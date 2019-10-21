Российские звезды за 40 показали своих мам, которые выглядят так молодо, будто обманули время

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Помните, в книге Ильфа и Петрова «12 стульев» был такой эпизод: Киса Воробьянинов спустя много лет встречает свою давнюю любовь — Елену Станиславовну — и убеждается, что время беспощадно к женщине. Мы готовы парировать: время не портит, оно меняет. Доказательство этому — 14 мам в почтенном возрасте, чьи знаменитые дочери гордятся их красотой и обаянием.

Мы в AdMe.ru просто залюбовались фотографиями, которые лучше любых слов показывают, как прав был Вахтанг Кикабидзе: года и вправду могут стать настоящим богатством. А бонусом в конец статьи мы добавили одну актрису, которой ген молодости явно достался по наследству.

Галина Федченко, мама Дианы Арбениной

Галина Анисимовна — в прошлом тележурналист. В своем инстаграме Диана Арбенина написала о ней: — В свои 71 мама работает в группе «Ночные Снайперы» и с нами во всех городах. Мама порой моложе нас всех, и я серьезно начинаю думать о том, что с годом ее рождения кто-то дерзко пошутил, прибавив новорожденной сразу 30 лет при регистрации в загсе. Сегодня мне еще раз очевидно, какой я счастливый человек. У меня невероятная, волшебная рок-н-ролльная мама.

Алла Пугачева, мама Кристины Орбакайте

Недавно знаменитая эстрадная певица Алла Пугачева отметила 70-летие. Кристина в интервью сказала о ней: — Возраст ощущаешь только тогда, когда видишь, как подросли твои дети. Мама моя вообще убеждена, что после 60 отсчет возраста идет назад. И это правильная установка.

Аида Кабо, мама Ольги Кабо

Мама актрисы Аида Николаевна по профессии инженер. Им с мужем из-за работы совсем не хватало времени на дочь, поэтому маленькую Олю на несколько лет отправили к бабушке на Урал. Сегодня Ольга Кабо активно занимается своей карьерой. На вопрос журналистов, не испытывает ли она чувства вины за то, что из-за постоянных съемок и гастролей мало внимания уделяет детям, актриса ответила: — От таких мыслей меня избавила моя мудрая мама. Она собственным примером доказала, что можно быть и хорошей матерью, и успевать быть профессионалом. Потому что те часы, что мы с ней проводили вместе, мама принадлежала только мне. Так что важно не количество проведенных с ребенком часов, а качество.

Галина Шаповалова, мама Анжелики Варум

Галина Михайловна в прошлом — театральный режиссер. В этом году ей исполнилось 69 лет. В интервью Анжелика призналась: — Мама у меня замечательная. Своим примером показала, что в самые тяжелые периоды жизни можно и должно оставаться человеком, сохраняя достоинство. Чем мама руководствовалась, воспитывая меня, я поняла, лишь когда родила Лизу. Организованность, ответственность, чувство стиля и вкуса — вот что она хотела привить.

Ирина Алферова, мама Ксении Алферовой

— Мама не вписывалась в традиционное представление об актрисе, о звезде. Она всегда была стопроцентной мамой, и хозяйкой, и женщиной. И в этом смысле пример мамы для меня был и остается очень сильным, — поделилась дочка знаменитой актрисы в беседе с представителями прессы. Ирина Ивановна до сих пор снимается в кино и играет в театре. В этом году ей исполнилось 68 лет.

Алла Смехова, мама Алики Смеховой

Мама Алики Смеховой много лет работала журналистом, радиоредактором и даже комментатором литературно-драматической редакции. Но свое призвание она нашла позже, в театре. Там она занималась литературной составляющей спектаклей. В этом году ей исполнилось 79 лет. Алика рассказывала, что мама никогда не была авторитарной. И тем более никогда не лезла в жизнь дочери. Алла Александровна всегда давала ей возможность самой принимать решения и пройти свой жизненный путь.

Александра Кудрявцева, мама Леры Кудрявцевой

— Моя мама — научный сотрудник, папа тоже. В нашей семье все всегда были технически подкованы, это я вдруг ушла непонятно куда, не в ту степь, — признается Лера в интервью.



Несмотря на то, что дочь решила строить творческую карьеру, Александра Ивановна никогда не отговаривала ее и не мешала реализовывать мечту. У Леры с ее 77-летней мамой очень теплые отношения. — Мамулик мой любимый. Святая Александра! Мой святой, которому я молюсь. Люблю тебя сильно. Просто захотелось это крикнуть, — написала Кудрявцева в своем инстаграме.

Валентина Ялинская, мама Анжелики Агурбаш

Анжелика родилась в семье служащих, далекой от искусства и кинематографа. Мама по желанию дочери отдала ее в театральный кружок, водила на музыку, танцы и вокал. Заработки тогда были скромными, но это не помешало Валентине Михайловне поддерживать Анжелику во всех ее начинаниях не только словом, но и делом. Например, купальник для участия в конкурсе красоты мама сшила дочери сама, из двух платков.

Галина Перфилова, мама Валерии

Несмотря на возраст (81 год), Галина Николаевна ведет активный образ жизни. Она перебралась в Москву, поближе к дочери, занимается английским, фитнесом и даже дает желающим уроки игры на фортепиано. В беседе с журналистами Валерия говорит: — Мама всегда была легкой на подъем, быстро привыкала к новым условиям. Она привила мне порядочность и верность. Нет, не говорила, что надо быть именно такой, просто все делала на своем примере. Мама для меня всю жизнь — плечо, тыл. Что бы ни случилось, она рядом, знаю, что всегда меня поймет.

Вера Бурьянова, мама Алены Свиридовой

Вере Васильевне недавно исполнился 81 год. По образованию она филолог, раньше работала на радио, а сейчас пенсионерка. По словам дочери, всегда имела на все свой взгляд. Когда в детстве Алена почувствовала интерес к музыке и озвучила родителям свою мечту, мама дала ей практический совет. — Она смотрела на жизнь более приземленно. Поэтому сказала: «Окончишь педагогический, у тебя будут высшее музыкальное образование и профессия, которая тебя всегда прокормит. А потом делай что хочешь». И как-то это действительно было логично, — вспоминает Алена в одном из интервью.

Елена Романенко, мама Тутты Ларсен

Елена Михайловна по образованию филолог, работала журналистом и сценаристом. В этом году ей исполнилось 68 лет. Тутта и сама мама, причем уже четырежды, и потому с большой нежностью признается: — Мамочка моя родная, любовь моя, вечно юная, самая веселая и смелая, подружка моя душевная! Ты умеешь помогать и созидать, ты научила меня любить жизнь и не бояться перемен. И пусть внешне я копия папы, во всем остальном я очень похожа на тебя, потому что ты лучшая мама в мире!

Нина Гирявец, мама Таисии Повалий

Нина Даниловна за свою жизнь успела освоить несколько профессий. Была и завскладом, и бухгалтером, потом пошла на завод аппаратчиком. Сейчас на пенсии. В этом году ей исполнилось 77 лет. Из-за плотного гастрольного графика Таисия видится с мамой нечасто, но до сих пор Нина Даниловна ее первый советчик и критик. — Да, я и мама, и подруга, и советчица. Когда они с Игорем (муж певицы и ее продюсер — прим. редакции) покупают новую песню, становлюсь первым слушателем. Сразу говорю, если что-то не нравится. Сама очень хотела стать артисткой, поэтому и дочке любовь к музыке прививала, — рассказала Нина Даниловна журналистам.

Людмила Порывай, мама Наташи Королевой

Людмиле Ивановне 73 года, но своей энергией, харизмой и образом жизни она запросто даст фору даже 20-летним. Мама Наташи Королевой преподавала в консерватории, руководила женским фольклорным ансамблем, была дирижером хоровой капеллы и телеведущей. Сегодня она с удовольствием участвует в проектах дочери: к примеру, вместе с Наташей снялась в клипе «Майами», который был подготовлен специально для программы «Вечерний Ургант».

Бонус: Рано Кубаева, мама Равшаны Курковой

Равшане Курковой еще не «за 40», а всего лишь 39 лет. Но и сама актриса, и ее 57-летняя мама выглядят так хорошо для своего возраста, что наши пальцы сами внесли их в эту подборку. Мама Равшаны, Рано Джалиловна, снималась в кино со студенческих лет, а сейчас она кинорежиссер, сценарист и продюсер. Когда дочь была маленькой, мама думала, что она станет поэтом, писателем или журналистом. Но Равшана продолжила актерскую династию и сегодня востребована в российском кино. О влиянии мамы на свою карьеру она отзывается с благодарностью: — Мама не из тех родителей, которые с утра до вечера нахваливают ребенка. Она здраво и достаточно скептически смотрит на то, чем я занимаюсь. И я за это ей благодарна. Она строгий критик и хочет для меня и от меня лучшего результата.