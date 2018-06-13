У чувства юмора нет возраста, и у нас есть доказательства

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Наши любимые бабушки никогда не перестают нас удивлять. Их творчество вызывает умиление, они находят самое необычное применение обычным вещам, а так, как они, развлекаться не умеет никто. Молодые душой, они показывают на собственном примере, как нужно проживать эту жизнь, чтобы ни о чем потом не жалеть.

AdMe.ru собрал 19 фотографий, показывающих, за что мы так любим бабушек.

1. «Моя бабушка на ее 100-й день рождения»

2. «Моя 87-летняя бабушка решила, что пришло время сделать татуировку»

3. «Кажется, она наслаждалась своим пребыванием в Бангкоке»

4. «Нашел это спрятанным за банками на кухне у моей овдовевшей 86-летней бабушки. Думаю, у всех нас есть свои маленькие секреты»

5. «Восхищаюсь своей 96-летней бабушкой, которая по-прежнему живет одна, может ходить без трости или инвалидной коляски и которая поливает свои цветы, поднявшись на тракторе»

6. «Просто моя бабушка на вечеринке, за диджейским пультом»

7. «У моей бабушки есть лопатка, которую она использует для перемещения завершенных кусочков ее пазла»

8. «Моя девушка попросила бабушку гулять с собакой, пока она на работе»

9. «Она любит Тима Тибоу, поэтому на день рождения мы подарили ей это»

10. «Никто не хотел говорить бабушке, что ее блюдо с „прорезями для ложек“ было пепельницей...»

11. «Была в гостях у бабушки и нашла фото из ее новогоднего круиза. Какого черта, бабушка?!»

12. «Я попросил машину, полную денег, на мой день рождения. Бабушка подарила это»

13. «Я заказала костюм Чудо-женщины. Он оказался немного большим для меня, и моя бабушка сказала, что хочет примерить его. Потрясающий результат!»

14. «Эта картина 30 лет висела в доме моей бабушки. Только что заметила, что она наклеила свое лицо вместо Скарлетт О’Хары»

15. «Она сделала этот стенд для клуба пенсионеров»

16. Когда жизнь удалась и можешь себе позволить делать все что хочешь

17. «На пирсе бабушку укусил пеликан, и она отчитала его за это»

18. «Бабушка моего мужа. Странное сходство»

19. «Она вырезала из журнала фото Леонардо Ди Каприо и наклеила его вместо своего мужа»