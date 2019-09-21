Я перестала жертвовать собой, чтобы мой сын вырос без чувства вины
Меня зовут Вера, и я плохая мать. Когда родился мой сын, я твердо решила, что буду для него идеальной. Но мне не удалось достичь совершенства. В попытках стать лучшей я упускала что-то важное. Мой сын перестал приносить мне радость, и от этого я чувствовала себя виноватой и несчастной.
Мне хотелось бы рассказать читателям AdMe.ru, как я пересмотрела свои взгляды на жизнь и воспитание детей и поняла, что счастливое материнство не имеет ничего общего с бесконечной чередой жертв.
Я все сделала, как мама научила
Мы с сестрой всегда были у мамы на первом месте. Об этом она напоминала нам ежедневно. Мама гордилась, что ради нас пожертвовала всем, и неодобрительно отзывалась о женщинах, которые имели наглость думать и о себе.
По ее примеру я тоже поставила своего сына на первое место. У него было все: дорогие вещи, вкусные и полезные блюда, кружки, лучшие игрушки. Свобода выбора, минимум ограничений и практически никакого режима. Я играла с ним, развлекала его и развивала. Понимала его, утешала и целовала. Я даже ушла с работы, чтобы быть всегда рядом с ним.
Но этого было мало
Не только своему сыну я должна была отдавать всю себя — мама тоже во мне нуждалась. Нужно было почаще навещать ее, ходить с ней по магазинам, а по выходным ездить на дачу и помогать с хозяйством.
Я разрывалась: с одной стороны был мой мальчик, для которого я хотела быть идеальной, с другой — мама, которая столько лет была идеальной для меня.
Но однажды мама произнесла: «Я отдала тебе всю свою жизнь, а ты совсем не стараешься для меня. Ты должна уделять мне больше времени». Меня захлестнуло жгучее чувство вины и раскаяния.
Все сложилось: я была ужасной дочерью, моя карьера с рождением сына отодвинулась в сторону, а вишенкой на торте стали ухудшающиеся отношения с мужем. Мы почти не проводили времени вместе, а если и разговаривали, то темой разговора был ребенок.
Однажды утром я поняла, что не могу и не хочу вставать с кровати
Рядом плакал сын, а я лежала в кровати и просто смотрела в потолок. В тот день я поняла, что не об этом мечтала. Пришлось заметить очевидное: принцип «ребенок — центр вселенной» не работает. Следуя ему, через 20–30 лет я превращусь в свою мать, которая отдала детям все, а теперь ждет отдачи. И мой сын будет чувствовать такое же жгучее чувство вины, как и я сейчас. Нет, не такого будущего я хотела для своего ребенка.
И я решила бороться
Проблема оказалась довольно распространенной. Все психологи твердили: рождение ребенка не повод ставить крест на собственной жизни. Более того, возведение ребенка на пьедестал в первую очередь вредит самому ребенку.
Начитавшись книг по психологии, мы с мужем осмелились задать себе известный, но крайне неприятный вопрос: «Может ли кого-то по-настоящему любить человек, который не смог полюбить самого себя?» Ответ заставил нас принять трудное решение: больше мы не будем ставить интересы ребенка выше собственных. На семейном совете было решено полностью пересмотреть уклад нашей жизни.
Мы сделали несколько простых, но эффективных шагов
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Ввели режим. Раньше мне не хотелось ограничивать свободу сына, однако она дорого обходилась всем нам: он уставал до изнеможения, рыдал в истерике и потом отключался в неудобном месте и в неподходящее время. Спланировать день и успеть закончить свои дела было невозможно. Через неделю после введения четкого регламента на сон, еду и прогулки сын стал спокойнее, истерики почти исчезли, а я получила несколько часов для себя.
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Наш сын выучил слово «подожди». Я перестала бросать все свои дела по его первому писку, и постепенно он понял, что вокруг его желаний планета не вращается, у всех людей есть чувства и потребности и с этим нужно считаться.
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Мы перестали постоянно развлекать сына. Это не только энергозатратно, но и вредно: когда у ребенка нет времени на скуку, у него не развивается воображение, а ведь это одна из важнейших функций мозга. Когда у нашего сына появилось свободное время, он научился сам придумывать игры и сосредотачиваться на них.
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Мы перестали покупать игрушки в безумных количествах. Присмотревшись, мы поняли, что ребенок даже не ориентируется в этом море разноцветного пищащего хлама. Поэтому мы вынесли из дома большую часть старых игрушек, а новых не купили. В результате у каждой игрушки появился вес и ценность, а у нас с мужем — деньги на поход в кафе и другие маленькие радости.
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«Мама-такси», занятое исключительно перевозкой ребенка из одного развивающего кружка в другой, прекратило свое существование. Более того, до 4 лет мы вообще отказались от кружков. Вместо развивающих занятий мы с сыном гуляли, много читали и разговаривали. И его уровень развития от этого отнюдь не упал.
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Раз в неделю мы с мужем стали просить бабушек посидеть с внуком, а сами отправлялись гулять вдвоем. Оказывается, всего несколько часов наедине могут окрылить на неделю. Появилось время на общение с друзьями — тоже отличный способ доставить себе радость.
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Мы отказались от модели, предполагающей, что все лучшее и самое вкусное достается ребенку. Может, это и было оправданно в эпоху дефицита, но сейчас — точно нет. Все делится строго поровну, и сын знает, что мама с папой тоже любят пирожные.
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Я вновь занялась любимым делом — стала рисовать. И оказалось, что мой сын отлично сидит рядом и рисует вместе со мной. А еще он может долго самостоятельно играть в конструктор. Когда мое увлечение вернулось ко мне, я стала гораздо счастливее и уравновешеннее — соответственно, и мой сын стал спокойнее.
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Немного домашних дел стало перепадать и нашему сыну. Сначала он помогал нам по дому в виде игры, но потом это вошло в привычку. Кроме того, теперь он знает: чтобы не приходилось что-то убирать, лучше это не бросать.
Наша жизнь снова принадлежит нам
Сейчас моему мальчику 5 лет. Он сам выдумывает игры и подолгу играет в них, легко находит друзей и отлично ладит с ребятами во дворе.
Он хорошо знает фразы «мама работает», «мама устала» или «мама хочет побыть одна». Он в курсе, что кроме него у меня есть другие увлечения. Но мой сын знает и то, что я очень его люблю и всегда найду время для него.
Мы с мужем давно забыли чувство приближающейся катастрофы, а у меня нет ощущения, что моя единственная жизнь брошена к чьим-то ногам. И потому я никогда не упрекну в этом своего ребенка.
Я понимаю, моему ребенку всегда найдется что рассказать психотерапевту. Но главное, что он научится ценить собственную жизнь, чувствовать и отстаивать свои границы и его не будет тяготить груз чужой, изломанной ради него судьбы.
А как вы распределяете время между своими личными интересами и ребенком? Может ли хорошая мама думать не только о детях, но и о себе?