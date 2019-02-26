Согласно научным данным, бабушки и дедушки, которые сидят со своими внуками, живут дольше

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У большинства из нас есть приятные воспоминания о времени, проведенном с бабушкой и дедушкой. Они всегда были рядом, чтобы поделиться с нами своей мудростью, обнять, поцеловать. Они рассказывали нам истории из своей жизни, и мы никогда об этом не забудем. Приятно осознавать, что, общаясь с внуками, бабушки и дедушки тоже получают огромную пользу.

Исследование берлинских ученых вызвало интерес у AdMe.ru, и мы рады поделиться его результатами с вами.

Родители наверняка спрашивают вас о том, появятся ли у них когда-нибудь внуки. Если ваш ответ «никогда», стоит задуматься. Согласно этому исследованию, у бабушек и дедушек, которые сидят с внуками, риск смерти на 37 % ниже, чем у их ровесников, которые не обременены такими обязанностями.

В ходе исследования ученые отслеживали данные о состоянии здоровья более 500 человек в возрасте от 70 лет и старше, которые приняли участие в Берлинском исследовании старения. Участники проходили собеседование и проверку каждые 2 года с 1990 по 2009 год. Результаты показали, что около 50 % участников, которые нянчили внуков, были живы по прошествии 10 лет после первого тестирования. В то время как 50 % пожилых людей, которые ни за кем не присматривали, умерли в течение 5 лет после начала исследования.

«Это исследование показывает взаимосвязь между заботой о ком-либо и продолжительностью жизни пожилых людей. Но почему так происходит, мы можем только догадываться», — сказал один из ученых доктор Дэвид Колл. Возможно, причина кроется в нашем прошлом, когда «помощь в заботе о детях имела ключевое значение для выживания человеческого рода».

На самом деле внуки тоже получают выгоду, проводя время с пожилыми родственниками. Исследования Оксфордского университета показывают, что бабушка и дедушка играют важную роль в благополучии своих внуков. Более того, у детей, чьи бабушки и дедушки принимали активное участие в воспитании внуков, было отмечено меньше эмоциональных и поведенческих проблем.

Похоже, время, проведенное вместе, одинаково полезно как для внуков, так и для бабушек с дедушками. Однако стоит отметить, что инициатива заботы о внуках должна исходить от бабушки и дедушки. В противном случае это будет их нервировать.

Что вы думаете об этом исследовании? Вспоминаете ли, как здорово проводили время в компании бабушки и дедушки?