Таинственная история похищения 50-летней давности, которая до сих пор сводит с ума американскую полицию

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Пол Фрончак, или Джек Розенталь (это его настоящее имя), вот уже на протяжении более чем 50 лет пытается найти своих родных. Он отмечает свой день рождения дважды в год — 26 апреля и 27 октября (истинная дата рождения). Похищенный спустя 36 часов после своего появления на свет, он был «найден» спустя 2 года. Однако ни родители, ни он долгое время не подозревали о том, что они друг другу не родные люди. Сегодня Пол пытается найти того самого человека, жизнью которого он живет, и своих настоящих родственников. Эта история всколыхнула ряд американских СМИ и до сих пор продолжает волновать умы общественности.

AdMe.ru предлагает и вам ознакомиться с этой удивительной историей похищения, последствия которой растянулись на несколько десятков лет.

В 1964 году в одной из больниц Чикаго у супругов Честера и Доры Фрончак родился сын. Однако радость новоиспеченных родителей длилась недолго: через несколько дней малыша похитила женщина, которая, как выяснилось позднее, была переодета в одежду медсестры. На поиски младенца были брошены все силы чикагской полиции. В ходе расследования было опрошено 30 тыс. человек и осмотрено 10 тыс. детей, а сам факт похищения стал национальной сенсацией. Ребенка удалось найти лишь спустя 2 года на одной из оживленных улиц Ньюарка (штат Нью-Джерси). Его идентифицировали по своеобразному изгибу на ушке и благополучно увезли к Фрончакам, которые не помнили себя от счастья. Мальчик воспитывался в любящей семье и даже не подозревал о том, что может быть не их родным ребенком.

Dora and Chester Fronczak rushed to meet the boy, with what felt like the entire world watching them.



"She could either say, 'I'm not sure,' and put this child back into the system, or say, 'Yes, that's my son,' and save this child from what could be a horrible life,” says Paul. pic.twitter.com/47MKoQGrG6 — BBC Stories (@bbcstories) June 27, 2018

Впервые он задумался об этом в 10 лет, когда случайно нашел коробку с газетными вырезками. Все они были посвящены пропаже Пола Фрончака. Тогда в голову мальчишки закрались сомнения, с которыми он жил на протяжении долгих лет. И чем Пол становился старше, тем яснее замечал свою непохожесть с родителями.

На проведение теста ДНК вопреки воле родителей Пол Фрончак решился в 2012 году. Тогда он и узнал о том, что все это время его воспитывали неродные отец и мать. Он решил привлечь к своему запутанному делу генетического детектива. Тот выяснил, что настоящее имя мужчины — Джек Розенталь, он на полгода старше и являлся одним из 5 детей матери-алкоголички и психически неуравновешенного отца-ветерана, которые уже умерли. Пол узнал и о том, что у него была сестренка-близнец Джилл, которая пропала без вести. Родственники, с которыми встретился Пол, рассказали ему о том, что отец запретил любое упоминание о близнецах, многие члены семьи и вовсе не подозревали об их существовании. Некоторые страницы в семейном альбоме были вырваны — подозревается, что там как раз и были фото Джека и Джиллы.

В архивах есть записи о рождении Джилл Розенталь, а вот о смерти — отсутствуют, что дает надежду ее брату найти свою сестру. Он же поставил своей целью найти и настоящего Пола Фрончака. Специалисты даже попытались воссоздать его портрет.

Сегодня Пол — счастливый семьянин. У него есть любимая жена, дочь и мама, которая его вырастила (отец скончался в 2017 г.). Он создал организацию The Foundling, которая занимается поиском истинного Пола и принимает заявки от других людей, чьи родственники пропали без вести. Фрончак издал и одноименную книгу, которая в США стала бестселлером и завоевала множество положительных откликов. В подзаголовке он написал о том, что это «правдивая история похищения, семейной тайны и поисков самого себя».