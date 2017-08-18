Простой способ узнать, как долго продлятся ваши отношения

Казалось бы, любовь сложно описать словами, а уж тем более это непросто сделать с помощью формул. Но математики Великобритании справились с этой задачей и составили «формулу любви», которая может предсказать, как долго продлятся ваши отношения.

Мы в AdMe.ru из любопытства проверили несколько пар. Предлагаем воспользоваться этой несложной формулой и вам.

Формула любви

В эксперименте специалистов приняли участие более 2 тысяч человек. Все они были разного возраста и социального статуса. Эти люди помогли вывести следующее уравнение:

Где:

  • Y — количество лет, которое вы знали друг друга до начала отношений;
  • Р — число предыдущих партнеров, которые были у вас обоих;
  • Hm — по пятибалльной шкале (от 1 «совсем не важно» до 5 «очень важно») важность, которую мужчина придает честности в отношениях;
  • Mf — по пятибалльной шкале, какое значение деньгам придает женщина в отношениях;
  • J — по пятибалльной шкале, какое значение придает юмору каждый из партнеров (значения сложить и использовать сумму);
  • G — по пятибалльной шкале, какое значение придают внешней привлекательности оба партнера (в сумме);
  • Sm и Sf — по пятибалльной шкале, какое значение мужчина (М) и женщина (F) придают сексу;
  • I — по пятибалльной шкале, какое значение придается хорошим отношениям с родственниками (в сумме);
  • C — по пятибалльной шкале, какое значение придается детям (в сумме);
  • L — возможная продолжительность отношений в годах.

И жили они долго и счастливо

Мы решили подсчитать, какими должны быть показатели, чтобы пара была вместе на протяжении 35 лет.

Вот, что у нас вышло:

  • Количество лет, которые вы знаете друг друга: 1
  • Количество предыдущих партнеров у обоих: 1 + 1 = 2
  • Мужчина ценит честность на 3
  • Женщина ценит деньги на 1
  • В сумме партнеры ценят юмор на 1 + 2 = 3
  • В сумме партнеры ценят внешнюю привлекательность на 2 + 2 = 4
  • Значение, которое мужчина и женщина придают сексу: 4 и 4
  • Важность хороших отношений с родственниками: 1 + 1 = 2
  • Какое значение придается детям: 1 + 1 = 2

В результате получаем формулу с такими переменными:

8 + 5*1 — 2*2 + 9*3 + 3*1 + 3 — 3*4 — 5*(4-4)*2 + 2 + 1,5*2 = 35

Конечно, каждый из показателей может меняться. При увеличении одного и пропорциональном уменьшении другого получится такой же длительный срок — 35 лет.

Именно в этом и прелесть. В итоге у каждой пары получится своя формула любви.

Фото на превью eastnews, eastnews

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3 Комментарии
  • 18 августа 2017
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