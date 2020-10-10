Теплая история о том, как выглядит старость, наполненная любовью и поддержкой

В молодости многие думают, что встретят 80-летие где-то на Бали, будут рассекать на скутере, общаться с людьми вдвое младше себя и устраивать безумные вечеринки. С возрастом мечты становятся другими. Уже кажутся важными только несколько вещей: близкие люди рядом, здоровье и спокойная старость. Именно об этом написала пронзительную историю Мила Миллер .

Забрала к себе жить маму. Навсегда. Ничего заранее не решая, просто одним днем, с одним пакетом. В пакете — колготки, тапочки с надписью «Лучшей бабушке на свете» (подарок моих детей), теплый халат с рубашкой и почему-то наволочка. Мама пакет собирала сама.

Теперь у меня дома уже 3 недели живет старенькая девочка лет четырех. Худенькая, с белоснежной гулькой на голове, в хлопчатых колготках гармошкой на щиколотках. Она гуляет по коридору, мелко шаркая теплыми тапочками, осторожно останавливается у порога и высоко поднимает ноги, переступая невидимые препятствия. Улыбается собаке в коридоре. Слышит невидимых людей и рассказывает мне ежедневные новости от них. Стесняется и много спит. Аккуратно кусает шоколадку (я все время подкладываю ей в комнату шоколад) и запивает чаем, придерживая чашку двумя руками: одна рука дрожит. Страшно боится потерять с тонкой руки обручальное кольцо, все время его проверяет. Я вдруг вижу, какая она старенькая и беспомощная. Она просто отпустила себя, расслабилась и перестала играть во взрослую. И доверила полностью, абсолютно, во всех мелочах свою жизнь мне. И самое главное для нее — когда я дома. Она так облегченно выдыхает, когда я вхожу с улицы, что я стараюсь надолго не уходить.

И опять я каждый день варю суп к обеду, как детям в детстве, опять на столе появилась вазочка с печеньем.