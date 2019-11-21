Теплый рассказ о том, что родственники — это самое дорогое, что у нас есть. Даже если мы их стесняемся

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Бешеный темп современной жизни диктует свои правила, которые порой могут быть слишком жестокими. Часто мы забываем позвонить родителям, аргументируя это тем, что у нас много работы, или насыщенной семейной жизнью, в которой все время уделяется маленьким детям. Однако прочные родственные связи — это то, что может сделать человека сильнее, увереннее в себе и подарить ему надежду на лучшее. В этом уверена писательница Людмила Климова, которой принадлежит трогательный рассказ «Доченька».

Мы в AdMe.ru читали этот рассказ со слезами на глазах, думая о том, что эта история могла произойти с каждым из нас, а мы могли даже вовсе этого и не заметить.

Матери своей — Шуры — Наташа стала стесняться лет в тринадцать. Как раз ее начали интересовать всякие «взрослые» женские штучки. Тут-то она и заметила, что ее мать не как другие женщины их довольно крупного поселка. Шуру не интересовали ни модные шмотки, ни косметика. Маникюра она отродясь не делала. Да и речь у матери была простоватая, «колхозная», как говорила Наташа. А профессия так и вообще полный позор — птичница. Образованности ей тоже явно не хватало. Прочно засела с той поры в Наташиной голове мысль, желание стать городской, вырасти поскорее и до капли высосать из себя поселковое детство, освободиться от него. Росла она девочкой умной, хорошо училась. Тут явно повлияли неизвестные отцовские гены. Как-то Наташа спросила у матери про отца. — А бог его знает, где он, — просто ответила Шура, и Наташа больше не интересовалась. Через несколько лет уехала в город, поступила в техникум. И ни разу — ни разу! — за все время учебы к матери не приезжала. Даже летом. Так и жила в общаге. А Шура регулярно моталась к своей Наталочке с полными сумками картошки и солений. Ужасно стесняясь материных нелепых беретов и дурацких вязаных кофт, Наташа никогда подолгу не позволяла Шуре находиться в их с девчонками-однокурсницами комнате. — Мам, ну чего там сидеть? Идем во двор на скамейку.

Простая и наивная Шура о дочериных терзаниях не подозревала. Как любила ее всем своим добрым материнским сердцем, так и продолжала любить. А ведь молодая еще была Шура-то. Двадцать лет ей всего исполнилось, когда Наталочка на свет появилась. Наташино нежелание приезжать даже на каникулы в родной поселок принесло, однако, свои плоды — обзавелась девушка самым настоящим, всамделишным женихом Сергеем. Шуру на свадьбу не позвали. Очень уж Наташа боялась, что та оплошает и опозорит ее. Да и не делали шикарной свадьбы. Матери она позвонила за день до росписи в ЗАГСе и поставила перед фактом. — Доченька! Да как же это? — Что «это», мам? Ничего особенного, студенческая свадьба. А ты к нам через недельку приезжай знакомиться. Знакомства этого Наташа ждала в муках. Новообретенная свекровь сразу стала ее кумиром. В мыслях она уже мысленно компенсировала недостатки матери свекровиными «заслугами». А ими были (ни много ни мало) постоянная укладка, макияж-маникюр, модная одежда и масса бижутерии. Мечтала Наташа, что станут со свекровью подругами, и не замечала ни ее эгоистичности, ни недалекости. В семейную жизнь сына та не лезла. Казалось, сбыла с рук — и хорошо. Жилищный вопрос молодых решили так: Сережина бабушка по отцу переехала к сыну с невесткой в бывшую Сережину комнату, а новобрачные стали жить в ее квартире. Шура должна была приехать на электричке. Когда Наташа вместе с мужем вышла на перрон и увидела стоящую там мать, то чуть не содрогнулась от ужаса. С огромным рюкзаком за спиной и двумя баулами в руках, в ярком берете, защитного цвета ветровке и резиновых сапогах, Шура беспомощно озиралась, ища глазами опаздывающую дочь. — Мама, ну вот и мы! Знакомься, это мой муж Сережа. — Здравствуй...те, Сережа, — робко произнесла Шура. — Рад познакомиться, Александра Борисовна, — весело ответил Сергей, забирая у тещи и баулы, и рюкзак. — Ого, и чего это вы туда наложили? — Так как же?! Картошечки, думаю, вам, огурчиков... — Картошечка — это хорошо! — снова весело сказал Сергей и бодро зашагал вперед. — Не могла поприличнее одеться, в город все-таки приехала, — зашипела Наташа на мать. — Доченька, так кто ж на меня смотрит?

Наташа закатила глаза. Дома она выставила на стол тарелку с мини-бутербродами, нарезанный кружочками апельсин и тонкие ломтики сыра. Шура недоуменно смотрела на все это. — Доченька, а хлеб-то чего такой маленький? — Мама! Это называется ка-на-пе-е! Шура, вконец растерявшаяся от строгости дочери, промямлила: — Так, может, это... картошечки пожарить? Сергей, до того с тоской взиравший на Наташины кулинарные изыски, вдруг оживился: — А давайте, Александра Борисовна! — и сурово посмотрел на жену. — А вот тут у меня еще капусточка вам, — Шура вытащила из рюкзака трехлитровку с квашеной капустой. Сергей аж застонал от удовольствия. Приободренная поддержкой зятя, Шура принялась освобождать свои огромные сумки от даров, сопровождая каждый пояснением: — Грибочки вот, сама солила. А это маринованные. Грузди. Вареньице клубничное. А это брусничка моченая. Помидорчики. Еще моей бабки рецепт. Ты их, Сережа, под водочку. Икра кабачковая. Огурчики. Завсегда у меня хрустящие получаются. За минуту стол был уставлен банками разных калибров, победно потеснивших Наташины тарелочки к самому краю так, что они рисковали упасть. Сергей бурно выражал восторг. — Лучший подарок на свадьбу! Мои-то никогда этим не занимались. Вот это теща у меня мировая! Наташка, ну ты чего куксишься? Наташе оставалось две недели до родов, когда неожиданно на пороге их квартиры возникла Шура. Как всегда, нагруженная гостинцами. — Мам, ты чего это? Без предупреждения. — В отпуске я, доченька. Приехала вот проведать, помочь тебе. А чего предупреждать-то? На следующий день Сергей вернулся с работы и заявил: — Наташка, меня неожиданно в командировку отправили, так что хорошо, что с тобой мама. — Как в командировку? Надолго? — Сразу после выходных вернусь. — Ну так что со мной может случиться? Рожать-то через две недели. — Ну мало ли. На всякий случай. Александра Борисовна, вы ведь останетесь? И, чмокнув жену в кончик носа, Сергей начал собираться. На самом деле ни в какую командировку ему было не надо. Просто за долгие месяцы Наташиной беременности он устал от ее капризов, частого недовольства и смены настроения и потому с легким сердцем уезжал на выходные к другу, жившему за городом у озера, отдохнуть от общества жены и порыбачить. Утром у Наташи начало тянуть живот. Она не обращала внимания, но к вечеру боль стала очень сильной. «Рано ведь еще, — думала Наташа. — Свекрови позвонить?» Сказать бы матери, да что ее глупая мать сделает. Только закудахтает, как курица, за которыми она ухаживает на работе. Шура в этот момент ушла помыться в ванную. Наташа набрала номер Сережиных родителей. — Милочка, так это тебе не мне нужно звонить, а в скорую, — заявила своим высоким голосом свекровь, услышав от Наташи, что она «кажется, рожает». — А что, Сережи рядом нет? — Не-е-ет, он в командировке. — Странно, мог бы отказаться в таком случае. Я-то тебе чем могу помочь? От неожиданного пренебрежения свекрови Наташе стало еще больнее. Шура выключила воду и услышала слабые вскрики дочери. Выскочила, обмотанная полотенцем, и обнаружила дочь сидящей на полу и прислонившейся спиной к дивану. Та корчилась от боли. — Доченька! Неужто началось? Сейчас я в скорую позвоню! Шура вмиг стала какой-то собранно-деловитой. Позвонила в скорую, четко указав все данные. — Доченька, сумка-то у тебя собрана? Наташа помотала головой, растягивая от боли рот, не в силах произнести ни слова. Шура собрала все необходимое в роддом. — Держись, доченька, держись, ничего оно, ничего, — приговаривала Шура, поглаживая Наташу по спине и плечам до самого приезда скорой.

В роддоме Наташу быстро осмотрели и увезли. Шура услышала брошенное врачами «ягодичное предлежание». Что это такое, Шура знала. Сама так свою Наталочку рожала. Ох и намучилась тогда. — Женщина, нельзя тут сидеть. Езжайте домой. — Как же я поеду?! Дочь ведь моя... — Нельзя, нельзя, женщина. Не положено. Но упрямая Шура осталась на скамеечке в «предбаннике», где слегка прикорнула. Сердобольная медсестра только покачала головой и накрыла Шуру стареньким шерстяным одеялом. Утром ее растолкали в плечо. — Родила. Слышите? Родила ваша дочь. Мальчик. Три пятьсот. Все в порядке. Отдыхает она. Идите домой. Передачки по вечерам можно приносить. По лицу заспанной Шуры растеклась счастливая улыбка. Она съездила на квартиру к Наташе, умылась, позавтракала, потом пробежалась по магазинам и уже к обеду наматывала круги вокруг роддома. Наконец услышала родной голос: — Мама! — Доченька! Кинулась на голос к окну, за которым стояла ее Наталочка, бледная и улыбающаяся. Здание роддома было стареньким, окна на первом этаже низкие, так что можно было спокойно заглянуть в палату. — Ну как, доченька? Все хорошо? Я вот тут тебе принесла... — Шура перекинула через подоконник пакет. — Мама, куда так много?! Ну ты чего? — Кушай, доченька, кушай. Тебе сейчас нужно. Ну как, видела? — Видела! Ма-а-аленький, — Наташа от умиления уронила слезинку, а Шура в ответ — целый водопад. — Мама, ну ты чего?! — Ничего, доченька, это я от счастья. Доченька, — сказала Шура после паузы, — ты уж меня прости, что я про отца-то твоего... Тут он живет. В городе. Только семья у него. Карточку твою я ему показывала. Училась ты тогда. Пятнадцать тебе было. Только он сказал: «А чего я ей скажу?» — Да зачем он нам, мама? Нам и вдвоем хорошо, правда ведь? Ой, мама, — Наташа вдруг засмеялась, — а ты ведь теперь бабушка, представляешь? В сорок лет! Бабушка, — смеялась Наташа. — А и правда, — улыбаясь, Шура выдала новую порцию слез. — Мама, ты ведь останешься у нас, пока в отпуске? — Останусь, доченька, останусь...