Пять качеств, которые очень пригодятся, когда вы станете родителями

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Быть родителями — это в первую очередь счастье. И во вторую очередь тоже счастье. Хочется сделать все в лучшем виде, чтобы ребенок чувствовал себя хорошо, дома было чисто, муж-жена — счастливы. Но не всегда удается претворить эти планы в жизнь, потому что у ребенка обычно бывает другое мнение на этот счет. Да еще и все вокруг внезапно становятся очень опытными и умными, наперебой раздавая советы, как надо обращаться с ребенком. AdMe.ru предлагает вашему вниманию 5 самых необходимых качеств, чтобы пережить это счастливое, но непростое время младенчества.

Терпение

Дети способны вывести из себя кого угодно, иногда нужно сохранять стойкость и не поддаваться. Они могут манипулировать — не со зла, а потому что это самый легкий способ получить желаемое. Они требуют внимания, не умеют делать многие вещи, и родители доделывают за них сами, экономя время. Стоит ли говорить, что так ребенок ничему не научится. Поэтому без терпения никуда.

Чувство юмора

Чувство юмора — это парашют. С ним проще падать с вершин своего взрослого сознания. А падать точно придется. Когда вы на минуту отвернетесь, а ваше чадо уже стянуло носки и полощет их чашке с вашим утренним кофе, остается только посмеяться. Конечно, стоит послушать знаменитых психологов и попытаться встать на один уровень с ребенком. Но, согласитесь, носки в кофе с чувством юмора воспринимаются как-то легче.

Здоровый эгоизм

С рождением ребенка вы не перестали быть людьми, не стыдно иногда устать. Многие женщины в погоне за идеальным материнством забывают о себе как о личности и превращаются в самого верного и преданного слугу маленького царя. И это всегда заканчивается для них плохо. Нет ничего зазорного в том, чтобы оставить малыша с бабушкой и позавтракать в тишине. Нет ничего страшного в том, чтобы отвлечь малыша игрушками и выпить чаю с конфетой, а не бежать чистить до блеска весь дом. А гладить пеленки с двух сторон придумали садисты. В конце концов, ваши дети ведь не растут в условиях антисанитарии.

Здоровый пессимизм

При длительной или далекой поездке будьте готовы к тому, что ваш ребенок обольется, упадет, испачкается, укусит хозяйскую собаку и съест фикус. А погода внезапно может испортиться на добрую половину отпуска. Если этого не произойдет, хорошо. А если все же случится, гораздо приятнее быть хоть немного подготовленным, чем срочно придумывать пути отступления или покупать необходимые вещи втридорога.

Безразличие к мнению окружающих

Если вас заботит то, что думают или говорят окружающие о вас или о вашем ребенке, задумайтесь: они точно знают, как правильно его воспитывать? Они сами идеальные люди, достойные подражания? Бабушки, соседи, друзья имеют ученую степень по педагогике или колоссальный опыт? Разумеется, нет. Тогда просто сделайте такое выражение лица, чтобы говорить с вами о детях расхотелось. Или отвечайте на все согласием, не спорьте. И будьте счастливы.