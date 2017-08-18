Простой способ узнать, как долго продлятся ваши отношения

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Казалось бы, любовь сложно описать словами, а уж тем более это непросто сделать с помощью формул. Но математики Великобритании справились с этой задачей и составили «формулу любви», которая может предсказать, как долго продлятся ваши отношения. Мы в AdMe.ru из любопытства проверили несколько пар. Предлагаем воспользоваться этой несложной формулой и вам.

Формула любви

В эксперименте специалистов приняли участие более 2 тысяч человек. Все они были разного возраста и социального статуса. Эти люди помогли вывести следующее уравнение:

Где: Y — количество лет, которое вы знали друг друга до начала отношений;

Р — число предыдущих партнеров, которые были у вас обоих;

Hm — по пятибалльной шкале (от 1 «совсем не важно» до 5 «очень важно») важность, которую мужчина придает честности в отношениях;

Mf — по пятибалльной шкале, какое значение деньгам придает женщина в отношениях;

J — по пятибалльной шкале, какое значение придает юмору каждый из партнеров (значения сложить и использовать сумму);

G — по пятибалльной шкале, какое значение придают внешней привлекательности оба партнера (в сумме);

Sm и Sf — по пятибалльной шкале, какое значение мужчина (М) и женщина (F) придают сексу;

I — по пятибалльной шкале, какое значение придается хорошим отношениям с родственниками (в сумме);

C — по пятибалльной шкале, какое значение придается детям (в сумме);

L — возможная продолжительность отношений в годах.

И жили они долго и счастливо

Мы решили подсчитать, какими должны быть показатели, чтобы пара была вместе на протяжении 35 лет. Вот, что у нас вышло: Количество лет, которые вы знаете друг друга: 1

Количество предыдущих партнеров у обоих: 1 + 1 = 2

Мужчина ценит честность на 3

Женщина ценит деньги на 1

В сумме партнеры ценят юмор на 1 + 2 = 3

В сумме партнеры ценят внешнюю привлекательность на 2 + 2 = 4

Значение, которое мужчина и женщина придают сексу: 4 и 4

Важность хороших отношений с родственниками: 1 + 1 = 2

Какое значение придается детям: 1 + 1 = 2 В результате получаем формулу с такими переменными: 8 + 5*1 — 2*2 + 9*3 + 3*1 + 3 — 3*4 — 5*(4-4)*2 + 2 + 1,5*2 = 35 Конечно, каждый из показателей может меняться. При увеличении одного и пропорциональном уменьшении другого получится такой же длительный срок — 35 лет. Именно в этом и прелесть. В итоге у каждой пары получится своя формула любви.