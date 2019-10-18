«Сегодня день рождения моей бывшей жены, и я проснулся рано, чтобы поздравить ее...»: сильный текст об отношениях

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Люди разводятся все чаще: их больше не держат вместе ни необходимость выживать, ни страх осуждения окружающих. Если любви больше нет, незачем быть вместе. С одной стороны, это хорошо. С другой стороны, развод - это больно, а остаться друзьями после него сложно. Но если есть общие дети, бывшим супругам все равно нужно общаться. Билли Флинн, отец двоих сыновей из Бостона, рассказал в Facebook, как построил отношения с бывшей женой, и его пост стал вирусным в сети, набрав 735 тыс. лайков.

AdM.ru публикует этот короткий, но впечатляющий текст.

Сегодня день рождения моей бывшей жены, поэтому я рано встал и принес цветы, открытку и подарок для того, чтобы дети подарили их ей. Я помог им приготовить ей завтрак. Меня часто спрашивают, почему я все еще делаю это для нее. Это меня раздражает. Поэтому я решил кое-что объяснить раз и навсегда.

Я воспитываю двоих маленьких мужчин. И я подаю им пример того, как нужно относиться к их маме. Это серьезно повлияет на то, как они сами будут относиться к женщинам и как будут воспринимать отношения с ними. В нашем случае мой пример имеет даже большее значение, потому что мы разведены.

Поэтому, если вы до сих пор не можете выстроить нормальные отношения с бывшими, соберитесь, черт возьми, и сделайте это! Поднимитесь над собой и станьте таким примером для своих детей. Потому что это больше чем вы.

Воспитывайте хороших мужчин. Воспитывайте сильных женщин. Пожалуйста. Они нужны миру сейчас больше, чем когда-либо.