Почему женщине нужно много времени, чтобы восстановиться после рождения ребенка

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Рождение ребенка, несмотря на всю трогательность события, является серьезным испытанием для женского организма. Молодые мамочки хоть и выписываются из роддома уже через 2−3 дня, если нет серьезных осложнений, а некоторые даже и через 24 часа после родов, но сам восстановительный процесс длится гораздо дольше.

AdMe.ru решил разобраться, какие изменения испытывает женский организм во время родов и сколько реально времени необходимо для его полного восстановления.

Живот

За время беременности подкожно-жировая клетчатка в области живота, защищающая малыша от внешнего воздействия, может значительно увеличиться. Этому способствуют гормональные изменения и нерациональное питание будущей мамы. Поэтому состояние живота в послеродовой период зависит от того, сколько лишних килограммов набрала женщина за время беременности. Мышцы живота после родов сокращаются только через 6−8 недель, после кесарева сечения в норму приходят несколько позже из-за послеоперационного шва. Если нет диастаза (расхождения прямых мышц живота), требующего медицинского вмешательства, то мама может начинать делать физические упражнения через 1,5−2 месяца после родов и постепенно приводить свою фигуру в порядок. Если не пренебрегать физической нагрузкой, то мышцы живота полностью восстанавливаются в течение 1−2 лет.

Грудь

В период лактации грудь становится больше за счет увеличения долек, растянутых молоком. Связки и мышцы не могут, как до беременности, поддерживать ткань молочной железы, вес которой возрастает в послеродовой период в 2−3 раза. На фоне этого может возникнуть опущение груди — птоз. Увеличиваются также соски и ареолы, их цвет становится темнее, кожа на груди истончается, ее оттенок может стать голубоватым, прозрачным, можно заметить сеть кровеносных сосудов. Чем больше молока, тем грудь тяжелее, и, чтобы справиться с возросшей нагрузкой, груди необходима определенная поддержка и уход. Чем моложе новоиспеченная мама, тем эластичнее ткани, и чем тренированнее грудные мышцы были до беременности, тем быстрее грудь восстановится после лактации. К сожалению, вернуть первозданную «девичью» форму и упругость кожи не всегда бывает возможно. Но если с самого начала не пускать процесс на самотек, то можно добиться очень хороших результатов. Сохранить красоту груди и упругость кожи поможет правильное питание, прием витаминов групп А, В, С, щадящий ручной массаж молочных желез, удобное поддерживающее белье и, конечно же, упражнения, о которых мы уже писали тут и тут.

Опорно-двигательная система

За время беременности опорно-двигательный аппарат женщины испытывает повышенную нагрузку, организм вырабатывает гормон релаксин, который отвечает за эластичность позвоночных связок и мышц. Такая нагрузка приводит к изменениям в позвоночнике, суставах нижних конечностей, костях таза, мышцах спины. Центр тяжести в этот период изменяется, позвоночник смещается, что вызывает болевые ощущения. После родов происходит также резкое снижение уровня прогестерона и эстрогена, за счет чего снижается интенсивность обмена веществ. Это влечет за собой увеличение жировой ткани. Восстановительный период опорно-двигательной системы после родов происходит постепенно и занимает 3−4 месяца. За это время могут появиться болевые синдромы в суставах, ломота в костях, мышечные судороги. Справиться с болью в поясничном отделе помогает ношение послеродового бандажа, а также специальная гимнастика, направленная на укрепление мышц спины. Бесследно исчезнуть вышеперечисленные изменения у женщины могут лишь в случае, если у нее изначально не было дисфункций в работе костно-мышечной системы. Но, увы, у современных девушек еще со школы наблюдаются отклонения от нормы, такие как сколиоз, плоскостопие и т. д.

Матка

Во время беременности и после родов матка претерпевает многочисленные изменения. Ее вес у нерожавшей женщины в норме колеблется от 40 до 60 граммов, у рожавшей достигает порядка 80 граммов. А вот сразу после рождения ребенка вес матки составляет около 1 кг. Такие изменения — следствие гипертрофии мышечной оболочки, возникающие во время беременности. Дно матки находится примерно на уровне пупка и в первые дни после родов молодая мама выглядит так, как будто еще не родила. После отделения плаценты и рождения последа матка представляет собой раневую поверхность, которая восстанавливается к 9-му или 10-му дню. Первые 3−7 дней наблюдается сильное маточное кровотечение, которое постепенно уменьшается, и далее до 6−8 недель после родов идут кровянистые выделения — лохии. Если матка сокращается нормально, то через 10 дней ее вес уменьшается вполовину. Через 1,5−2 месяца после родов матка окончательно восстанавливается и возвращается в свой нормальный вес — 50−80 граммов.

Шейка матки

Шейка матки тоже подвергается изменениям. Сразу после родов она открыта на 10−12 см, к 10-му дню после рождения малыша шейка полностью закрывается, а к 21-му дню закрывается наружный зев. После родов шейка навсегда меняет свою форму, становясь не конической, а цилиндрической, наружный зев становится щелевидный. Это гинекологическая особенность, которая присуща всем рожавшим женщинам и видна она только гинекологу. После кесарева сечения таких изменений, конечно, нет. Через 3 месяца после родов шейка матки функционирует в прежнем режиме.

Менструальная функция

На процесс восстановления менструальной функции у родившей женщины влияют многие факторы. Это и то, как протекала беременность, и осложнения при родах, и возраст роженицы, правильность и полноценность питания, наличие каких-либо хронических заболеваний, соблюдение режима сна и отдыха и многие другие факторы. Как правило, у не кормящих грудью мам, а также у некоторых кормящих первая менструация (не лохии) наступает через 6−8 недель после рождения ребенка, если нет существенных отклонений. У женщин, которые кормят детей грудью, цикл может не восстановиться вплоть до окончания грудного вскармливания. Это связано с процессом лактации и не является нормой или патологией, сроки восстановления менструального цикла индивидуальны для каждой женщины. Во время кормления вырабатывается гормон пролактин, стимулирующий выработку молока у молодой мамы, и этот же гормон подавляет образование в яичниках гормонов, созревание яйцеклетки и овуляцию. Овуляция, как и цикл, восстанавливается после того, как прекращается кормление, но это не гарантирует, что беременность не может наступить в этот период.

Влагалище

Влагалище — это мышечный орган, который во время родов также испытывает ряд изменений. Мышцы растягиваются, теряется эластичность и тонус. Но это совершенно нормальный процесс в данной ситуации. Многих женщин волнует этот момент, они переживают, что размер влагалища отныне будет намного больше, чем до родов, и это будет негативно сказываться на качестве интимной жизни. На самом деле нет повода для беспокойства, влагалище теряет свою форму лишь временно. В течение 3−4 дней после родов проходят отеки, через пару недель, если не было серьезных травм и повреждений, заживут ссадины и трещины, стенки влагалища снова приобретут естественный бледно-розовый оттенок. Изменится навсегда только рельеф стенок — у всех родивших женщин он сглаженный, в то время как у нерожавших — более выраженный. Именно это и создает иллюзию увеличения влагалища в размерах. Сроки восстановления влагалища после родов весьма условные, в среднем 6−8 недель. Этот процесс зависит от возможных осложнений, индивидуальных особенностей организма. В любом случае на период восстановления нужно воздержаться от интимной близости, чтобы зажила раневая поверхность матки и на нее не попала инфекция. Привести мышцы влагалища в форму быстрее помогут специальные упражнения Кегеля: сжимайте, а затем расслабляйте мышцы тазового дна 15–20 раз, и так 5 раз в день.

Психоэмоциональная нагрузка

В послеродовой период у молодых мам нередко проявляется эмоциональная лабильность: приступы беспричинной тревоги, быстрая утомляемость, может происходить резкая смена настроения. Женщина испытывает огромную психологическую нагрузку, постоянно переживает о здоровье и правильном развитии своего ребенка, недосыпает, постоянная усталость ведет к тому, что снижаются психомоторные реакции. В отдельных, более тяжелых случаях может развиться депрессия. Причиной такого депрессивного состояния может быть и чувство вины молодой мамы перед новорожденным малышом на фоне нехватки времени, и подсознательная уверенность в том, что именно ребенок является причиной временной несостоятельности женщины, и т. д. В такой ситуации необходима помощь специалистов, как минимум консультация психотерапевта, чтобы мама могла как можно быстрее преодолеть эту проблему и насладиться материнством. В целом женщине, которая только-только стала мамой, очень нужна помощь родных и близких, понимание с их стороны и поддержка, регулярные прогулки на свежем воздухе, полноценное, сбалансированное питание с учетом грудного вскармливания ребенка.

Бонус

Американка Лора Флай на своей странице в Facebook разместила наглядный пример того, насколько сложен процесс восстановления женщин после родов. Она показала, что бумажная тарелка диаметром 22 см (8,6 дюйма) равна среднему диаметру плаценты, оставляющей рану в матке после рождения ребенка.

А у вас уже есть ребенок? С какими сложностями вы столкнулись в послеродовой период и как с ними справились?