Реальные цитаты маленьких детей, от которых становится слегка не по себе

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Маленькие дети — удивительные люди. Они могут выдавать остроумнейшие перлы, высказывать философские мысли или неожиданно говорить нечто такое, от чего невольно возникают странные мысли: а не знают ли эти малыши чуть больше, чем взрослые?