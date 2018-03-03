Стоит один раз увидеть маму Илона Маска, чтобы понять, в кого он такой крутой

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По данным международного форума Fashion Spot, модельный сезон «Весна-2018» стал самым «возрастным» в истории индустрии: 27 моделей в возрасте 50 лет и старше прошлись по подиумам в Милане, Нью-Йорке, Париже. В это сложно поверить, но в их числе оказалась и 69-летняя Мейе Маск — мама знаменитого Илона Маска. Ее позитив и активная жизненная позиция способны убедить даже самого законченного скептика в том, что после 60 жизнь только начинается.

Мы в AdMe.ru узнали ее историю, чтобы поделиться с вами секретом вечной молодости.

Карьеру модели Мейе Маск начала в 15 лет и с тех пор вот уже более 50 лет продолжает работать: «Мне приходилось хорошо учиться, чтобы доказывать, что я не глупая, ведь многие именно так привыкли думать о моделях». С юношеских лет она повсюду носила с собой книги. Привычка постоянно читать сохранилась у Мейе и сегодня: она продолжает чтение даже во время тренировок на велотренажере.

В 1989 году вместе с детьми она перебралась из ЮАР в Канаду. Чтобы как-то сводить концы с концами, Мейе приходилось работать одновременно на пяти работах. Она устроилась в Университет Торонто преподавателем, чтобы ее дети могли обучаться бесплатно, а также вела курсы для моделей и мастер-классы по здоровому питанию, совмещая все это с работой диетологом. «У меня не было денег, и нужно было как-то выживать. Бедность — хорошая мотивация», — говорит Мейе.

О своем сыне, самом известном изобретателе современности, Мейе говорит так: «Я была ботаником, а Илон — суперботаник. Я ему однажды сказала, что в моем классе не было никого, кто знал математику лучше меня. А он засмеялся, потому что он знал математику еще лучше, чем я». «Чем больше работаешь, тем более успешным становишься», — не устает повторять Мейе Маск. Она глубоко убеждена в том, что работа делает человека счастливым и не дает стареть. Умение упорно работать Мейе старалась привить и своим детям.

Когда Мейе исполнилось 50 лет, ее дети еще не успели прославиться на весь мир, став мультимиллионерами. В подарок матери они вручили игрушечные домик и автомобиль. «Когда-нибудь мы купим тебе настоящие», — пообещали Илон и Кимбал Маск.

Мейе Маск утверждает, что успех ее детей — это лишь их заслуга, но никак не ее: «Я никогда не помогала моим детям. Я слишком много и тяжело работала, так что им пришлось добиваться всего самим». Правда, в 1996 году Маск вложила все свои деньги, а это $ 10 000, в первую компанию сыновей Zip2. Вскоре она призналась, что это была ее лучшая инвестиция: через 3 года компанию братьев Маск выкупила корпорация Compaq за $ 307 млн.

Сегодня Мейе Маск все такая же активная и целеустремленная. Она регулярно публикует фотографии со съемок в своем инстаграме, где у нее почти 90 тысяч подписчиков. «Мода меняется, и, судя по комментариям в моем инстаграме, люди только приветствуют это», — отмечает модель, которая и сегодня продолжает не только регулярно сниматься, но и выходить на подиум.

«У взрослых моделей меньше конкуренции, как, впрочем, и работы. Если усердно публиковать свои фотографии, можно набрать достаточное количество подписчиков и даже получать запросы на работу без кастингов», — скромно отзывается Мейе о своих последних успехах.

Одной из причин популярности Мейе считает свои седые волосы, которых она, в отличие от большинства моделей, не стесняется — в один момент она просто перестала их красить. Но это не единственная жертва, на которую ей пришлось пойти, чтобы оставаться востребованной в любимой профессии.

«Мне приходится планировать свой рацион на каждый день, иначе я быстро набираю вес. Несмотря на 42-й размер одежды, я не такая уж и худенькая», — отмечает она.

За контракты и карьеру 69-летней модели отвечает одно из самых влиятельных модельных агентств в мире — IMG. Это позволило Мейе Маск принять участие в рекламе Target, Virgin America, Clinique, а также в съемках клипа Бейонсе «Haunted».

«Я наконец могу признаться, что официально стала лицом CoverGirl! Мои 3 детей, 10 внуков и я с трудом держали эту новость в секрете», — объявила недавно о подписании контракта с крупным косметическим брендом Мейе Маск в своем профиле в инстаграме. Модель подчеркнула, что женщина может быть прекрасна в любом возрасте и что ей не терпится приступить к работе, ведь это в очередной раз доказывает теорию: никогда не сдавайся!

Неунывающая Мейе даже в свои годы может стать примером для тысяч людей, ее фирменный хэштег #justgettingstarted («я только начинаю») уже захватывает соцсети. А что вы думаете по поводу ее методов воспитания своих детей, жизненной позиции и работе моделью в таком возрасте?