когда у нашего сына появилось свободное время, он научился сам придумывать игры и сосредотачиваться на них.

Мы перестали покупать игрушки в безумных количествах. Присмотревшись, мы поняли, что ребенок даже не ориентируется в этом море разноцветного пищащего хлама. Поэтому мы вынесли из дома большую часть старых игрушек, а новых не купили. В результате у каждой игрушки появился вес и ценность, а у нас с мужем — деньги на поход в кафе и другие маленькие радости.

«Мама-такси», занятое исключительно перевозкой ребенка из одного развивающего кружка в другой, прекратило свое существование. Более того, до 4 лет мы вообще отказались от кружков. Вместо развивающих занятий мы с сыном гуляли, много читали и разговаривали. И его уровень развития от этого отнюдь не упал.

Раз в неделю мы с мужем стали просить бабушек посидеть с внуком, а сами отправлялись гулять вдвоем. Оказывается, всего несколько часов наедине могут окрылить на неделю. Появилось время на общение с друзьями — тоже отличный способ доставить себе радость.

Мы отказались от модели, предполагающей, что все лучшее и самое вкусное достается ребенку. Может, это и было оправданно в эпоху дефицита, но сейчас — точно нет. Все делится строго поровну, и сын знает, что мама с папой тоже любят пирожные.

Я вновь занялась любимым делом — стала рисовать. И оказалось, что мой сын отлично сидит рядом и рисует вместе со мной. А еще он может долго самостоятельно играть в конструктор. Когда мое увлечение вернулось ко мне, я стала гораздо счастливее и уравновешеннее — соответственно, и мой сын стал спокойнее.

Немного домашних дел стало перепадать и нашему сыну. Сначала он помогал нам по дому в виде игры, но потом это вошло в привычку. Кроме того, теперь он знает: чтобы не приходилось что-то убирать, лучше это не бросать.

Наша жизнь снова принадлежит нам

Сейчас моему мальчику 5 лет. Он сам выдумывает игры и подолгу играет в них, легко находит друзей и отлично ладит с ребятами во дворе. Он хорошо знает фразы «мама работает», «мама устала» или «мама хочет побыть одна». Он в курсе, что кроме него у меня есть другие увлечения. Но мой сын знает и то, что я очень его люблю и всегда найду время для него. Мы с мужем давно забыли чувство приближающейся катастрофы, а у меня нет ощущения, что моя единственная жизнь брошена к чьим-то ногам. И потому я никогда не упрекну в этом своего ребенка. Я понимаю, моему ребенку всегда найдется что рассказать психотерапевту. Но главное, что он научится ценить собственную жизнь, чувствовать и отстаивать свои границы и его не будет тяготить груз чужой, изломанной ради него судьбы.