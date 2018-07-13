Приготовьтесь, сейчас будет история про ту самую настоящую любовь. Она существует

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У 24-летней австралийки Турии Питт было все — красота, карьера и любимый парень. 2 сентября 2011 года жизнь девушки кардинально изменилась: она попала в степной пожар и едва не сгорела заживо. Однако Турии удалось не только выжить, но и стать счастливее, чем она была до трагедии.

AdMe.ru рассказывает впечатляющую историю Турии Питт, которую спасла не только воля к жизни, но и та самая истинная любовь.

В тот сентябрьский день 40 человек вышли на старт 100-километрового забега, который организовала компания RacingThePlanet. Участники успели миновать четверть дистанции, когда вокруг них загорелись трава и кустарник. Несмотря на то, что такие степные пожары в это время года в Австралии не редкость, организаторы не позаботились заранее о мерах безопасности, и несколько спортсменов, включая Турию, оказались окружены огнем. Становилось все горячее и горячее, и тогда девушка решила бежать прямо сквозь пламя. В результате она получила ожоги III степени, а 65 % ее тела обгорело.

До трагедии Турия работала горным инженером на алмазной шахте и делала карьеру модели: она была одной из участниц конкурса «Мисс Австралия». Она встречалась с Майклом — парнем, с которым познакомилась еще в школе. «Я жила так, как всегда мечтала, но все изменилось в один миг. В то страшное время в больнице я спрашивала себя: зачем врачи сохранили мне жизнь?» — вспоминает девушка.

Турия провела в больницах в общей сложности 864 дня. Она перенесла больше 200 операций, в том числе восстановление носа, который сгорел почти полностью. 5 пальцев на руках пришлось ампутировать. Раны постепенно зажили, но Турия не могла заставить себя выйти на улицу. Ей казалось, что люди будут обращать внимание на ее обезображенные лицо и руки. Девушка надела маску, которую не снимала в течение 2 лет.

Все это трудное время возле Турии находился Майкл. Еще когда девушка была в реанимации, он купил бриллиантовое кольцо и сказал отцу: «Если она выживет, я женюсь на ней». Тот ответил: «Молодец, парень». Майкл уволился с работы и стал ухаживать за любимой в больнице: умывал, одевал, кормил и заново учил ходить. Когда позже журналисты спросили Майкла, почему он повел себя именно так, он ответил: «Моя невеста — все та же красивая и энергичная девушка, в которую я влюбился. Изменилась только ее кожа, но не она сама».

Майкл убедил Турию в том, что красота — это нечто большее, чем просто идеальное тело. Она в том, как мы себя ведем, как ходим, говорим, как смотрим людям в глаза, какие поступки совершаем. Его поддержка придала девушке уверенности в себе, и она решила жить полной жизнью.

Поначалу Турии было трудно даже ходить, но через 3,5 года после пожара она пробежала свой первый полумарафон, побив личный рекорд, установленный до трагедии. После этого она поучаствовала в забеге по Великой Китайской стене и 20-километровом заплыве на западе Австралии и проехала на велосипеде более 2 тыс. км от Сиднея до Улуру.

Турия дает интервью, появляется на обложках журналов, выступает на канале TED, пишет книги и учит других побеждать в своей «Школе Чемпионов». Она также стала амбассадором благотворительной организации Interplast и собрала для нуждающихся в пластических операциях людей $ 1 млн.

Девушка осуществила свою мечту и преодолела дистанцию чемпионата мира Ironman (42,2 км бегом, 3,8 км вплавь и 180 км на велосипеде). Под этой фотографией в Facebook Турия написала: «Это я на финише Ironman. С тех пор как врачи сказали мне, что я никогда не побегу, и до этого момента прошло 5 лет. Мое путешествие было сложным, но если вы хотите достичь чего-то, что имеет для вас значение, вы узнаете о себе много нового. Узнаете, на что вы действительно способны... и это всегда больше, чем вы считали возможным».

«Мне пришлось пережить страшные времена. Но я знала, что Майкл рядом со мной. Его любовь и любовь моей близких помогли мне справиться», — говорит Турия.

В 2015 году на Мальдивах Майкл Хоскинс сделал любимой предложение, надев ей на палец то самое кольцо, купленное 4 года назад. А в декабре 2017 года у пары родился сын Хакаваи. Все, чего сумела достичь Турия, было бы невозможно, если бы не поддержка тех, кто ее любит. Потому что любовь — главная сила на Земле, которая способна свернуть горы и победить даже смерть.