Посмотрите, как выглядят родители 14 звезд с нестандартной внешностью, от которых без ума миллионы

Глядя на всемирных любимчиков, порой невольно задумываешься о том, как же им повезло сорвать такой генетический джекпот. Только вот сами звезды редко посвящают поклонников в детали личной жизни и неохотно делятся фотографиями своих родных в соцсетях.

Мы в AdMe.ru тем не менее загорелись интересом и раскопали сделанные вездесущими папарацци фото, на которых знаменитости запечатлены вместе со своими родителями.

Ева Лонгория

Ева — четвертая и самая младшая дочь в семье американцев мексиканского происхождения Энрике Лонгории и Эллы Мирелес. Вместе с 3 сестрами она выросла на семейном ранчо в самом сердце Техаса. Ее мать — педагог в области специального образования. По словам Евы, родители всю жизнь жертвовали всем, чтобы дать дочкам образование и иметь возможность записывать их на кружки. Но, даже несмотря на недостаток денег, актриса никогда не воспринимала свою семью как бедную, потому что они с сестрами росли в большой любви.

Райан Гослинг

Райан — младший ребенок в семье продавца бумаги Томаса и секретаря Донны Гослинг. Оба его родителя имеют франко-канадские корни. Супруги развелись, когда мальчику было 13, и после этого Райан со старшей сестрой Мэнди остались на попечении матери.

Шарлотта Генсбур

Шарлотта родилась в семье скандально известной пары — французского певца и композитора Сержа Генсбура и английской певицы и актрисы Джейн Биркин, из-за чего ее детство было широко освещено. У актрисы есть несколько сводных сестер и братьев. Она росла в Париже со сводной сестрой от брака матери с композитором Джоном Барри. Со стороны отца у Шарлотты есть 2 старших брата. К 1980 году, когда пара распалась, в результате новых отношений отца у нее появился младший брат Люсьен Генсбур. Мать же стала встречаться с режиссером Жаком Дуайон и родила от него дочь, которую назвали Лу.

Роберт Дауни — младший

Актер — младший из 2 детей в семье. Его отец, Роберт Дауни — старший, — режиссер, актер и продюсер ирландско-еврейского происхождения. Мать Элси тоже актриса и имеет немецкие и шотландские корни. В 1978 году пара развелась, и Роберт переехал в Калифорнию вместе со своим отцом, однако позже, в 1982 году, вернулся обратно в Нью-Йорк, чтобы продолжить актерскую карьеру.

Аня Тейлор-Джой

Мать Ани — Дженнифер Джой (на фото первая справа), уроженка Англии с испанскими корнями, психолог. Отец — Деннис Тейлор (второй слева), имеет аргентинские и шотландские корни. Он бывший международный банкир, а также двукратный чемпион мира по водно-моторным гонкам. Аня является младшим ребенком из 6 детей пары.

Ариана Гранде

Ариана родилась в городе Бока-Ратон (штат Флорида). Ее мать в то время была главным исполнительным директором организации, разрабатывающей наземные и подводные коммуникационные решения. Отец, Эдвард Бутера, владел фирмой графического дизайна. Родители будущей певицы развелись, когда ей было около 9 лет. Еще у Арианы есть старший брат Фрэнки Гранде, который также работает в творческой сфере.

Джейк Джилленхол

Родители Джейка плотно связаны с киноиндустрией. Наоми Фонер работает продюсером и сценаристом, а Стивен Джилленхол — кинорежиссер, поэтому неудивительно, что уже с детства ныне популярная кинозвезда регулярно принимала участие в разных проектах. Также у актера есть старшая сестра Мэгги, которая снималась вместе с ним в фильме «Донни Дарко».

Кейт Уинслет

Кейт родилась в семье актера Роджера Уинслета и официантки Салли Бриджес. Актерская профессия была в их семье потомственным ремеслом. Ее бабушка и дедушка по материнской линии были актерами и руководили театральной труппой. Поэтому неудивительно, что старшая сестра Кейт по имени Анна, а также младшая по имени Бет тоже с энтузиазмом занялись актерским мастерством, хотя и менее успешно, чем их «оскароносная» сестра. Кроме этого, у актрисы есть младший брат Джосс.

Юэн Макгрегор

Жизель Бюндхен

Жизель родилась в небольшом городке на юге Бразилии и является одной из 6 дочерей социолога Валдира Бюндхена и банковского клерка Вани Нонненмахер. Ее предки — эмигранты из Германии, которые поселились здесь в XIX веке. Изначально девушка хотела стать профессиональной волейболисткой, однако по настоянию матери все же отдала предпочтение модельной карьере.

Юэн родился в семье учителя физкультуры Джеймса Макгрегора и школьного преподавателя Кэрол Лоусон. У него есть старший брат Колин, который долгое время служил пилотом военно-воздушных сил Великобритании.

Элизабет Мосс

Элизабет родилась и выросла в Лос-Анджелесе и является старшей дочерью 2 музыкантов — Рона и Линды Мосс. У нее также есть младший брат. Учитывая, что родители были связаны с шоу-бизнесом, вполне естественно, что она тоже довольно рано захотела стать артисткой. Однако изначально мечтой Кейт была карьера танцовщицы, и она даже училась в Школе американского балета.

София Коппола

София — дочь американского кинорежиссера, сценариста и продюсера Фрэнсиса Форда Копполы и документалиста Элеоноры Нил. Девушка также является двоюродной сестрой Николаса Кейджа и Джейсона Шварцмана. С самого детства она обладала обширным кругом интересов, например снималась в фильмах своего отца, изучала моду, кино, музыку, дизайн, но на тот момент даже не помышляла стать именно кинорежиссером. Однако окончательно нашла в этом собственное призвание, сняв свой первый короткометражный фильм.

Венсан Кассель

Венсан родился и вырос в Париже в семье актера Жан-Пьера Касселя и журналистки Сабины Литик. У актера есть брат Матиас — рэпер, который выступает под псевдонимом Rockin’ Squat, а также сводная сестра Сесиль Кассель, которая тоже строит актерскую карьеру.

Рианна

Рианна — старший ребенок барбадосца ирландского происхождения Рональда Фенти и уроженки Гайаны Моники Брейтуэйт. Женщина в прошлом работала бухгалтером, а мужчина — начальником склада одежды. У певицы есть 2 брата — Рорри и Раджад, а также 2 сводные сестры и брат по отцовской линии. Родители девушки развелись, когда ей было 14 лет, однако по-прежнему принимают участие в ее жизни.