Психологи объяснили, как родители становятся «глухими», и рассказали, что с этим делать

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Взгляды на жизнь старшего и младшего поколений часто не совпадают. Договориться бывает нелегко, особенно если при попытке донести свою позицию обнаруживаешь, что на родителей напала «тотальная глухота». После такого разговора мы понимаем, что силы и время потрачены, но ровным счетом ничего не изменилось, и недоумеваем: почему?

Мы в AdMe.ru заинтересовались «проблемой отцов и детей» и обнаружили, что у нее есть научное объяснение.

Родители — люди, а дети — не совсем

Семьи, в которых родители не слышат своих детей, не редкость. Психологи называют это явление «субъект-объектными отношениями». Родители здесь — «субъекты», со своей жизнью, желаниями, чувствами и переживаниями. Дети — «объекты», у которых есть лишь функция (учиться и вести себя хорошо, радовать папу и маму, слушаться и не создавать проблем). В сознании родителей ребенок уподобляется автомату с кнопками, нажав на которые получаешь нужный результат. Если слова или поступки ребенка выходят за рамки назначенной ему роли, это воспринимается как поломка системы, которая до этого отлично работала. Поэтому родители не слышат нас, когда мы пытаемся озвучить идеи, не совпадающие с их представлениями о нас, наших обязанностях и потребностях.

Мы подобрали самые типичные ситуации, в которых ребенок становится объектом, а также прикинули, каковы шансы все-таки быть услышанным:

1. Родители реализуют свои амбиции за счет детей

Родители порой пытаются прожить жизнь заново в своем ребенке и видят в нем не личность, а свое продолжение. Задача такого «продолжения» — реализовать детские мечты мамы и папы и сделать то, что им не удалось. При этом мнения ребенка никто не спрашивает. К примеру, мальчик обожает математику, но его записывают в футбольную секцию, поскольку его отец мечтал играть в сборной страны. Ребенок здесь — проект, а не личность. Пытаясь заявить что-либо, не совпадающее с родительскими планами, вы даете им понять, что больше не хотите «брать барьеры» и завоевывать медали. А значит, вот-вот «завалите миссию», ради которой вам дарили погремушки и засовывали в ротик кашку. Ситуация неимоверно стрессовая.

2. Авторитарные родители боятся вызова

Жесткие, авторитарные родители могут чувствовать обиду или даже угрозу, когда желания и взгляды отпрыска идут вразрез с их принципами и жизненным опытом. В таких семьях жизнь протекает по строгим и неизменным правилам, которые не подлежат обсуждению. Главные ценности — стабильность и безопасность. Эмоции не поощряются, главная задача воспитания — вырастить из ребенка достойного члена общества — «настоящего мужчину», «достойную женщину». Если ребенок не попадает в традиционный шаблон (к примеру, девочка не хочет учиться вышивать и варить борщи, а мечтает о карьере модели или мальчик пытается заплетать куклам косички вместо игры в солдатики), авторитарно устроенное семейство будет в шоке. Отстоять свое подлинное «я» в общении с авторитарным родителем — не легче, чем повторить подвиги Геракла.

3. Перераспределение ролей в проблемной семье

Ребенок из неполной семьи нередко вынужден играть роль «доверенного лица» для оставшегося родителя, брать на себя ответственность за его счастье. При наличии младших братьев и сестер перед «старшеньким» встает дополнительная задача: полностью заменить им папу или маму, пока родитель-одиночка зарабатывает деньги. В неблагополучных семьях, таких как семьи алкоголиков и наркоманов, дети и родители и вовсе могут поменяться местами. Ребенку приходится полностью вести хозяйство, ухаживать за «проблемным» родителем и справляться с его выходками. Быть собой некогда. В этих условиях бороться за право быть услышанным проблематично: равновесие и без того шаткое. Папа или мама — одиночка может начать паниковать из страха остаться без поддержки, в случае родителя с зависимостью диалог обычно невозможен в принципе.

4. Родителей не научили «слушать» их родители

Трудно поверить, но наши родители тоже когда-то были маленькими и многие их сегодняшние поступки обусловлены тем, как им жилось в детстве. Если тогда их чувствами и потребностями пренебрегали, они не в состоянии обеспечить эмоциональным теплом и поддержкой собственных детей. При этом выросшие в «холодном» доме родители искренне переживают за свое чадо и делают для него все, что могут. В этой ситуации сделать так, чтобы вас заметили и поняли, вполне возможно. При этом надо помнить: у таких родителей не развиты «душевные мускулы», необходимые для эффективного общения. Важно не слишком напирать и не пытаться вызвать у них чувство вины.

5. Родители привыкли опекать

«Родители-наседки» (еще одно меткое название — «родители-вертолеты») привыкли опекать ребенка, оберегая его от малейших трудностей и не давая решить самостоятельно ни одну — даже самую мелкую — проблему. Они боятся взросления ребенка и с ужасом ждут момента, когда «держать его за ручку» больше не получится. Здесь вам помогут не столько слова, сколько дела. Дайте родителям понять, что вы не грудничок. Добавьте порядка в свою жизнь. Все, что можете сделать сами, делайте сами. Не жалуйтесь. Не опаздывайте. При очередной попытке родителей собрать вашу сумку или прибраться в вашей комнате деликатно, но твердо откажитесь. Одним словом, повзрослейте.

6. На ребенка не хватает времени

Вполне адекватные родители могут быть настолько заняты на работе или завалены проблемами, что времени и сил на искреннее общение не остается. Зачастую они даже не подозревают, что у ребенка что-то не так. Для налаживания диалога это сравнительно легкий вариант. Обычные усталые люди без маниакальной тяги к контролю или всепоглощающего стремления дрессировать свое чадо. Узнав о ваших проблемах, они, скорее всего, придут на помощь.

7. Когда в семье живут как роботы

Однако самая частая причина, по которой игнорируют ребенка, — привычка взрослых жить «на автопилоте». Чтобы по-настоящему разделить чувства, нужно сделать усилие. Отвлечься от своих мыслей, выключить сериал, уделить время. Возможно, услышать то, что не понравится, или признать свою неправоту. Формальное общение и проще, и безопаснее. Шансы поговорить по душам неплохие. Главное — старательно выбрать время, чтобы не встать между родителем и сериалом.

Что страшного в субъект-объектных отношениях?

Решать все за ребенка и не замечать в нем личность — удобно и просто. Но отношение человека к себе и к жизни формируется именно в детстве. Пренебрегая чувствами и желаниями ребенка, мы даем ему понять: «ты недостаточно хорош», «ты не заслуживаешь внимания и поддержки», «ты — пустое место». Дети, поставленные в такую ситуацию, либо бунтуют и рвут отношения с родителями, либо сдаются и привыкают к роли подчиненного. И тем, и другим в жизни приходится нелегко: «мятежник» лишен поддержки и тратит массу энергии на конфликт, а «подчиненный» слишком робок, пассивен и неспособен на самостоятельные решения. При этом и «подчиненные», и «мятежники» испытывают трудности с принятием себя. Ученые установили, что у детей, выросших в атмосфере эмоционального пренебрежения, наблюдается столь же высокий уровень тревожности, депрессивности и суицидальных наклонностей, как у детей, прошедших через физическое и сексуальное насилие.

Что с этим делать?

Если вы — родитель, постарайтесь думать о сыне или дочери не только как о ребенке, которого надо накормить, одеть, защитить и сделать так, чтобы он вел себя хорошо. Увидьте в нем того взрослого, которым он со временем станет. Что нужно дать ему сейчас, чтобы потом он был счастлив и уверенно шагал по жизни? Немного внимания? Доверия? Уважения? Вспомните себя в детстве. Как было обидно, когда вам указывали, что и как делать, принимали решения за вас и говорили «мал ты еще рассуждать», «вырастешь — будешь говорить». Важно понять, что ребенок нуждается не только в заботе, но и в свободном пространстве для развития. Дайте ему побороться за собственное счастье. А может быть, вы — тот, кого не слышат? Попробуйте изменить ситуацию. Для начала наберитесь храбрости. Выберите подходящее место и время, когда все спокойны и никто никуда не бежит. Начните с не самой острой темы, подумайте о том, что вы скажете. Честно сообщайте о том, что чувствуете. Не обвиняйте, не жалуйтесь и не оправдывайтесь. Попытайтесь поставить себя на место «оппонента». И помните: родители — тоже люди.

Обычно поговорить с родителями по душам и добиться хоть небольшого прогресса в отношениях — вполне реально. В сложной ситуации имеет смысл записаться на прием к психологу — специалисту по семейным проблемам. Для тех, у кого дела обстоят совсем плохо, работает служба неотложной психологической помощи по телефону или онлайн. А каковы ваши отношения с родителями? Случаются ли в вашей семье недопонимания? Расскажите о вашем личном опыте в решении подобных ситуаций.