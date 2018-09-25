Судьба упорно сводила вместе мужчину и женщину, но они так и не полюбили бы друг друга, если бы не котики

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Брайан Эррера (Brian Herrera) и Кэтлин Кевин (Cathleen Cavin) родились в одном и том же роддоме с разницей в 2 месяца, одновременно жили в трех разных городах, ходили на одни и те же концерты, в одиночку воспитывали дочерей одного и того же возраста, оба взяли из приюта бело-рыжих котов. Брайан и Кэтлин были очень похожи. Но они никогда не были знакомы. До одного прекрасного дня.

AdMe.ru рассказывает историю влюбленной пары, прочитав которую невозможно не поверить в судьбу.

Кэтлин была одинокой мамой, и однажды они вместе с дочкой Кали решили взять кота из приюта. Там им приглянулась парочка бело-рыжих малышей — братьев, которые были неразлучны, спали и играли вместе. Но хозяин квартиры, в которой жила Кэтлин, позволил взять лишь одно животное. Первые недели Оззи, так мама с дочкой назвали его, грустил по брату и бродил по квартире, жалобно мяукая. Кэтлин тогда сказала Кали, что найдет второго котенка. «Это было глупо, но я пообещала ей это», — говорит женщина.

Весной 2015 года в Tinder Кэтлин познакомилась c Брайаном. Он был вдовцом, который тоже воспитывал дочь. Вначале переписка с ним не очень заинтересовала женщину, но через год она все же согласилась сходить с ним на свидание. «Когда я встретился с Кэтлин, я понял, что это любовь с первого взгляда», — рассказывает он. Когда Брайан пригласил Кэтлин домой, она увидела на его заднем дворе кота и закричала: «Это мой кот!» «Признаюсь, тогда я подумал, что она немного сумасшедшая», — признается мужчина. «Нет, это мой кот», — ответил он ей тогда. Пара стала обсуждать истории своих питомцев и выяснила, что они из одного и того же приюта, а сверив документы, поняла, что они братья.

Кэтлин показала новому знакомому своего питомца, и он убедился, что коты действительно похожи как две капли воды. Кэтлин и Брайан должны были убедиться в своих чувствах, поэтому встреча двух братьев произошла не сразу. Но в День святого Валентина в 2017 году они встретились. «Мне кажется, Оззи узнал Баттера, а вот Баттер был немного настороже», — смеется Кэтлин.