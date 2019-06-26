Посмотрите, как выглядят мамы 16 обожаемых нами звезд

8 2

8

5.1k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

12 мая в США отмечали День матери, и многие селебрити по традиции выкладывали в инстаграм трогательные фото со своими мамами. Просматривая соцсети знаменитостей, мы невольно увлеклись, ведь так любопытно увидеть тех героинь, которые подарили нам любимых артистов.

Мы в AdMe.ru уверены: не нужен повод для того, чтобы вспомнить о маме. И отыскали фото матерей, у которых очень известные дети.

1. Моника Брэйтуэйт, мама Рианны

Мама Рианны по профессии бухгалтер. Моника является уроженкой Гайаны. Кроме Рианны, у нее есть еще двое детей. C отцом певицы женщина в разводе. А вот так она выглядела в молодости.

2. Патти Флинн, мама Гвен Стефани

Мама Гвен имеет ирландские и шотландские корни. Раньше она трудилась бухгалтером, но потом оставила работу, чтобы заниматься детьми. Всего их у Патти трое.

Маленькая Гвен с мамой.

3. Татьяна Лютаева, мама Агнии Дитковските

Татьяна Лютаева знаменитая актриса, и Агния пошла по ее стопам. Пожалуй, самой известной картиной с участием красавицы Татьяны является 4-серийный фильм «Гардемарины, вперед!». Когда будете вновь его пересматривать, вспомните Агнию Дитковските и обратите внимание, как похожа она на свою мать в юности.

4. Линда Грэм, мама Эшли Грэм

По словам модели plus-size Эшли Грэм, мама — единственная, кто верил в нее и поддерживал, несмотря ни на что. Даже когда из-за неудач девушка готова была все бросить и вернуться из Нью-Йорка домой, мать уговорила ее продолжить пробовать себя в любимом деле. Недавно Линда поддержала дочь не словом, а делом: вместе с ней она снялась в горячей фотосессии для рекламы купальников.

5. Ванда Вентхам, мама Бенедикта Камбербэтча

Мама Бенедикта Камбербэтча — британская актриса театра, кино и телевидения. В 1970-е годы она снималась в сериале «НЛО», а в 1981–2003 — в ситкоме «Дуракам везет». Эти роли принесли ей наибольшую славу.

6. Розелина Геллар, мама Сары Мишель Геллар

Розелина по профессии — воспитательница детского сада. Она, как и отец Сары, еврейка, однако их семью нельзя назвать строго религиозной. Как вспоминала сама актриса, у них в доме каждый год наряжали рождественскую елку.

Сара Мишель в детстве с мамой.

7. Линн Спирс, мама Бритни Спирс

Линн Спирс сперва работала в детском саду в их родном городе. Потом она стала школьным учителем. Позже Линн открыла в себе писательский талант и издала две книги о своей знаменитой дочери.

Семья Спирс.

8. Шелли Стивенс, мама Натали Портман

Раньше мама Натали была домохозяйкой, но сейчас работает агентом своей знаменитой дочери. Родители будущей актрисы встретились в еврейском студенческом центре в Университете штата Огайо — там Шелли продавала билеты. Отец Натали уехал в Израиль, завязалась переписка. Позже туда перебралась и мать. Натали родилась в Израиле, но когда малышке исполнилось три года, семья уехала в США.

9. Соня Копланд, мама Орландо Блума

Мама будущего актера Соня Копланд занималась бизнесом, управляла языковой школой для иностранных студентов, а также увлекалась писательством. Когда Орландо было 4 года, умер папа (который, впрочем, не являлся биологическим отцом мальчика). Матери пришлось в одиночку справляться с детьми. С малых лет Соня старалась привить ребятам любовь к искусству, и Блум довольно рано проявил интерес к фотографии и театру.

10. Тина Энн Дрю, мама Джессики и Эшли Симпсон

Мама знаменитых дочерей, как и их отец, сыграла большую роль в профессиональном становлении сестер. Она была домохозяйкой и посвящала девочкам все свое время и силы. Увы, но недавно СМИ сообщили, что Тина после 35 лет брака подала на развод с отцом Джессики и Эшли.

11. Кей Татум, мама Ченнинга Татума

Кей Татум в свое время была работницей одной из американских авиакомпаний. Она многодетная мама: кроме актера, у нее есть еще 7 детей.

12. Кэтрин Йенсен, мама Джессики Альбы

Мама Джессики Альбы — смешанных кровей. У нее есть предки датского, уэльского, немецкого, английского и французского происхождения. Возможно, именно поэтому она и ее дочь выглядят столь привлекательно.

Джессика с мамой в детстве.

13. Ксения Раппопорт, мама Аглаи Тарасовой

Ксения Раппопорт — народная артистка Российской Федерации. Так что назвать ее только мамой Аглаи Тарасовой будет некорректно. Аглая сейчас — популярная актриса, наибольшую известность ей принесло участие в сериале «Интерны». Ее мама Ксения дебютировала в кино в начале 90-х и тоже продолжает сниматься.

14. Энн Харди, мама Тома Харди

Мама одного из самых любимых актеров современности происходит из семьи ирландских католиков. По профессии она художница.

15. Бетти Риз, мама Риз Уизерспун

Мать актрисы имеет степень кандидата медицинских наук в области ухода за больными детьми. Она преподает медсестринское дело в Университете Вандербилта.

Риз и ее мама.

16. Криста Стоун, мама Эммы Стоун

Мама Эммы Стоун домохозяйка. Она всегда поддерживала дочь на пути к большой карьере и даже отправилась с юной Эммой в Голливуд покорять кинематограф.

Бонус: Джудитта Челентано, мама того самого Адриано

А у вас есть фотография с мамой? Покажите ее нам в комментариях.