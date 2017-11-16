Родители сняли реакцию бабушек и дедушек от первой встречи с внуками. Даже дыхание перехватывает

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За свою жизнь мы встречаемся с тысячами тысяч людей. Одни встречи дарят долгую дружбу, другие — только след на ботинках. Но бывают самые важные знакомства. В первые дни жизни мы знакомимся с самыми близкими — нашими бабушками и дедушками. Эту первую и особенную встречу из двоих запомнит только один. Редакция AdMe.ru собрала трогательные фотографии этого момента. Доставайте свои платочки, в самом конце мы нашли для вас особенно живые эмоции.

Необыкновенное счастье — обрести правнуков

5096 недель и 1 неделя

Удивительная встреча правнучки и прабабушки

Я вас уверяю, плакать они будут по очереди

Разница в возрасте 100 лет и 352 дня

Первая встреча дедушки и внука

Малышка полюбила бабушку с первого взгляда

Правнучка сомневается, что похожа на дедушку

Пусть у них разница в 90 лет, улыбки — одинаковые

Между ними 5 поколений

Одна родилась в 1913-м, другая — в 2013-м

Такое маленькое, но крепкое рукопожатие

Такая большая разница в возрасте и... такая одинаковая прическа

И неизвестно, кто счастливее

Моей бабушке почти 100 лет. Она смотрит в глаза своей правнучке, которой только 2 дня

Несоизмеримо большое счастье в таком маленьком тельце

Позвоните своим бабушкам и дедушкам. Только они помнят вашу первую встречу