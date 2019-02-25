Психологи рассказали, когда и как говорить с подрастающими детьми о сексе

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К 8–11 годам дети отлично знают, как появились на свет, но часто им не хватает знаний о теле и его изменениях, гигиене и контрацепции, половом акте и беременности. И говорить с ними об этом нужно заранее, иначе за нас им все расскажут сверстники и интернет, и неизвестно, в какой форме.

AdMe.ru собрал советы психологов и сексологов о том, как разговаривать с подрастающим ребенком о сексе и обо всем, что с ним связано.

1. Выбирайте подходящие моменты для обсуждения

Сексолог Дебра Хеффнер в своей книге «От первых свиданий до взрослой жизни» пишет, что не нужно устраивать с ребенком один «большой разговор» про секс. Обсуждайте с ним эту тему шаг за шагом, выбирая подходящие моменты, — примерно так, как вы обсуждаете хорошие манеры, оказавшись за столом. Поводом для разговора может послужить и прочитанная книга, и любимая песня, и подготовка к уроку биологии. Например, увидев эротический эпизод в фильме, вы можете поговорить о том, что сексом занимаются не только для рождения детей, а первая влюбленность вашего подростка — повод обсудить контрацепцию. Не стремитесь выглядеть идеальным — вы имеете право чувствовать дискомфорт или чего-то не знать. В таком случае Дебра советует сказать что-то вроде: «Признаюсь, мне неловко разговаривать с тобой на эту тему. Мои родители никогда не обсуждали со мной секс. Но это важно, и я хочу, чтобы мы могли говорить об этом откровенно».

2. Расскажите о половом созревании заранее

Половое созревание девочек начинается с 8–9 лет, мальчиков — с 10–11. Начните разговор об этом заранее, чтобы ребенок был психологически готов к физическим и эмоциональным изменениям, которые с ним произойдут. Желательно, чтобы дети имели представление о пубертате уже в 8 лет. Рассказывайте им не только об их собственном развитии, но и об изменениях, которые происходят с противоположным полом: мальчикам — о девочках, а девочкам — о мальчиках. Можно вместе почитать книгу рок-музыканта Ди Снайдера «Курс выживания для подростков» — она просто и с юмором рассказывает о неловких темах: поллюциях, прыщах и неожиданной эрекции.

3. Называйте вещи своими именами

Заменяя названия гениталий иносказаниями вроде «пирожков» и «краников», взрослые дают понять детям, что настоящие названия стыдные. Секс-педагог Юлия Ярмоленко пишет, что правильно называть половые органы важно по нескольким причинам: 1. Безопасность. Дети должны знать слова «влагалище», «яички», «мошонка», «анус», «промежность» и другие, чтобы иметь возможность рассказать о попытках насилия или о том, что кто-то прикасался к ним без их согласия. 2. Гигиена. Невозможно научить ребенка важным правилам интимной гигиены, избегая названий половых органов. 3. Здоровье. Если ребенок чувствует боль или дискомфорт, он должен уметь описать, что именно и где он ощущает. 4. Удовольствие и принятие своего тела. Если у ребенка есть внутренний запрет на собственную сексуальность, если он считает какие-то органы «грязными», у него могут возникнуть проблемы с наслаждением от поцелуев, объятий и секса во взрослой жизни. Ему также может быть сложно описать партнеру, какие действия ему нравятся, а какие нет. Чем раньше взрослые научат детей необходимым терминам, тем естественнее они будут их воспринимать и употреблять, когда это будет необходимо.

4. Не скрывайте, что секс — это удовольствие

Дебра Хеффнер советует рассказать детям не только об опасностях, которые таит секс, но и о том, что он приносит радость, что оргазм — это очень приятно. Важно, чтобы подросток знал, что изучать и выражать свою сексуальность — нормально, что его тело может быть источником удовольствия. Но не забудьте подчеркнуть, что секс — это занятие для взрослых и что после полового созревания проходит еще 5–8 лет, прежде чем человек будет психологически готов к сексуальной жизни.

5. Поговорите о контрацепции

В некоторых западных школах есть тренинги, где подростки вслух произносят при других слово «презерватив» и фразу «Давай воспользуемся презервативом», чтобы в нужный момент без смущения предложить партнеру предохраняться. Психолог Людмила Петрановская говорит, что важно убедить сына или дочь в том, что в предохранении нет ничего стыдного, это не признак недоверия к партнеру, а простая мера безопасности, которая убережет от нежелательной беременности и венерических заболеваний, ведь даже самый симпатичный человек может быть заражен и не знать об этом.

6. Покажите, где лежат презервативы

Некоторые родители считают, что свободный доступ к контрацептивам подтолкнет детей к сексу. Дебра Хеффнер пишет, что родители должны четко дать понять, что не хотят, чтобы их сыновья и дочери занимались сексом в юном возрасте, однако подростки должны иметь возможность предохраняться, если половой контакт все-таки состоится. Если вашему ребенку 12–13 лет, покажите ему, где у вас в доме хранятся презервативы, и подчеркните, что при необходимости он может ими воспользоваться. Не забудьте сказать своим детям, что поддержите их в любом случае и что они всегда могут обратиться к вам, если подозревают, что беременны или у них заболевание, передающееся половым путем.

7. Обсудите время начала сексуальной жизни

Если раньше секс до брака был табу, то сейчас, наоборот, групповое давление сверстников подталкивает подростка к сексу как можно раньше. Людмила Петрановская говорит, что важно убедить его, что никто не вправе диктовать ему, что норма, а что нет, распоряжаться его телом и настаивать на интимных отношениях. Что секс возможен только тогда, когда человек хочет этого сам, ведь это не просто механические действия, а ситуация, когда ты особенно уязвим и тебе легко сделать больно или неприятно. Поэтому решаться на секс нужно с тем, кому полностью доверяешь. Учите подростка прислушиваться к себе задавать себе вопросы: «Я соглашаюсь на это, потому что хочу сам или потому что боюсь потерять своего партнера?», «А без секса наши отношения будут продолжаться?»

8. Расскажите о сексуальных домогательствах

Беседы о неприкосновенности тела должны вестись родителями с самого детства. Но физические перемены в облике подростка могут привлечь к нему повышенное внимание, и это повод еще раз поговорить о сексуальных домогательствах. И маленькие дети, и подростки должны знать правило «Нет-уйди-расскажи»: скажи «нет» человеку, который предлагает тебе что-то нехорошее, немедленно уйди от него и расскажи об этом надежному взрослому. Скажите, что это правило касается всех, в том числе и хорошо знакомых людей (по статистике, большинство изнасилований совершают знакомые, друзья семьи и родственники жертвы). Расскажите, что для секса нужно согласие обеих сторон, а передумать и сказать «нет» можно в любой момент, даже если оба уже раздеты. На эту тему можно вместе посмотреть простой и остроумный видеоролик «Согласие. Просто как чай».

9. Не избегайте сложных тем

Многие родители избегают непростых тем, связанных с сексом, например гомосексуальность или аборты. Но только вы надежный источник, из которого ребенок может узнать неискаженную, взвешенную информацию. Не отзывайтесь презрительно о людях иной ориентации, объясните, что порно сильно отличается от реальности, что мастурбация — это нормальный инструмент познания собственной сексуальности. Дайте ребенку знать, что вам можно доверять и вы готовы спокойно и откровенно обсудить все, что его интересует. А главное, что вы всегда будете рядом, поддержите его в трудной ситуации и будете любить, несмотря ни на что.

А вы уже обсуждали со своим ребенком тему секса? Делитесь своим опытом в комментариях.