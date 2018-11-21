Реальные цитаты маленьких детей, от которых становится слегка не по себе
Маленькие дети — удивительные люди. Они могут выдавать остроумнейшие перлы, высказывать философские мысли или неожиданно говорить нечто такое, от чего невольно возникают странные мысли: а не знают ли эти малыши чуть больше, чем взрослые?
AdMe.ru собрал реальные воспоминания людей из разных стран о смешных, интересных и иногда пугающих словах, произнесенных их детьми.
- Я была няней малышки Лизы, которая однажды сказала мне: «Я знала тебя до того, как была Лизой». brandnamenerd / reddit
- «Если Санты на самом деле не существует, как я могу понять, насколько реален Бог?» ThePurpleJesus / reddit
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Мой 3-летний племянник был у меня в гостях. Он несколько раз спросил меня о девушке из дальней комнаты, указывая на спальни. Я списал это на детскую фантазию, ведь я жил один.
Однажды ко мне пришли друзья с маленькой дочерью. Она дважды спросила меня о той милой девушке из комнаты. Вот тут уже я и не знал, что думать.
На Рождество у меня собралась вся семья. На этот раз племянник указал на фотографию моей жены и спросил, выйдет ли эта милая девушка к столу. Моя жена умерла 10 лет назад. Мы жили в этом доме. infowin / reddit
- 2-летний сын сказал про смерть нашей собаки: «Все ее мысли покинули тело». therealquiz / reddit
- «А время — это что-то настоящее или просто нечто, что мы измеряем часами?» reddit
- Как-то раз мой 4-летний сын разговаривал с кем-то в ванной, и я пошла его проверить. Он сидел с маленьким кусочком картона и пытался подтолкнуть паука к ванной, попутно проговаривая: «Извините, сэр. Я прошу прощения, сэр, могу ли я вас пригласить в путешествие в эту сторону? О нет, не в ту сторону, сэр, в другую. Простите, сэр, но мне кажется, вы меня совсем не слышите». chickaboomba / reddit
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— А зачем нужны сиденья перед местом для казни в твоей лего-комнате?
— Тут будут сидеть мамы тех, кого казнят, а охранники будут смотреть, чтобы они не отводили глаза. sparky662 / reddit
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Сестра: «Андрей, а кто там на улице чирикает?»
Я: «Птички».
Сестра выждала секунд 15 и спросила: «А на какой мы планете?»
Ей 2 года. Никаких мультиков про космос она не смотрела. Andrey Shakarev / thequestion
- Сын моей подруги, которому только 2,5 года, недавно рассказал маме, что раньше у него была другая семья. У него были мама и сестра, но он попал в аварию и погиб. Потом добавил, что они, наверное, уже совсем старые. yarkovskaya84 / pikabu
- Однажды мы шли под парусами на катамаране. Мой младший брат долго смотрел на воду, а затем изрек: «Знаете, самая большая могила — это вода». И мы как-то к берегу сразу... 4erv9k / pikabu
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— Сынок, познакомься, это мой начальник.
— Неправда! Твой начальник — мама. anglerfishtacos / reddit
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Я попытался обслужить маленькую испанскую девочку в кафе на испанском. А она вдруг заговорила на чистейшем английском:
— Ты знаешь, что такое «нелепо»?
— Да.
— Твой испанский нелепый. SlapahoWarrior / reddit
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3-летний ребенок моему кашляющему другу с сигаретой:
— Ты умрешь.
— Тогда скажи, куда я попаду: в рай или ад?
— Просто попади к доктору. sevensantana7 / reddit
- Моя 3-летняя кузина как-то спросила, указывая на задний двор: «А ты тоже видишь того черного человека, повешенного на дереве?» PseudocodeRed / reddit
- Когда мой сын был маленьким, я рассказывал ему, как выращивают картошку. Он ответил: «Я занимался этим, когда был стариком». cheeselet / reddit
- Я ненавижу тещу, но однажды пришлось попросить ее забрать мою дочь из школы — просто подбросить домой. Помню, дочь вбежала в мою комнату с криками: «Папа, я пригласила бабушку на ужин!» reddit
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Когда я был маленький, мой дедушка, которого я звал Поп Поп, постоянно обещал пойти со мной порыбачить. Но у нас всегда не получалось: то я уезжал, то болел и так далее. Мы так и не порыбачили — он умер, когда мне было 7. Недавно моя 3-летняя дочь, которая никогда не слышала рассказов о моем дедушке, заявила:
— Папа, мы пойдем рыбачить?
— С чего это вдруг?
— Поп Поп сказал, что ты должен взять меня на рыбалку! chopsuey25 / reddit
- Мой кузен показал мне фотографию своей мамы, которая умерла 6 лет назад. Его 2-летняя дочь начала смеяться и сказала: «Это подруга, которая играет со мной». KaiserXI / reddit
- «Я не выбирал эту жизнь. Я не мог управлять ее началом, но я могу управлять ее концом», — сказал мне мой 8-летний сын. reddit
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— Джейк, с кем ты разговариваешь?
— С собой.
— И о чем же?
— Я не знаю, я не вслушивался. reddit
- Я сказала своему 4-летнему сыну, что еду в супермаркет, и спросила, не нужно ли купить ему хлопья. Он ответил, что любит хлопья и, когда был девушкой, пошел за ними в магазин, но попал в аварию и умер. Хлопья в тот день мы не купили. jsagexxx / reddit
- «А что если плохие парни думают, что они хорошие? А парни, которых я считаю хорошими, на самом деле плохие?» word_nerd7623 / reddit
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— Засыпай, под твоей кроватью никого нет.
— Он за тобой. reddit
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За день до того, как родители сообщили мне о разводе, я посмотрел на дверь и вдруг сказал маме: «Дедушка говорит, не волнуйся, все будет хорошо. Он не допустит, чтобы случилось что-то плохое».
Мне было 6. Наш дедушка умер 10 лет назад. NejKidd / reddit
- Мне было не по себе вечером, но мой сын подбавил жару фразой: «Пап, а кто этот дядя в коридоре?» ELTepes / reddit
- Когда моему младшему брату было 4, он иногда начинал свои рассказы со слов: «Когда я был старым...» И дальше, например, о том, как он любил летать на самолетах. Хотя он никогда не был на борту. KristinaProbably / reddit
- Я увидел смешную картинку коня и показал его своей маленькой дочери. Она сказала, что ему скоро конец — он умрет. Потом я понял, что она говорила о батарее телефона. AriasRapeWhistle / reddit
- Я учил своего 5-летнего сына быть джентльменом. В один день в ресторане он открыл дверь перед группой пожилых леди и крикнул мне: «Пап, смотри, я держу дверь для кучки старух!» dulldaze/ reddit
Как вы думаете, странные детские рассказы — это все бурная фантазия? И слышали ли вы сами интересные высказывания детей?