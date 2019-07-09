Троих близнецов разлучили в детстве ради эксперимента. Стоил ли результат того — большой вопрос

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Первый день в колледже для 19-летнего Роберта Шафрана проходил более чем странно: незнакомцы приветствовали его как старого друга, спрашивали, как дела, а несколько девушек даже поцеловали его. Роберт пребывал в полном замешательстве, пока один из студентов не догадался спросить его дату рождения и поинтересоваться, приемный ли он ребенок в семье. Услышав утвердительный ответ, новый знакомый воскликнул: «У тебя есть брат-близнец!» Роберт опешил. Но он еще не знал о том, что у него их целых два.

Звучит так, будто редакция AdMe.ru пересмотрела индийское кино, но эта удивительная встреча на самом деле произошла в 1980 году в Нью-Йорке. Читайте дальше, чтобы узнать подробности реальной истории, которая дала бы фору любому фильму.

Случайное воссоединение

Когда Роберт Шафран пошел в колледж, его приняли за брата-близнеца, о котором он никогда не слышал. Им был второкурсник Эдвард Галланд, и один из студентов поделился его номером телефона. Роберт позвонил ему и замер, услышав в трубке свой голос. В тот же день братья встретились, и оба испытали шок: они были копией друг друга. В шоке были и приемные родители парней, ведь никто из них не подозревал о существовании близнецов. Историю о воссоединении братьев мгновенно подхватила местная пресса. Один из выпусков новостей попался на глаза студенту другого колледжа, Дэвиду Келлману. С фотографии на него смотрели два лица, ничем не отличающиеся от его отражения в зеркале. Дэвид разыскал номер телефона родителей Эдварда и позвонил им. «Боже, да они лезут изо всех щелей!» — в шутку воскликнула приемная мама после разговора.

Тройняшки в фильме «Отчаянно ищу Сьюзан».

Наконец все братья были в сборе: Роберт, Эдвард и Дэвид. В глаза бросалось не только их внешнее сходство — у парней были и одинаковые предпочтения, к примеру, касающиеся спорта (реслинг), сигарет («Мальборо»), женщин (нравились те, что постарше). Обаятельные тройняшки быстро стали звездами и любимцами публики: о них писали в газетах и журналах, их приглашали на ТВ и предлагали роли в кино. Так, братья появились в фильме «Отчаянно ищу Сьюзан» с Мадонной в главной роли. А фотограф Энни Лейбовиц, специализирующаяся на портретах знаменитостей, попросила братьев о том, чтобы провести фотосессию с ними. Встреча действительно изменила жизнь каждого из братьев, и дело даже не в популярности. Они были так счастливы снова быть вместе, что позже говорили: «Мы будто влюбились друг в друга». Они договаривали предложения друг за друга, повторяли жесты. Парни стали снимать квартиру втроем, а в 1988 году открыли ресторан Triplets («Тройняшки») в одном из модных районов Нью-Йорка.

Почему братьев разлучили

Пока Роберт, Эдвард и Дэвид не могли нарадоваться друг другу, их приемные родители недоумевали: почему в агентстве по усыновлению им не сообщили о близнецах? Когда они обратились туда за ответами, им ответили, что устроить троих детей в одну семью — задача довольно сложная. Конечно, это не было реальной причиной. Настоящих ответов родители тогда так и не добились. На самом деле братья-близнецы, сами того не зная, участвовали в эксперименте, который должен был выяснить, насколько сильно воспитание влияет на характер человека. Об этичности такого подхода к исследованию ученые тогда не задумывались. Тройняшек родила девушка-подросток 12 июля 1961 года. Оказалось, детей было четверо, но один ребенок умер во время родов. В возрасте 6 месяцев мальчики были разлучены: они стали участниками эксперимента под руководством ученых Питера Нойбауэра и Виолы Бернард. Через некое престижное агентство по усыновлению Louise Wise Agency детей намеренно поместили в три разные семьи, которые отличались уровнем достатка и подходами к воспитанию. Первая семья относилась к среднему классу, вторая — к рабочему, а третья была зажиточной. Все семьи двумя годами ранее удочерили девочек в этом же агентстве.

Никто из родителей не был в курсе эксперимента, как и не знал о существовании идентичных близнецов своих приемных детей. Визиты специалистов родителям объясняли как обычную практику при усыновлении. Поначалу исследователи навещали мальчиков не менее 4 раз в год, по мере их взросления встречи сократились до 1 раза. Дети проходили тесты на когнитивные способности, все встречи записывались на камеру. Официально исследование длилось 10 лет, но из некоторых отчетов становится ясно, что за мальчиками наблюдали и по истечении этого срока. Роберт, Эдвард и Дэвид были не единственными детьми, которым «посчастливилось» участвовать в подобном эксперименте. Их было гораздо больше, но точное количество неизвестно. Некоторые результаты эксперимента Питер Нойбауэр опубликовал в своей статье и книге, которые вышли в 1986-м и 1990 годах соответственно. Целиком же исследование до сих пор не было опубликовано. Бумаги хранятся в Йельском университете, а доступ к ним ограничен до 2065 года.

Как сложилась жизнь братьев

Дэвид Келлман и Роберт Шафран на церемонии награждения The 3rd Annual Critics’ Choice Documentary Awards.

У братьев была не только одинаковая внешность и похожие вкусы. По словам приемных родителей, в младенчестве все мальчики часто бились головой о прутья кроваток, когда были расстроены. Дэвид уверен, что это было знаком сепарационной тревоги. Позже выяснилось, что у всех троих было пониженное зрение, или амблиопия, но лечение получал лишь один из братьев (этот факт позже вызвал негодование остальных). Более того, каждый страдал от проблем с ментальным здоровьем. К студенчеству Эдвард и Дэвид уже успели побывать в психиатрических клиниках, Роберт был условно освобожден по делу об ограблении. «Исследователи видели, что у нас проблемы. И они могли бы помочь. Вот что злит больше всего. Они могли помочь... но не сделали этого», — вспоминал Дэвид. Воссоединение обрадовало тройняшек, но открывшаяся правда об эксперименте тяжело сказалась на их эмоциональном состоянии. Уже будучи взрослым, Роберт высказался: «Нас называли подопытными. Но мы — жертвы. Это большая разница. С нами обращались как лабораторными мышами. А мы — живые люди». Со временем тройняшки женились, у Дэвида родились две девочки, у Роберта — дочь и сын, а у Эдварда — дочь. Эдвард был больше других привязан к братьям и несколько раз переезжал, чтобы быть ближе к ним. У него были сложные отношения с приемным отцом, поэтому после воссоединения с близнецами он почувствовал, что наконец обрел семью. Эдвард делал все, чтобы быть с братьями. К несчастью, он страдал от биполярного расстройства и покончил с собой в 1995 году. К тому времени отношения близнецов уже не были прежними из-за ухода Роберта из общего бизнеса. Трагедия больно ударила по Дэвиду и Роберту, из-за чего они начали отдаляться друг от друга и вскоре почти перестали выходить на связь. Их общение возобновилось лишь во время съемок документального фильма «Три одинаковых незнакомца». Картина вышла в 2018 году, и ее премьерный показ вызвал слезы у некоторых зрителей. После него к Дэвиду и Роберту подошла некая пара со словами: «От лица всех психологов-исследователей в мире мы просим прощения».