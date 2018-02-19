Свадебные фотографии американской пары заставили говорить о них весь мир

Для молодоженов Райана Дженкса (Ryan Jenks) и Кимберли Веглин (Kimberly Weglin) каньон в пустыне Моаб (штат Юта, США) стал судьбоносным. Там пара познакомилась, там Райан сделал Кимберли предложение и там же они поженились на высоте 120 метров над землей, стоя на специально сплетенной сетке.

AdMe.ru рассказывает о необычной свадьбе в воздухе и о том, что пережили приглашенные гости и родственники этой парочки прекрасных авантюристов.

Кимберли и Райан увлекаются экстремальными видами спорта и решили превратить свою свадьбу в событие, которое в каждой детали напоминало бы об их образе жизни. Между скалами каньона установили альпинистское оборудование, натянули специально сплетенную крепкую сеть (такие используют для бейсджампинга — прыжков с большой высоты) и провели к ней коридор из канатов.

У отца невесты от волнения и так подкашивались ноги, а когда ему пришлось вести дочь к воздушному «алтарю» по раскачивающейся поверхности, он не удержался и упал.

Но поднялся и храбро продолжил свой путь.

Не все гости решились последовать на сетку за женихом и невестой, многие наблюдали за происходящим с ближайших скал. Чтобы брачные обеты были слышны всем, жених и невеста произносили их в микрофон.

Во время церемонии друзья молодоженов ходили по канатам над пропастью, летали на парапланах и выполняли акробатические трюки на шелковых полотнах.

На вопрос, согласны ли они стать мужем и женой, жених и невеста по очереди выкрикнули: «Черт, да!» В тот же миг 10 девушек-бейсджамперов спрыгнули со скалы с парашютами, рассыпая вокруг тысячи цветочных лепестков.

«Мы 3 года в буквальном смысле держали судьбу друг друга в своих руках, между нами особое доверие и связь», — написала Кимберли в своем Instagram.

«Наши приключения напоминают нам, что не стоит впустую растрачивать наше короткое время на этой земле и обращать внимание на проблемы, которых на самом деле не существует».

Если ваше сердце еще не ушло в пятки от страха и восхищения, то вот вам видео, которое передает всю атмосферу этого необыкновенного события.

Желаем Кимберли и Райану жить долго и счастливо! А вы бы решились на такую свадьбу?

Фото на превью The Hearnes Adventure Photography

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