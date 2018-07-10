Таинственная история похищения 50-летней давности, которая до сих пор сводит с ума американскую полицию
Пол Фрончак, или Джек Розенталь (это его настоящее имя), вот уже на протяжении более чем 50 лет пытается найти своих родных. Он отмечает свой день рождения дважды в год — 26 апреля и 27 октября (истинная дата рождения). Похищенный спустя 36 часов после своего появления на свет, он был «найден» спустя 2 года. Однако ни родители, ни он долгое время не подозревали о том, что они друг другу не родные люди. Сегодня Пол пытается найти того самого человека, жизнью которого он живет, и своих настоящих родственников. Эта история всколыхнула ряд американских СМИ и до сих пор продолжает волновать умы общественности.
AdMe.ru предлагает и вам ознакомиться с этой удивительной историей похищения, последствия которой растянулись на несколько десятков лет.
В 1964 году в одной из больниц Чикаго у супругов Честера и Доры Фрончак родился сын. Однако радость новоиспеченных родителей длилась недолго: через несколько дней малыша похитила женщина, которая, как выяснилось позднее, была переодета в одежду медсестры. На поиски младенца были брошены все силы чикагской полиции.
В ходе расследования было опрошено 30 тыс. человек и осмотрено 10 тыс. детей, а сам факт похищения стал национальной сенсацией. Ребенка удалось найти лишь спустя 2 года на одной из оживленных улиц Ньюарка (штат Нью-Джерси). Его идентифицировали по своеобразному изгибу на ушке и благополучно увезли к Фрончакам, которые не помнили себя от счастья. Мальчик воспитывался в любящей семье и даже не подозревал о том, что может быть не их родным ребенком.
Впервые он задумался об этом в 10 лет, когда случайно нашел коробку с газетными вырезками. Все они были посвящены пропаже Пола Фрончака. Тогда в голову мальчишки закрались сомнения, с которыми он жил на протяжении долгих лет. И чем Пол становился старше, тем яснее замечал свою непохожесть с родителями.
На проведение теста ДНК вопреки воле родителей Пол Фрончак решился в 2012 году. Тогда он и узнал о том, что все это время его воспитывали неродные отец и мать. Он решил привлечь к своему запутанному делу генетического детектива. Тот выяснил, что настоящее имя мужчины — Джек Розенталь, он на полгода старше и являлся одним из 5 детей матери-алкоголички и психически неуравновешенного отца-ветерана, которые уже умерли. Пол узнал и о том, что у него была сестренка-близнец Джилл, которая пропала без вести.
Родственники, с которыми встретился Пол, рассказали ему о том, что отец запретил любое упоминание о близнецах, многие члены семьи и вовсе не подозревали об их существовании. Некоторые страницы в семейном альбоме были вырваны — подозревается, что там как раз и были фото Джека и Джиллы.
В архивах есть записи о рождении Джилл Розенталь, а вот о смерти — отсутствуют, что дает надежду ее брату найти свою сестру. Он же поставил своей целью найти и настоящего Пола Фрончака. Специалисты даже попытались воссоздать его портрет.
Сегодня Пол — счастливый семьянин. У него есть любимая жена, дочь и мама, которая его вырастила (отец скончался в 2017 г.). Он создал организацию The Foundling, которая занимается поиском истинного Пола и принимает заявки от других людей, чьи родственники пропали без вести. Фрончак издал и одноименную книгу, которая в США стала бестселлером и завоевала множество положительных откликов. В подзаголовке он написал о том, что это «правдивая история похищения, семейной тайны и поисков самого себя».
Мы надеемся, что Пол найдет ответы на свои вопросы и обретет потерянных родственников. Может быть, и вы знаете необыкновенные истории о потере и обретении самого себя?
Фото на превью Who is Paul Fronczak? / Facebook, Who is Paul Fronczak? / Facebook