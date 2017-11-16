Родители сняли реакцию бабушек и дедушек от первой встречи с внуками. Даже дыхание перехватывает
За свою жизнь мы встречаемся с тысячами тысяч людей. Одни встречи дарят долгую дружбу, другие — только след на ботинках. Но бывают самые важные знакомства. В первые дни жизни мы знакомимся с самыми близкими — нашими бабушками и дедушками. Эту первую и особенную встречу из двоих запомнит только один.
Редакция AdMe.ru собрала трогательные фотографии этого момента. Доставайте свои платочки, в самом конце мы нашли для вас особенно живые эмоции.
Необыкновенное счастье — обрести правнуков
5096 недель и 1 неделя
Удивительная встреча правнучки и прабабушки
Я вас уверяю, плакать они будут по очереди
Разница в возрасте 100 лет и 352 дня
Первая встреча дедушки и внука
Малышка полюбила бабушку с первого взгляда
Правнучка сомневается, что похожа на дедушку
Пусть у них разница в 90 лет, улыбки — одинаковые
Между ними 5 поколений
Одна родилась в 1913-м, другая — в 2013-м
Такое маленькое, но крепкое рукопожатие
Такая большая разница в возрасте и... такая одинаковая прическа
И неизвестно, кто счастливее
Моей бабушке почти 100 лет. Она смотрит в глаза своей правнучке, которой только 2 дня
Несоизмеримо большое счастье в таком маленьком тельце
Позвоните своим бабушкам и дедушкам. Только они помнят вашу первую встречу
Фото на превью reddit