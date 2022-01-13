Стоит ли брать мужа с собой на роды и почему это не так страшно, как принято считать

В последнее время все больше становятся распространенными партнерские роды, когда муж не только сопровождает жену до роддома, но и находится с ней в родовом зале. Кто-то считает, что мужчине не стоит становиться свидетелем этого физиологического процесса, кто-то же, напротив, уверен, что муж — такой же будущий родитель, который должен пройти все трудности вместе с супругой и на месте оказать необходимую помощь, если понадобится.

Мы в AdMe.ru не только изучили современные исследования, посвященные вопросу совместных родов, но и нашли немало историй, рассказанных мужчинами и женщинами, которые через это прошли.

Самое важное — моральная поддержка

Доказано, что наличие поддержки со стороны партнера во время родов помогает снизить риск послеродовой депрессии. Кто, как не папа ребенка, сможет в нужный момент подбодрить женщину, защитить, отвлечь — сделать что угодно, чтобы она выдержала боль и напряжение. Конечно, все зависит от теоретической и моральной подготовки мужчины: если он знает все про стадии родов, вместе с женой посещал курсы для будущих родителей и готов сделать все для психологического комфорта своей второй половинки, то вряд ли в родовом зале его что-то напугает или вызовет у него отвращение.

Несмотря на популярное мнение о том, что мужчина, который присутствовал на родах своей жены, надолго теряет к ней влечение, а то и вовсе перестает ее любить, многие мужья, прошедшие через этот опыт, рассказывают, что это был самый счастливый и волнующий момент в их жизни. К тому же и сами женщины подтверждают, что это была бесценная поддержка. Знакомый присутствовал во время родов жены и все последующие 3 дня до выписки из больницы. Они сняли отдельную палату, чтобы ей после родов было спокойнее и было кому ее поддержать. Муж в итоге 3 дня там и ночевал. Скачал заранее фильмы, составил меню, взял жене антистресс-раскраску. Вот это я понимаю — любовь и поддержка! А не когда жена родила, а муж празднует где-то, будто сам родил. © mmmmmaaadii / Twitter

Не думаю, что нужно кого-то принуждать присутствовать при родах. Я бы сама, если честно, со своих ушла бы, но никак, увы. Перед моими родами про ужасы в родовом зале говорили только мужчины, которые на родах не были. Единственный друг, который ходил с женой на роды, сказал, что это было самое эмоциональное и крутое событие в жизни. И сказал мужу точно идти. Не пожалели вообще! Если решимся на второго ребенка, то рожать будем только вместе. © svetachalova / Twitter

Я вообще не знаю, как я 23 часа (из них 16 — без анестезии) вынесла бы без мужа рядом. В Бельгии вообще на мужчину коллеги на работе косо смотреть будут, если узнают, что его при родах не было. Не рожал — не мужик! © pepel_klaasa / Twitter

Помощь понадобится и во время, и после родов

Если роды долгие, врачи оставляют роженицу в палате и периодически проверяют, на каком этапе находится процесс. В это время обессиленной женщине как никогда нужна поддержка, потому что период схваток очень болезненный и нужна помощь, даже чтобы встать с кровати, не говоря уже о том, чтобы перекусить или просто выпить воды. Если мужчина думает, что ему там уж точно делать нечего, то он ошибается. Перед родами стоит вместе окончить курсы по подготовке к родам, научиться грамотно растирать поясницу, возможно, даже подобрать успокаивающий плейлист. После родов отцу могут вручить ребенка на время, пока будут проверять состояние женщины. К тому же при наличии разрывов потребуется оперативное вмешательство, и лучше, если в этот момент ребенок будет на руках у родного человека. Новоиспеченный папа даже может помочь маме наладить грудное вскармливание и подобрать оптимальный способ прикладывания, если заранее подготовится. Когда женщина обессилена после схваток, потуг, переживаний и отсутствия нормального сна, она не всегда может вспомнить и применить все советы, которые узнала накануне родов. Она даже не всегда может сидеть, и ей может быть сложно встать с кровати без помощи.

Вот истории некоторых мужчин, которые честно рассказали про свой опыт партнерских родов: Я тоже не хотел. На самом деле боялся. Не люблю больницы, кровь и крики. Но когда началось, то пошел и присутствовал, делал что надо. Одно из самых особенных событий в жизни. Ну со второй дочкой уже и вопроса не возникало. © merrois / Twitter

Тут от отношения мужчины к жене зависит. Я ходил на роды и, думаю, стал любить и уважать ее после этого еще больше. Единственное, что было тяжело, — это понимать, что любимому человеку больно, а ты ничем эту боль облегчить не можешь. Но жена говорит, что я помог. © sfj_e / Twitter

Я не терял сознание, но просто много плакал и не мог остановиться. Я плакал даже больше, чем мой сын, когда он родился. И у него, новорожденного, было выражение лица, мол, большой человек, ты в порядке. © king__foots / Twitter

Партнерские роды как вопрос безопасности

Во время родов женщина становится беспомощной из-за боли и сильного физического напряжения, поэтому важно, чтобы рядом был человек, который сможет трезво оценить ситуацию и принять важные решения: дать согласие на кесарево сечение, подписать документ об отказе или согласии на анестезию, не допустить хамского отношения к жене, проследить за условиями и соблюдениями базовых норм безопасности.

На самом деле партнерские роды — это не прихоть, а вопрос безопасности. Во время родов в любую секунду может произойти что-то неожиданное, а при долгих родах ни один врач не будет сидеть рядом 24 часа. И в случае опасной ситуации его надо суметь быстро найти и привести в палату. © ugachC / Twitter

Друг моего папы присутствовал при первых родах жены в больнице. А когда у них вторая дочка внезапно решила родиться раньше прямо дома, смог эти роды принять. Если бы не те первые партнерские роды, говорит, вообще не знал бы, что делать. © rijsamurai / Twitter

Как только я побывала на родах, сразу сделала в голове отметку: «Мои будут только партнерскими, и никак иначе». Нет ничего хуже, чем лежать одной на кушетке при схватках. Еще мою тетю после родов оперировали без обезболивания — она рассказывала, что не было сил настоять на анестезии. © Cucumber_kam / Twitter



Совместные роды влияют и на будущие отношения с ребенком

В последнее время папы стали принимать более активное участие в подготовке к родительству и родам, а также в уходе за детьми с первых дней. Современные исследования подтверждают, что дети, чьи отцы участвуют в их развитии и воспитании с самого раннего возраста, лучше развиваются как физически, так и эмоционально. Мужчины, которые без страха и переживаний сопровождают свою супругу в такой важный момент в жизни, доказывают, что готовы к сложностям первых месяцев родительства, они первыми видят малыша и в большинстве случаев сразу включаются в уход за младенцем, разделяя все трудности с мамой малыша поровну.

Несмотря на все плюсы партнерских родов, они подходят не каждой паре

Не все мужчины в полной мере понимают всю сложность и ответственность процесса, происходящего с женщиной, и из-за этого в родовом зале могут случаться и казусы. Поэтому так распространены истории, когда мужчина неуместно шутил во время родов, терял сознание, требовал внимания от медперсонала и в целом вел себя неподобающе. Эксцентричное и непредсказуемое поведение может помешать и роженице, и врачам. Поэтому пара должна взвесить все за и против, прежде чем решиться на партнерские роды. С другой стороны, если жена не уверена, что муж сможет помочь ей во время родов и не испугается, планирование детей стоит отложить.

Несколько историй от женщин, которые остались недовольны присутствием мужа на родах: Мой чуть не потерял сознание, когда увидел, как доктор делает эпизиотомию. У него подкосились колени, и все медсестры бросились к нему. А еще он рассказывал анекдоты медсестре, пока у меня были потуги. Пришлось просить его замолчать. © astronomydomone / Reddit

Акушерка все время предлагала еще льда. А мой муж тыкал мне в щеку пластиковой ложкой, наполненной ледяной крошкой, пока у меня были схватки. © Muthachucka / Reddit

Моя сестра рожала первенца, и акушерка показала ее мужу, как выжать тряпочку, чтобы протереть ей лоб. Когда акушерка отвернулась, муж просто накинул насквозь пропитанную водой тряпку ей прямо на лицо! Моя сестра начала кричать медсестре: «Уберите этого бесполезного мужика!». © TheKateMcK / Twitter

Муж чуть не потерял сознание. Медсестре пришлось силой усадить его в кресло. Между тем, я была еле жива, а он просил эпидуральную анестезию для себя любимого! © alala_lana / Twitter

Мужчины из-за стресса могут начать вести себя в несвойственной им манере

Стоит быть готовыми к тому, что мужчина может начать странно себя вести не в силу своего характера, а просто на нервной почве. Когда ты вот-вот станешь отцом, твоя любимая корчится от боли, а ты особо ничем не можешь помочь, ты ощущаешь стресс и давление вместо ожидаемой радости. Чаще всего роды длятся 12+ часов, и все это время мужчина находится в напряжении от бессилия и переживаний. Кто угодно может потерять самообладание в таких условиях и выкинуть что-то такое, о чем еще долго будут вспоминать на семейных застольях.

Пользователи сети поделились неловкими ситуациями, которые произошли с ними или их родителями во время партнерских родов: Он сказал, что мой лифчик видно... © Iloveyoupineapple / Reddit

Я родилась при помощи кесарева сечения. Врачи делали операцию за ширмой, поэтому моя мама ничего не видела, а папа видел. Он все время говорил что-то вроде: «Это же кровь!», «Ты что, ничего не чувствуешь?!» Мама волновалась, что он потеряет сознание или что-то в этом роде, но он выдержал. © estrella172 / Reddit

Мама волновалась, что он потеряет сознание или что-то в этом роде, но он выдержал. © estrella172 / Reddit Он не говорил ничего странного во время родов, но через несколько минут после их окончания он посмотрел на меня и произнес: «Это было не так уж плохо. Мы могли бы сделать это снова» . Сейчас мне смешно это вспоминать, но тогда я могла думать только: «Мм... Мы?!» © mtwannahockaloogie_ / Reddit

. Сейчас мне смешно это вспоминать, но тогда я могла думать только: «Мм... Мы?!» © mtwannahockaloogie_ / Reddit Ой, у нас весело было! Мужу строго-настрого приказала, чтобы у изголовья стоял. Показывается головка, и акушерка восклицает, обращаясь к мужу: «Ой, какая волосатая! Не хотите посмотреть?» Так мой муж увидел все. © die_huebsche_frau / Instagram

