С рождения первых выживших семерняшек прошло 20 лет. Так они живут сейчас

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20 лет назад, 19 ноября 1997 года, в семье Маккой родились семерняшки: Кеннет, Алексис, Натан, Брендон, Натали, Джоэл и Келси. Это первый случай в истории, когда все дети выжили, хотя впоследствии у двоих обнаружили церебральный паралич. Но, несмотря ни на что, их родители — Бобби и Кенни Маккой были очень счастливы, что не последовали советам врачей и оставили всех малышей. AdMe.ru нашел фотографии всех 7 ребят, чтобы показать вам, какими красавцами все стали.

За год до знаменательного события в семье уже родилась первая дочь — Микейла Мари, но Бобби очень хотела еще детей, поэтому и согласилась на специальную терапию. После рождения семерняшек семья Маккой оказалась в центре внимания — о них писали в газетах и журналах, приглашали на телевидение.

И даже Билл Клинтон, который являлся президентом США на тот момент, лично поздравил семью Маккой. Также они получили в подарок дом, материальное вознаграждение, и для всех семерых детей заранее оплатили обучение в колледже.

Некоторые называли семерняшек чудом, другие обвиняли родителей в эксплуатации детей. Когда им исполнилось 10, семья свела публичность своей жизни к минимуму, оставив только ежегодный эпизод в телешоу Dateline NBC. Также можно найти некоторые семейные фотографии в соцсетях.

Несмотря на резонанс в прессе, сейчас семерняшки живут обычной жизнью и выбирают свой жизненный путь.

Кеннет

Кеннет учится в местном колледже и в будущем готовится стать строителем.

Алексис

Алексис была одним из двух детей с церебральным параличом. Сейчас она передвигается с помощью ходунков и получает степень по дошкольному образованию в местном колледже.

Брендон

Брендон — единственный из семерых детей, кто выбрал для себя путь, не связанный с получением степени в колледже. Своим призванием он считает службу в армии.

Келси

Келси воспользовалась стипендией, обещанной им всем при рождении в Университете Ганнибал-Лаграндж, и собирается стать артисткой.

Натан

Натан — второй ребенок с церебральным параличом — перенес операцию на позвоночнике в 2005 году, благодаря которой он может ходить. Сейчас же он обучается в Университете Ганнибал-Лаграндж, изучает компьютерные технологии.

Натали

Натали также воспользовалась стипендией Университета Ганнибал-Лаграндж и получает степень по дошкольному образованию, как и сестра.

Джоэл

Джоэл, как и Натан, отправился в Университет Ганнибал-Лаграндж изучать компьютерные технологии.

Бобби и Кенни говорят, что ни о чем не жалеют, и считают своих детей лучшим, что случалось с ними в жизни.