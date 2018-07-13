Простая семья из России воспитала 81 ребенка, только двое из которых родные

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Супружеская пара Сорокиных - одна из самых необычных семей в России. Татьяна и Михаил Сорокины вырастили и воспитали 81 ребенка, и только двое из них - родные. Большинство из приемных детей имели различные инвалидности, но родители вырастили их в заботе и любви, вылечив большую часть их заболеваний.

AdMe.ru делится историей простой семьи, в которой любви хватает на всех.

Татьяна Васильевна родилась в городе Сталинири (нынешний Цхинвал) в многодетной семье, где помимо нее было еще 5 детей. Когда она получала среднее образование, ее семья переехала в Махачкалу. После получения аттестата дочь последовала за родителями в город, где и познакомилась с будущим мужем.

До первого приемного ребенка у пары уже было двое своих детей: дочка и сын. Летом 1974 года Татьяна и Михаил поехали на строительство завода «Атоммаш» в Ростовскую область, где их соседка попросила посмотреть за годовалой дочкой, пока та устроит свою жизнь. Вернувшись через 5 лет, она решила забрать своего ребенка и отдать в детский дом. Татьяна с Михаилом приняли решение этого не допустить и забрали девочку себе. А уже к июню 1977 года в семье стало на 3 приемных ребенка больше.

В 1981 году Сорокины переехали в Ярославскую область, где прожили почти год на родине женщины-космонавта Валентины Терешковой. Двум специалистам-супругам выделили трехкомнатную квартиру в новом доме со всеми удобствами. Однако и оттуда им пришлось уехать. Местный климат им не подходил: сын почти не выходил из больницы, да и другие дети стали часто болеть. Спустя год они все вместе вернулись в Ростовскую область. Им выделили жилье, а параллельно начался процесс строительства нового дома для всей семьи. В 1986 году Татьяна и Михаил усыновили двух 3-летних мальчиков с деформацией лица. И они их просто так не оставили: за 15 лет им на двоих было сделано около 20 челюстно-лицевых операций.

Спустя год Татьяна Васильевна и Михаил Васильевич взяли к себе еще двоих детей. Им было всего по 4 года на момент усыновления, а родные матери отказались от них из-за страшных диагнозов — «заячья губа» и «волчья пасть». После землетрясения в Армении в декабре 1988 года супруги Сорокины отправили телеграмму в правительство Армении, где написали о своем желании усыновить нескольких детей из пострадавших городов. Но им не ответили. Тогда Татьяна и Михаил обратились в Ростовское отделение Российского детского фонда, откуда их направили в областной отдел народного образования. Там им предложили список, состоящий из 12 детей, которые хотели жить в семье. Но материально пара не могла себе позволить столько детей, ведь на тот момент у них уже было пятеро. После этого им рассказали о возможности растить детей по принципу семейного детского дома. Они согласились, узнав о материальной поддержке государства. Из Таганрогского детского дома Сорокины уехали со всеми 12 детьми из предложенного списка.

В итоге в списке оказались не 5 детей, как предполагалось, а целых 12. Супруги решили не выбирать — просто забрали всех, кого было можно. 1 февраля 1989 года их семье был присвоен статус семейного детского дома. У Татьяны и Михаила к тому моменту было 2 родных ребенка, 5 усыновленных и 6 приемных, которые не были оформлены и находились на личном содержании. Спустя 10 лет они официально стали приемной семьей.

В 1989 году супруги взяли еще 7 детей из различных детских домов. Было принято решение познакомить их с бабушкой и дедушкой, которые жили в одном из поселков Владимирской области. О том, что семья Сорокиных летит через Москву, узнал писатель Альберт Лиханов. Он встретил их всех в аэропорту и подарил сертификат на приобретение детской одежды. От Татьяны и Михаила Альберт Анатольевич узнал, что в новый дом они так и не заехали и с 17 детьми продолжают жить в 3-комнатной квартире. Писатель добился возобновления строительства и даже изначально предлагал Сорокиным купить дом, но они отказались. А в январе 1990 года семья справила новоселье.

После того как многодетная семья получила свой дом, информация о них распространилась через газеты. И тогда уже дети сами стали приезжать к Татьяне Васильевне и Михаилу Васильевичу. Им начали звонить и писать письма с просьбами взять детей на воспитание. И они соглашались. В 1991 году у них было 23 ребенка, но старшие уже стали уезжать и заводить свои семьи. Вплоть до 2005 года семья Сорокиных продолжала принимать детей: некоторые приезжали на время, другие оставались навсегда.

В 2005 году Татьяна Васильевна оказалась в больнице Зернограда, где узнала о трех младенцах, от которых отказались родители: это были 2 мальчика и девочка. Изначально Татьяна хотела взять девочку, но ей сказали, что могут отдать только мальчиков. На что Татьяна Васильевна высказала условие, что согласна взять мальчиков, только если ей отдадут и девочку. Так 17 мая 2005 года их семья пополнилась тремя младенцами. 8 марта 2006 года о семье написали в газете «Труд». По словам журналиста, эта публикация должна была помочь найти спонсоров. «Спонсоры» нашлись сразу. Уже в мае к семье добавились пятеро ребятишек, которым на то время было 1 год, 2, 3, 4 и 8 лет. Татьяна Васильевна до сих пор их называет «спонсоры мои». В 2008 году семейные детские дома перевели в приемные семьи. То есть детей было много, но пособие на усыновленных детей платили только за 8 человек. Однако можно было обойти закон: брать детей под безвозмездную опеку. В 2013 году Михаил Васильевич умер, а в декабре 2014 Татьяна Васильевна усыновила 3-летнего мальчика. В 2015 году в семье появились 14-летняя девочка и 8-летний мальчик, в 2016-м — 5-летний мальчик.

В мае 2017 года Татьяна привезла троих братиков из Иркутска. В июле взяла еще из батайского приюта 13-летнего мальчика, который стал 80-м ребенком. А в марте 2018 года Татьяну Васильевну попросили приютить 14-летнего мальчика, который стал 81-м ребенком. Как говорит сама Татьяна Васильевна, сейчас ей дают взрослых или очень больных детей, от которых отказываются другие приемные родители.